Ilinca Vandici, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: „S-a blocat tot în jurul meu”

Ilinca Vandici (38 ani) s-a confruntat cu mari probleme de sănătate la finalul anului trecut. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost nevoită să își încetinească ritmul de viață după ce a realizat că starea ei fizică s-a deteriorat. Vedeta a mărturisit că a reușit să treacă peste acea perioadă grea din viața sa, însă această experiență a făcut-o să privească lucrurile diferit.

Ilinca Vandici s-a confruntat cu probleme de sănătate

Ilinca Vandici a povestit că, la finalul anului trecut, s-a confruntat cu probleme de sănătate care au făcut-o să privească viața astfel. Prezentatoarea de televiziune a explicat că această experiență i-a schimbat prioritățile, determinând-o să acorde mai multă grijă sănătății sale.

Vedeta, care își crește singură fiul după divorțul de Andrei Neacșu, a trecut printr-o adevărată cumpănă la finalul anuui 2024, când s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Aceasta a precizat că acum se simte mult mai bine, însă după acea sperietură a decis să își schimbe complet stilul de viață.

„Anul trecut, spre sfârșitul anului, m-am confruntat cu niște probleme de sănătate destul de grave și atunci ăla a fost un moment în care am zis stop, sănătatea mea e cea mai importantă, pentru că efectiv am văzut că s-a blocat tot în jurul meu, dacă eu nu am fost funcțională”, a povestit Ilinca Vandici potrivit Wowbiz.

„Deși e clișeic și știu că sună așa, dar îmi doresc foarte tare să fiu sănătoasă și să duc la îndeplinire toate proiectele și toate lucrurile frumoase pe care le am în suflet și în minte”, a mai spus prezentatoarea tv.

Citește și: Ce spune Ilinca Vandici despre o nouă relație, după divorțul de Andrei Neacșu: „Întotdeauna există un scop”

Citește și: Ce a spus Lora despre Ilinca Vandici, după ce prezentatoarea TV i-a criticat nunta și a comparat-o cu cea a lui Theo Rose: „Mi-am ținut cât am putut în frâu impulsivitatea și să nu reacționez la nervi” / EXCLUSIV

Cum se înțelege prezentatoarea cu fiul ei

Ilinca Vandici are o viață activă atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, fiind cea care se ocupă de creșterea și educația fiului său. Vedeta spune că are o relație foarte bună cu Zian.

„Avem o conexiune tare frumoasă și puternică, lucru care mă bucură, mă împlinește și îmi aduce bucurie și fericire în fiecare zi. E foarte greu să îl văd cum crește. Cine zice că e ușor, ori vrea să lase o impresie bună, ori nu este extrem de focusat pe copil și atunci nu înțelege”, a spus ea.

Citește și: Maria Lucia Hohan, prima reacție după ce a fost acuzată de Adrian Stănescu, tatăl copiilor ei, de abuz de substanțe interzise și alcool: „Agresorii încearcă să pară victime și adevărul e alterat dramatic”

Citește și: George Burcea, mărturisiri emoționante de ziua de naștere a fiicei lui și a Andreei Bălan: „De multe ori mă simt vinovat pentru anumite fapte”

Ilinca Vandici spune că vrea ca fiul ei să își dezvolte propria personalitate, pe care nu vrea să i-o îngrădească sub nicio formă.

„Mi se pare că este foarte greu, dar cel mai frumos lucru din lume, nu există iubire mai mare sau iubire necondiționată, așa cum este pentru copilul tău, nu există satisfacție, împlinire mai mare, nu există momente cu un impact emoțional mai mare. E o treabă foarte serioasă și foarte grea, tocmai pentru că este la vârsta la care începe să aibă păreri, personalitatea lui e foarte puternică și nu vreau să i-o îngrădesc, ci să și-o dezvolte singur”, a explicat prezentatoarea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ilinca Vandici

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News