Andreea Bălan, petrecere de vis pentru aniversarea fiicei mici, Clara: „Îmi retrăiesc copilăria”. Cum a arătat tortul de patru etaje / Galerie foto

Andreea Bălan a organizat o petrecere de vis pentru fetița cea mică. Artista a sărbătorit-o pe Clara în avans, înaintea zilei sale de naștere de pe 4 martie. În aceeași zi, cântăreața a aniversat șase ani de când a fost la un pas de moarte, în timpul operației de cezariană.

Andreea Bălan, petrecere de vis pentru aniversarea fiicei mici, Clara

Andreea Bălan (40 de ani) și-a surprins mezina cu o petrecere spectaculoasă cu ocazia împlinirii a șase ani. Evenimentul a combinat cu succes două tematici foarte diferite, safari african și discoteca magică. De la eveniment nu au lipsit logodnicul artistei, tenismenul Victor Cornea (31 de ani), nici fiul lui de 11 ani, Luca, și nici nașii Clarei, Aurelian Temișan și Monica Davidescu.

„Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viață! Clara s-a născut pe 4 martie, acum 6 ani, și am făcut o super petrecere cu animăluțe, safari și discoteca magică. Cu multă veselie, inocență și invitați drăgălași, am celebrat-o pe Clara și am retrăit copilăria”, a scris Andreea Bălan, pe Instagram și Facebook.

„Alături de Ella și Clară, eu îmi retrăiesc copilăria.”

Pentru Andreea Bălan, fericirea fiicelor ei, Ella Maya și Clara Maria, este cea mai importantă. De aceea, în fiecare an de zilele lor de naștere, cântăreața organizează evenimente spectaculoase pentru cele mici. Ella și Clara sunt fiicele solistei din fostul ei mariaj cu actorul George Burcea (37 de ani).

„Clara împlinește 6 anișori frumoși cu magie, veselie și multă fericire. Suntem toți aici cu multă iubire și dăruire pentru a le face copilăria frumoasă, iar aceste momente sunt de neuitat. Cei 6 ani alături de Clara sunt o binecuvântare deoarece veselia, gingășia și inocența ei sunt de neprețuit, iar eu sunt cea mai fericită mămică din univers. Alături de Ella și Clară, eu îmi retrăiesc copilăria și, la petrecerile lor, eu mă simt iar copil. Nașii sunt mereu alături de noi necondiționat și îi iubim mult”, a mai scris artista în mediul online.

Șase ani de când Andreea Bălan a fost la un pas de moarte

În aceeași zi în care s-a născut fiica ei Clara, Andreea Bălan sărbătorește faptul că este în viață după ce a fost la un pas de moarte în timpul celei de-a doua operații de cezariană. Cântăreața a suferit un stop cardio-respirator în anul 2019, când a născut-o pe Clara, din cauza unei condiții extrem de rar întâlnite, numită embolie amniotică.

Embolia amniotică este o complicație rară și gravă a sarcinii, prin care lichidul amniotic pătrunde în sângele mamei.

„S-a oprit inima și m-am și sufocat, da. A trebuit să-mi facă transfuzie de sânge, vreo 2l, am înțeles. Sângele era contaminat. Și nu există o explicație, se întâmplă foarte rar. E un caz la 80 de mii. M-am gândit: «De ce mie?»”, spunea Andreea Bălan în aprilie 2021, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Andreea Bălan nu-și mai dorește copii

În prezent, cântăreața nu mai poate purta încă o sarcină, însă nici nu-și mai dorește copii. În trecut, fosta jurată de la „Te cunosc de undeva!” își mai dorea un băiețel.

„Eu și Victor avem trei copii. Nu pot să spun de băiețelul lui că este copilul meu. Este crescut foarte frumos de mama lui, Irina. Este un băiețel foarte educat și bine crescut, dar atâta timp cât are și el un băiețel, noi am închis acest capitol. Nu-și dorește (n.r. copil). De la început, de la prima întâlnire mi-a spus că el are un băiețel, că are 30 de ani, este în plină ascensiune și că nu ar putea, cel puțin în următorii șase, șapte ani. Ei se retrag pe la 38-40 de ani. Nu te mai ține corpul. (…)

Eu am suferit un stop cardiac la nașterea Clarei și după aceea au mai fost trei operații pentru că nu mă vindecam și trebuiau să intre și să curețe. De atunci eu nu mai pot să fac copii”, a mărturisit Andreea Bălan.

