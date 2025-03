George Burcea, mărturisiri emoționante de ziua de naștere a fiicei lui și a Andreei Bălan: „De multe ori mă simt vinovat pentru anumite fapte”

Zi de sărbătoare în familia Andreei Bălan! Clara Maria, fiica artistei și a actorului George Burcea, a împlinit 6 ani. Cu toate acestea, tatăl său nu a fost prezent la aniversarea organizată de Andreea Bălan, dar i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Actorul a a recunoscut că are regrete legate de unele decizii din trecut și a vorbit deschis despre sentimentele sale.

George Burcea, mărturisiri emoționante de ziua de naștere a fiicei lui și a Andreei Bălan

De ziua Clarei, George Burcea a postat un mesaj sincer și emoționant, în care și-a exprimat dragostea față de fiica sa, dar și frământările interioare legate de alegerile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

„De multe ori mă simt vinovat pentru anumite fapte, vorbe sau decizii. De multe ori îmi imaginez cum era dacă alegeam varianta X și nu Y. Dar constant Îl mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că mi-a dat șansa de a face greșeli sau de a alege o variantă poate mai puțin bună într-un punct cheie. Cert este că orice situație mai puțin bună, dacă o privești din alt unghi, este o situație minunată. Să fii viu și sănătos este superb. Înseamnă că El te iubește. Să mă bucur de minunățiile mele este divin. 6 ani de Clara Maria. Cu de toate. Și vor fi și mai multe. Tot cu de toate. Și tot datorită Lui. La mulți ani, Domnișoara Clara! ❤️”, a fost mesajul publicat de George Burcea.

Andreea Bălan a organizat o petrecere grandioasă pentru Clara

Andreea Bălan nu a lăsat ziua de naștere a Clarei să treacă neobservată. Cântăreața a organizat o petrecere fastuoasă pentru fiica sa, care a combinat două tematici total diferite: safari african și discoteca magică.

Nașii Clarei, Aurelian Temișan și Monica Davidescu, dar și logodnicul Andreei Bălan, Victor Cornea, au fost prezenți la eveniment.

„Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viață! Clara s-a născut pe 4 martie, acum 6 ani, și am făcut o super petrecere cu animăluțe, safari și discoteca magică. Cu multă veselie, inocență și invitați drăgălași, am celebrat-o pe Clara și am retrăit copilăria”, a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare.

Chiar dacă nu a fost prezent la petrecere, George Burcea a demonstrat în repetate rânduri că își iubește enorm fiicele și se implică în creșterea lor. Actorul a vorbit în trecut şi despre despre dorința lui ca fetițele sale să crească independente, să aibă personalitate și să ia propriile decizii.

George Burcea, împlinit alături de Viviana Sposub

Deși nu mai formează un cuplu cu Andreea Bălan, George Burcea și-a refăcut viața sentimentală alături de Viviana Sposub. Cei doi au aniversat recent patru ani de relație și au vorbit despre provocările pe care le-au depășit împreună.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îmi mulțumesc lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, a declarat George Burcea în emisiunea „Viață fără filtru”.

