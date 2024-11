Vedetele din România care au ales să fie incinerate. Nume mari din showbiz care au șocat prin deciziile lor

Subiectul incinerării este unul care divide opinia publică din România, însă tot mai multe vedete de top din showbiz-ul autohton aleg această cale controversată. Deciziile lor, deși respectă ultimele dorințe personale, sunt adesea criticate dur de cei care susțin tradițiile ortodoxe. De la Gabriel Cotabiță la Zina Dumitrescu, există o întreagă listă de vedete autohtone care au optat pentru acest ritual funerar.

Gabriel Cotabiță, incinerat conform dorinței sale

Moartea neașteptată a lui Gabriel Cotabiță pe 23 noiembrie 2024 a lăsat în urmă multe controverse. Cântărețul, care s-a stins din viață la 69 de ani, a fost incinerat câteva zile mai târziu, pe 26 noiembrie, la Crematoriul Vitan-Bârzești. Decizia a respectat ultima dorință a artistului, dar nu a fost lipsită de reacții critice.

Actorul Silviu Biriș, cunoscut pentru convingerile sale religioase, a comentat:

„Nu poți cere cuiva care a avut o altă credință toată viața să renunțe la ea. Nouă, cei care ne considerăm purtători ai Adevărului, nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru un miracol, ca familiile lor să aleagă înmormântarea creștină în locul incinerării, un obicei ce aparține unor credințe păgâne”, a spus Silviu Biriș potrivit click.ro.

Familia lui Gabriel Cotabiță a optat pentru discreție totală, dar discuțiile despre decizia lor au luat cu asalt mediul online.

Zina Dumitrescu, creatoarea de modă a fost incinerată în tăcere

Un alt nume mare care a șocat opinia publică prin această decizie este Zina Dumitrescu, supranumită „Mama Modei Românești.” După moartea sa în 2019, fiul său a hotărât să-i incinereze trupul, deși Zina deținea un loc de veci în Cimitirul Bellu.

Cenușa creatoarei a fost împărțită: o parte a rămas în posesia familiei, iar cealaltă a fost îngropată în curtea azilului din Ghermănești, sub un liliac alb. Decizia fiului ei a atras atât aprecieri pentru respectarea dorinței Zinei Dumitrescu, cât și critici din partea celor care consideră incinerarea un subiect tabu.

Printre cei care au criticat decizia fiului Zinei s-a numărat și Mariana Moculescu, cea care a fost fina creatoarei de modă.

„Am suferit îngrozitor în aceste zile de când am aflat că a murit nașa. A fost o depresie. Cătălin nu are nici un strop de iubire sau de respect pentru cea care i-a dăruit viață și l-a făcut un bărbat frumos. În ultima instanță, îi urez să apuce și el vârsta mamei sale și să aibă șansa de a fi înmormântat creștinește. Cătălin a greșit! Enorm! Nu are credință, nu e creștin. A făcut un gest păgân”, a fost mesajul transmis de Mariana Moculescu fiului Zinei Dumitrescu la momentul acela, potrivit libertatea.ro.

Andrei Gheorghe, incinerat cu respectarea ultimei dorințe

Controversatul realizator de radio Andrei Gheorghe a ales să fie incinerat, iar familia sa i-a respectat întocmai dorința. Jurnalistul s-a stins în 2018, la doar 56 de ani, în urma unui infarct.

Decizia sa a fost una curajoasă, reflectând personalitatea nonconformistă a lui Andrei Gheorghe. Ceremonia funerară a inclus o slujbă religioasă, fapt care a stârnit controverse, dat fiind că Biserica Ortodoxă Română dezaprobă astfel de practici.

„Noi nu înmormântăm trupul după incinerare, ci înainte (…) Noi facem parte din Biserica Ortodoxă Rusă din exil, autonomă absolut. E o ordonanţă în interiorul Bisericii Ortodoxe Române, nu a fost abordat de toate bisericile, nu e un subiect bine închegat. Andrei Gheorghe este născut în Rusia, practic rus după vibraţia locului, noi suntem Biserica Rusă, practic s-a închis un cerc. El este creştin ortodox, trebuie să se menţioneze acest lucru”, a spus preotul Adrian Singurov, la momentul acela, potrivit cotidianul.ro.

Sergiu Nicolaescu, un regizor care a ales alt drum

Regizorul Sergiu Nicolaescu a fost incinerat în 2013, conform dorinței exprimate înainte de moarte. Soția sa a organizat ceremonia, însă alegerea a stârnit un val de reacții în presă. Sergiu Nicolaescu, unul dintre cei mai apreciați cineaști români, a fost un susținător al libertății de a decide asupra propriei vieți – și, implicit, asupra ritualului funerar.

Practica incinerării, în creștere printre vedete

Deși incinerarea este privită cu scepticism de publicul larg, tot mai multe vedete din România o consideră o alegere personală modernă. Gabriel Cotabiță, Zina Dumitrescu, Andrei Gheorghe și Sergiu Nicolaescu sunt doar câteva dintre numele sonore care au ales această cale, iar deciziile lor deschid o discuție amplă despre libertatea de a-ți trasa propriul destin, chiar și după moarte.

