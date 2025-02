Ce a spus Lora despre Ilinca Vandici, după ce prezentatoarea TV i-a criticat nunta și a comparat-o cu cea a lui Theo Rose: „Mi-am ținut cât am putut în frâu impulsivitatea și să nu reacționez la nervi” / EXCLUSIV

Lora a avut parte de un moment special în viața ei, când s-a căsătorit cu Ionuț Ghenu, după aproape un deceniu de relație. Nunta lor a fost un eveniment grandios, care a adus împreună sute de invitați și a fost o adevărată sărbătoare a iubirii. Însă, la scurt timp după acest moment important, artista a fost pusă într-o situație incomodă, când Ilinca Vandici a comentat despre nunta ei într-un mod care a jignit-o şi a comparat-o şi cu cea a lui Theo Rose. La Fresh by Unica, artista a vorbit despre cum a perceput aceste critici din partea prezentatoarei emisiunii „Follow Us!” de la Kanal D.

Ce a spus Lora despre Ilinca Vandici

După ce Ilinca Vandici și Teo Trandafir au discutat despre nunta Lorei cu Ionuţ Ghenu în emisiunea lor, comentariile au fost percepute ca fiind răutăcioase și de-a dreptul jignitoare. În cadrul aceleași emisiuni, Ilinca a comparat nunta Lorei cu cea a lui Theo Rose și a făcut o serie de afirmații care nu au fost deloc pe placul artistei.

„Casă de piatră! Da, cu familia restrânsă și e suficient! Am vorbit despre Monica Bîrlădeanu și despre Lora, cât a durat să organizeze așa ceva, păi are timp Theo de așa ceva?” a spus Ilinca, continuând cu referiri la nunta Lorei, în care a insinuat că aceasta ar fi fost mai puțin intimă decât nunta lui Theo Rose, un alt subiect sensibil pentru Lora.

Aceste critici au fost percepute de Lora ca fiind nejustificate și, mai important, ca o încercare de a pune într-o lumină proastă un moment atât de important din viața ei.

Lora a recunoscut la Fresh by Unica cum, în mod normal, ar fi reacționat imediat și impulsiv la astfel de critici, dar a explicat că și-a controlat cu atenție impulsurile.

„Eu înțeleg strategiile de PR. Sunt aici cu oameni de presă. Eu înțeleg strategiile de PR. Având de construit un artist, n-am avut decât perioade foarte scurte de timp PR pentru că știam că trebuie. Având business-ul meu, înțeleg și mai bine acum strategia de PR a cuiva. Eu nu vreau să judec strategia nimănui de PR. Eu vreau să vă spun doar că îmi doresc să trăim într-o lume în care dacă vrem să lăudăm pe cineva, să o facem fără să pară comparaţie, pentru că probabil a fost o greșeală de context cumva, adică au fost puse lucrurile împreună.

Adică se poate să spun că ești o femeie foarte frumoasă și să nu-ți spun ție, ești o femeie foarte frumoasă și să vorbesc în acelaşi timp şi de altă femeie… Ori sunt overthinker și m-aprins într-un moment în care… Dar nu cred. Eu mereu mă contest și mă iau pe toate părțile. Că nu-mi place să deschid gura și să reacționez impulsiv.

Toată viața am ținut cât am putut în frâu impulsivitatea și să nu reacționez la nervi, să nu sar la primul impuls. Și de ce? Pentru că eram atât de bine și cu fata care a spus lucrurile astea și eram atât de bine, ne salutam. Respect, respect, şi atâția ani în această industrie, deci de ce?”, ne-a spus Lora la Fresh by Unica.

„Theo Rose are toate luminile pe ea”

Unul dintre punctele principale pe care Lora le-a subliniat în legătură cu acest subiect este şi că înţeles strategia de PR care a existat în spatele comentariilor. Mai mult decât atât, vedeta a spus şi că înţelege perfect că în această perioadă Theo Rose se află într-o etapă în care toate luminile sunt pe ea.

„Îţi dai seama că eu o voi saluta, dar… De ce să existe un 10% tensiune sau să se gândească cineva, că poate e supărat, nu știu cine, sau poate… Fiecare mireasă este frumoasă. Fiecare mireasă are nunta perfectă. Pentru că are nunta pe care și-a dorit-o ea. Nu există un exemplu sau celălalt. Există doar ce-ți place ție să faci și de unde vrei tu să te inspiri sau dacă nu vrei să te inspiri de nicăieri, este minunat”, a mai spus artista pentru Fresh by Unica.

Lora a clarificat că nu dorește ca nimeni să îi știrbească bucuria și că ceea ce contează cel mai mult este faptul că ea și Ionuț au avut o nuntă care le-a adus fericire.

„Eu nu am vrut o nuntă altfel decât nunta pe care am avut-o. Am fost cea mai fericită din lume. Asta e tot ce contează. Este o relație de aproape 10 ani, care a trecut prin foarte multe atacuri, care a fost încercată și care a meritat această petrecere, după atâta muncă, că nu e vorba doar de muncă de iubiţi, hai să ne potrivim cât mai bine, nu. Noi muncim împreună, noi suntem non-stop împreună. Și noi merităm, și noi și prietenii noștri au meritat această petrecere la nivelul la care a fost făcută. Și dacă s-ar putea să nu încerce cineva să îmi știrbească bucuria asta, nu că sunt eu Lora, ci că sunt o femeie fericită. Și e frumos să fie femei și oameni fericiți care să dea genul ăsta de energie. Theo Rose a fost absolut superbă, și este o femeie superbă și talentată, și este o perioadă în viața ei în care are toate luminile pe ea și eu știu chestia asta și o admir și o apreciez”, a mai ţinut să precizeze Lora la Fresh by Unica.

