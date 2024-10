Silviu Biriș s-a căsătorit în secret, la opt ani după divorțul de mama copiilor săi. Imagini de la nunta actorului

Silviu Biriș (51 de ani) s-a căsătorit în secret. La opt ani după divorțul de mama copiilor săi, Irina Cornișteanu, actorul și-a oficializat relația cu iubita lui.

Silviu Biriș s-a căsătorit din nou, la 51 de ani

Marea veste a fost dată de Monica Davidescu, soția lui Aurelian Temișan, care a publicat pe contul personal de Instagram câteva imagini de la frumosul eveniment. Mireasa, Rodica Ștefan, a purtat o rochie albă, lucioasă, decoltată și părul prins într-o parte. În timp ce mirele, Silviu Biriș, a optat pentru un cotum închis la culoare și o cămașă asortată rochiei soției sale.

În imaginile postate în online apar și Cosmin Vîjeu, recent eliminat de la Asia Express, și soția sa, Simina Brotoiu. Monica Davidescu și Aurelian Temișan sun nașii familiei Vîjeu.

„Prietene Silviu, îți dorim ca alături de Rodica să iți găsești liniștea și să îmbătrâniți frumos și împreună.

Ne-am simțit ex-ce-lent aseară la petrecerea voastră. Ca dovadă, iată o parte din bucuria de a cânta pentru tine și minunații voștri invitați, în același timp, mare parte fiind colegii noștri.

Casă de… ce vreți voi, dar nimeni să nu își bage nasul în relația voastră” – este mesajul transmis de Aurelian Temișan lui Silviu Biriș.

Actorul se gândea de ceva timp la căsătorie, după ce și-a refăcut viața amoroasă și și-a găsit liniștea și fericirea în brațele parteneri sale.



„Admit că mă gândesc și la o posibilă căsătorie. Din nou. A trimis Dumnezeu pe cineva în viața mea și am decis să ascult și de cei mai bătrâni și mai înțelepți ca mine. Nu știu în acest moment dacă va avea loc sau nu. Nu vă pot spune asta. Dar am decis să-i dau o șansă. Nu o includ în viața mea, dar nici nu o exclud. Suntem oameni și nu știm ce se va întâmpla cu viețile noastre!”, a declarat Silviu Biriș, în 2021, pentru Impact.

Actorul a divorțat în 2016 și are doi copii majori

Silviu Biriș a fost căsătorit cu Irina Cornișteanu, împreună cu care are o fiică în vârstă de 18 ani și un fiu, de 23 de ani. După divorț, cei doi nu au mai ținut legătura. Separarea de soție a fost un moment dificil pentru actor care a decis apoi să se înscrie la Teologie.

”Sper că mi-am învățat lecția. Acum, știi cum e, într-un dans ambii parteneri pot să mai greșească pașii. Un divorț, dacă tot vorbim în exclusivitate, nu e un lucru prea plăcut pentru nimeni, mai cu seamă pentru copii. Sfătuiesc cuplurile foarte tinere să reflecteze foarte mult înainte și să nu se grăbească să se separe, la notar, la prima pală de vânt. Să mai întrebe și un prieten înțelept, înainte.

Dacă regret ceva este că au fost zile în care nu am iubit din toată inima și am mai condiționat aceste lucruri. Mă consider un om care are în continuare nevoie să învețe de la cei mai întelepți ca să devină și el un bun sfătuitor.

Mi-ar fi plăcut să înțeleg mai devreme statornicia. Un covor roșu nu înseamnă totul – atunci când cade cortina ramâi tot singur cu fricile tale, cu întrebările tale.

Regret că în anumite momente nu am acordat mai multă atenție celei de acasă”, a declarat Silviu Biriș la ani de la divorț, potrivit Libertatea.

