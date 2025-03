Ilinca Vandici a dezvăluit prin ce a trecut în momentul în care a divorțat de Andrei Neacșu: „M-am distrus pe interior în tăcere”

Ilinca Vandici a oferit detalii rare despre ce a simțit în momentul în care mariajul ei cu Andrei Neacșu s-a destrămat.

Ilinca Vandici a spus prin ce a trecut când s-a despărțit de Andrei Neacșu

Ilinca Vandici (38 de ani) a anunțat în iulie 2023 că ea și Andrei Neacșu (33 de ani) au decis să divorțeze, după o relație de șapte ani, dintre care șase de căsnicie.

În cadrul emisiunii „Follow Us!” de la Kanal D, pe care o găzduiește alături de Teo Trandafir (56 de ani), Ilinca a făcut dezvăluiri rare despre momentele dificile prin care a trecut după ce mariajul ei s-a destrămat.

Dezvăluirile Ilincăi au venit în contextul speculațiilor că Cezar Ionașcu și soția lui, Oksana, ar fi la un pas de divorț din cauza infidelității „mentorului de masculinitate”.

„Fix asta am zis. «N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.» Dar asta nu a însemnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună și am plutit pe un norișor. M-am măcinat și m-am consumat și m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor”, a declarat Ilinca, în cadrul emisiunii sale de la Kanal D.

Ce spune Ilinca Vandici despre o nouă relație, după divorț

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au devenit un cuplu în anul 2016, iar anul următor s-au căsătorit și au devenit părinți. Împreună au un fiu, Zian, în vârstă de 7 ani.

„Suntem divorțați oficial! Divorțul a avut loc acum ceva timp, într-un mod cât se poate de discret, așa cum este normal să se întâmple”, spunea prezentatoarea TV în iulie 2023, pentru WOWbiz.ro.

Ilinca Vandici este deschisă către o nouă relație, dar spune că nu va forța nimic. Totodată, prezentatoarea de la Kanal D a precizat că are încredere în divinitate.

„Eu am încredere deplină în El și în puterea Lui, astfel încât accept și îmbrățișez tot ceea ce vine în viața mea, pentru că întotdeauna există un scop”, a declarat Ilinca, pentru Cancan.ro.

