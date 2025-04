Ce mai face Amme, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”. Artista, într-o ipostază cum nu a mai fost văzută

Amme, pe numele ei adevărat Ana Maria Elena, a devenit cunoscută publicului larg după ce a participat în sezonul 14 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Tânăra a intrat atunci în echipa aurie a lui chef Ștefan Popescu. Acum, ea a revenit în forță, însă nu într-un show televizat, ci în muzică, unde a lansat o piesă nouă și un videoclip care o prezintă pe solistă într-un mod inedit.

Amme, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”, a revenit în muzică

Amme, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” revine la prima ei dragoste, muzica, și lansează o piesă absolut superbă. Intitulată “Încă o noapte”, melodia marchează o schimbare de stil în cariera sa, aducând cu sine un vibe fresh și ritmat. În acest an, Amme își propune să aducă mai puțină dramă și mai multă energie în piesele ei.

Videoclipul melodiei, plin de atitudine și sex-appeal, o prezintă pe Amme care îmbrățișează tipologia femeii sigure pe sine, plină de energie, cu încredere imensă în propriile forțe. Mesajul transmis de piesa „Încă o noapte” este completat perfect de coregrafia realizată de Amme alături de echipa ei de dansatoare.

„În videoclip, mi-am dorit să evidențiez tipologia femeii sigure pe sine, extrem de energică, printr-o coregrafie de zile mari, pe care au realizat-o alături de fetele mele. Protagoniștii acestei piese sunt doi îndrăgostiți care ba se ceartă, ba se împacă, se tatonează, care, evident, nu pot trăi unul fără celălalt. Cred că fiecare dintre noi am trăit genul acesta de poveste, când vrei să pui punct, dar mai dai o șansă și relația decurge ceartă, împăcare, ceartă, împăcare, la modul: Rău cu rău, dar mai rău e fără rău!”, a declarat Amme.

Cum a ajuns artista să participe la show-ul culinar

Amme vine din Slatina, județul Olt, și provine dintr-o familie de interpreți de muzică populară, bunica ei fiind Mariana Baciu.

Deși iubește muzica de la o vârstă fragedă, artista are o pasiune și pentru bucătărie, astfel că a ajuns să participe la preselecțiile show-ului „Chefi la cuțite” de la Antena 1. După ce a primit cuțitul din partea celor patru jurați, Amme a dezvăluit și ce a împins-o să se înscrie la această emisiune.

„Este o onoare și o bucurie pentru mine să particip la Chefi la Cuțite. Am urmărit fiecare sezon și îmi imaginam cum e să fiu acolo. Iată că dorința mi s-a împlinit. Am acceptat să particip și din rațiuni care țin de pasiunea mea pentru bucătărie, un domeniu care-mi este familiar. Pentru că ale mele doamne, mama și bunica, s-au asigurat să mă inițieze de mică în tainele gastronomiei. La noi, în special de sărbători, este un adevărat ritual gastronomic: gătim, ne pregătim, ne bucurăm. Mai mult decât atât, am să spun acum un mare secret! Deși doamnele mele m-au inițiat în arta gătitului, talentul îl moștenesc de la tata, unul dintre cei mai dibaci bucătari amatori pe care i-am cunoscut”, spunea Amme la momentul respectiv.

Artista nu a ajuns până în finală, însă parcursul său a fost unul memorabil, ea reușind să îi surprindă mereu pe cei patru chefi cu preparatele ei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Amme

Sursă foto: Instagram, PR

