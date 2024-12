Motivul special pentru care Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie în avion: „L-am întrebat de ce”. Ce i-a răspuns Victor Cornea

Andreea Bălan a dezvăluit motivul special pentru care Victor Cornea a ales să o ceară în căsătorie în avion. Cântăreața și tenismenul formează un cuplu de mai bine de un an și jumătate.

Motivul special pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit în avion

Andreea Bălan (40 de ani) și Victor Cornea (31 de ani) s-au logodit la mii de metri altitudine, într-un avion cu direcția Laponia. La moment au asistat unele dintre cele mai importante persoane din viețile lor, mama și fiicele Andreei, Valeria, Ella și Clara, și fiul tenismenului, Luca. Solista și sportivul se află în prezent în Laponia, alături de mai multe vedete, ca parte a unei vacanțe organizate de o agenție de turism. De acolo, artista a făcut primele declarații către presă despre logodnă.

„Sunt extrem de emoționată, sunt fericită, nu mă așteptam la așa ceva. Am crezut că o să fie un zbor normal, cu spiriduși, spre Laponia. La un moment dat am auzit în toată aeronava despre o scrisoare, despre un mesaj pentru Andreea. Am crezut că e vorba de o altă Andreea. Când a zis și de Victor, mi-am dat seama că e vorba despre mine și instant Victor s-a așezat în genunchi în fața mea. Abia atunci mi-am dat seama despre ce e vorba”, a declarat Andreea Bălan, în exclusivitate pentru știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

„Mi s-a părut extrem de frumos.”

În cadrul aceleiași intervenții, Andreea Bălan a dezvăluit motivul pentru care Victor Cornea a ales să o ceară în căsătorie în avion. După ce i-a pus inelul pe deget, Victor a surprins-o pe artistă cu un buchet imens de trandafiri roșii și cu un tort.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi. A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a mai spus Andreea.

Săndel Bălan, prima reacție după ce fiica lui s-a logodit

Mama artistei a asistat la momentul emoționant, în timp ce tatăl ei a aflat ulterior că fiica lui s-a logodit. Contactat de jurnaliști, Săndel Bălan i-a transmit un mesaj înduioșător cântăreței.

„Să fie fericiți! Ea știe că tata o iubește mult. Tot ce își doresc să se împlinească! Nu știu dacă a doua căsnicie va fi cu noroc în viață, așa cum se spune, numai ei doi știu, dar eu cred că le va merge bine.

Îmi place de Victor, l-am cunoscut la Sala Palatului, la ultimul ei concert. E manierat, de treabă, atent, se înțeleg foarte bine. Sunt sincer bucuros că Andreea este împlinită pe plan sufletesc. Și eu, ca părinte, sunt fericit că și-a găsit marea dragoste, alături de un băiat bun”, a declarat Săndel Bălan, pentru Click!.

