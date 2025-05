Cristina Deleanu a fost incinerată. Declaraţiile lui Eugen Cristea, soțul actriței: „Eu nu mi-aș dori așa ceva”

Moartea fulgerătoare a Cristinei Deleanu a zguduit din temelii lumea artistică din România. Actriță emblematică, rafinată și cu o carieră impresionantă în teatru, film, televiziune și radio, Cristina Deleanu s-a stins pe 15 mai, la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă o durere imposibil de alinat. Soțul ei, actorul Eugen Cristea, cu care urma să aniverseze 41 de ani de căsnicie în luna august, a fost cel care i-a respectat dorința finală: incinerarea. Însă mărturisirile sale sfâșietoare dezvăluie o dramă personală mult mai profundă.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru Cristina Deleanu

Cristina Deleanu a ajuns în stare gravă la Spitalul Floreasca din București pe data de 10 mai, după ce a suferit o criză severă provocată de boala cumplită de stomac care o măcina de ceva vreme.

Inițial, părea că dă semne de revenire, dar starea sa s-a agravat brusc, iar medicii au fost neputincioși în fața evoluției rapide a bolii. După doar cinci zile de suferință continuă, marea actriță s-a stins, lăsând o imensă rană în sufletele celor care au cunoscut-o, iubit-o și admirat-o.

Eugen Cristea, sfâșiat de durerea pierderii soţiei sale

Cu vocea frântă și cu ochii înlăcrimați, Eugen Cristea a vorbit public despre dispariția partenerei sale de viață, cu o sinceritate care a zguduit telespectatorii emisiunii „Antena Stars”.

ctorul, aflat într-o stare de profundă suferință, a mărturisit că niciodată nu s-ar fi gândit că moartea Cristinei Deleanu îi va provoca o asemenea prăbușire interioară:

„Dincolo de durere, chiar sfâșietoare, chiar nu mi-aș fi imaginat că poate fi o durere sfâșietoare. (…) Dispariția doamnei Cristina Deleanu este tragică. Singurul lucru care mă liniștește este faptul că a trăit o viață lungă și, îndrăznesc să spun eu, o viață frumoasă și plină de împliniri”, a declarat el, potrivit libertatea.ro.

Cristina Deleanu a fost incinerată, nu înmormântată

În ciuda propriilor sale convingeri, Eugen Cristea a ales să respecte dorința Cristinei Deleanu, exprimată în repetate rânduri de-a lungul anilor: aceea de a fi incinerată. A făcut-o cu demnitate, dar nu fără o luptă interioară dureroasă.

„Totul se va desfășura la Crematoriul Vitan Bârzești, lângă Institutul Medico-legal, la ora 9.30. Da, a fost dorința ei. M-au întrebat, am și dat declarație, am discutat de mulți ani, aproape în fiecare an. Tot ca un secret: Eu nu mi-aș dori așa ceva, dar se zice că e bine să respecți dorința celui de alături. Am semnat o hârtie: declar pe răspunderea mea că am acordul verbal al defunctei. Să dea Dumnezeu să nu treceți prin așa ceva!”, a povestit cu durere actorul pentru wowbiz.ro.

Cristina Deleanu și Eugen Cristea formau unul dintre cele mai trainice cupluri din lumea artistică românească. Aproape 41 de ani de iubire neîntreruptă, trăiți cu discreție, rafinament și o profundă complicitate sufletească. Acum, actorul a rămas singur, cu amintirile și cățelușa care le-a fost alături în ultimii ani.

„Am rămas cu cățelușa și cu amintirea de acasă, totul neatins și nimic mișcat”, a mai spus Eugen Cristea, pentru sursa menţionată mai sus, subliniind tăcerea apăsătoare care s-a așternut în locul unde altădată trăia iubirea.

O moștenire artistică de neprețuit

Cristina Deleanu a fost una dintre cele mai respectate figuri ale teatrului și filmului românesc. Cu o eleganță naturală, o voce inconfundabilă și o prezență scenică impunătoare, a cucerit generații întregi de spectatori. Fie că a fost pe scenă, la microfon sau pe ecran, actrița a lăsat o moștenire greu de egalat.

România a pierdut nu doar o mare actriță, ci un simbol al rafinamentului și demnității. O doamnă a scenei, o voce a eleganței, o prezență care va lipsi cumplit din peisajul artistic românesc.

