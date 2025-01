Când se căsătoresc Andreea Bălan și Victor Cornea. Artista a făcut anunțul

Andreea Bălan (40 ani) și Victor Cornea (31 ani) s-au logodit la finalul anului trecut, în timp ce zburau cu avionul spre Laponia. Acum, artista a dezvăluit când va avea loc marele eveniment, ținând cont de programul încărcat al iubitului ei.

Când se căsătoresc Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de un an și jumătatea, iar la finalul anului 2024, tenismenul i-a oferit artistei inelul de logodnă. Cererea a avut loc în avion, în timp ce zburau alături de familia lor și de alte vedete, spre Laponia.

Atunci, cântăreața a dezvăluit că a spus „cel mai frumos și hotărât DA” din viața ei. Acum, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, Andreea a dezvăluit când va avea loc nunta. Artista a mărturisit că evenimentul va avea loc în vara acestui an.

Întrebată de o fană când face nunta, răspunsul Andreei a venit imediat: „La vară probabil”.

De asemenea, cântăreața a precizat că ea și Victor nu s-au certat niciodată pentru că amândoi au ajuns la un nivel ridicat de maturitate emoțională.

„Nu ne-am certat niciodată și nu avem motive, deoarece suntem amândoi foarte relaxați, vindecați și fericiți cu viețile noastre. Înainte să fim împreună, fiecare a dobândit o maturizare emoțională și un nivel spiritual bun, care ne ajută ca în relație să ne susținem reciproc cu empatie, să ne iubim fără limitări și să ne oferim sprijin necondiționat. Fiecare este responsabil pentru propriile emoții și nu dăm niciodată vina pe celălalt”, a afirmat Andreea Bălan.

Citește și: Replica lui Luca, fiul lui Victor Cornea, când tatăl lui a cerut-o de soție pe Andreea Bălan. „Nu mă așteptam deloc!”

Citește și: Motivul special pentru care Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie în avion: „L-am întrebat de ce”. Ce i-a răspuns Victor Cornea

Artista, despre diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea

În ediția Fresh by Unica din 24 iulie, Andreea Bălan ne-a spus cum gestionează comentariile răutăcioase la adresa diferenței de vârstă dintre ea și Victor Cornea. Artista ne-a mărturisit că întocmai această diferență contribuie la fericirea lor. Ea se consideră o fire foarte energică și plină de viață, lucru care crede că l-a atras pe Victor în viața ei. La rândul lui, Victor este un bărbat matur, datorită disciplinei pe care viața de sportiv de performanță i-o impune.

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin. Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că am atras un partener mai tânăr”, a afirmat Andreea Bălan în emisiunea „Fresh by Unica”.

Citește și: Bianca Drăgușanu a făcut turul casei sale. Imagini din locuința de lux a vedetei / Video

Citește și: Mario Fresh și-a asumat relația cu Nadd Hu. A publicat prima imagine cu noua iubită pe Instagram. Ce diferență de vârstă este între ei

Andreea Bălan crede că unii bărbați de 40 de ani, nu toți însă, sunt mai „leneși” și atunci o relație cu un partener de vârsta ei nu crede ar funcționa. Cântăreața spune despre ea că este o femeie foarte energică.

„Cei care comentează, evident habar nu au și judecă din exterior. Avem empatie pentru nefericirea lor și îi lăsăm să judece mai departe. Eu îmi văd de fericirea mea între timp. E super mișto să fii cu un bărbat mai tânăr, din multe puncte de vedere”, a mai spus artista.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Bălan și Victor Cornea

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News