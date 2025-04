Andreea Bălan, adevărul despre ce a condus la eşecul în relaţia cu Keo şi mariajul cu George Burcea: „Am văzut că trăiesc cu invidie”

Andreea Bălan, una dintre cele mai iubite artiste din România, a avut o carieră de succes, dar viața ei amoroasă a fost marcată de eșecuri și de relații care au lăsat amprente adânci în sufletul ei. Recent, cântăreața a vorbit deschis despre mariajul cu George Burcea, divorțul care a avut loc în 2020, dar și despre relația cu Keo, alături de care a petrecut nouă ani din viața sa. Artista a deschis cutia Pandorei și a împărtășit ce a dus, de fapt, la eșecurile ei în dragoste și cum a reușit să se vindece.

De ce au fost sortite eşecului relaţia cu Keo şi mariajul cu George Burcea

În ciuda carierei sale strălucite, viața personală a Andreei Bălan nu a fost lipsită de provocări. Artista a avut parte de trădări și infidelități, dar a învățat din fiecare eșec. Artista a recunoscut că o mare parte din aceste probleme au fost influențate de relația dificilă cu tatăl ei, Săndel Bălan.

„Nu avem cum să iubim pe cineva, dacă nu ne iubim pe noi, dacă nu ai energia să știi că tu meriți asta. Nu avem cum să respectăm pe cineva, dacă nu ne respectăm pe noi. Femeia trebuie să spună stop, indiferent că are copii sau nu și să ceară ajutor. Din orice situația se poate pleca.

Am avut o copilărie foarte grea. Dar am reușit când am văzut la un moment dat în viață că trăiesc cu invidie și cu mai puțină iubire, că mi se repetă anumite paternuri, anumite lucruri din copilărie pe care nu mi le doresc. Atunci am zis stop, că trebuie să mă conectez cu mine și să văd de ce repet aceleași greșeli, de ce nu atrag oameni potriviți. De ce erau similitudini între acești bărbați, unul, doi, trei, cu tatăl meu. Înseamnă că eu retrăiesc ceva..Și am folosit social-media ca să învăț. Am căutat în mine și am lucrat”, a spus Andreea Bălan pentru cancan.ro.

A realizat că, până nu înțelege ce are de făcut cu propria viață și cu propria persoană, nu poate atrage iubirea și respectul din partea altora.

De-a lungul vieții sale, Andreea Bălan a experimentat relații care au adus cu sine mai multă durere decât fericire. Logodna sa cu Teo Păcurar, care s-a rupt în 2006, a fost doar începutul unui drum tumultuos. Apoi, relația cu Keo, care a durat 9 ani, a fost una dintre cele mai mediatizate povești de iubire din showbiz-ul românesc. În ciuda faptului că erau percepuți ca un cuplu perfect, separarea lor în 2014 a șocat întreaga țară, iar Andreea Bălan a mărturisit că a fost înșelată de Keo.

A trecut şi printr-un divorţ dureros

După despărțirea de Keo, Andreea Bălan a încercat să își refacă viața, iar în 2017 s-a căsătorit cu actorul George Burcea, tatăl celor două fetițe ale sale. Însă, mariajul lor a ajuns la sfârșit în 2020, după ce au trecut printr-o perioadă dificilă. În ciuda aparențelor, relația dintre Andreea Bălan și George Burcea a fost marcată de tensiuni, iar artista a recunoscut că a fost o perioadă extrem de greu de suportat.

Jurata de la TVR a vorbit despre cum această despărțire a fost o mare provocare pentru ea, dar și despre cum a reușit să se vindece în urma acestui divorț.

„Am fost nu doar la unu, ci la doi terapeuți. Abia după divorț, când am înțeles ce trebuie să fac, m-am vindecat. Și abia atunci am reușit să atrag persoana potrivită”, a mai mărturisit Andreea Bălan pentru sursa menţionată anterior.

Artista a explicat că, deși a fost o perioadă grea, divorțul a fost momentul în care a reușit să se cunoască mai bine și să își dea seama ce își dorește cu adevărat de la viață. După acest proces de „vindecare”, Andreea Bălan a reușit să atragă în viața sa persoana potrivită. În prezent, ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu tenismenul Victor Cornea și este mai fericită ca niciodată.

Andreea Bălan, mai fericită ca niciodată cu Victor Cornea

Andreea Bălan se află acum într-o relație stabilă cu Victor Cornea, iar cuplul pare să fie extrem de fericit. Chiar dacă are o carieră foarte încărcată, artista își face timp pentru a-l însoți pe logodnicul său la turneele sale și pentru a fi alături de el atunci când are nevoie.

