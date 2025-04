George Burcea, despre relația cu Andreea Bălan, după despărțirea de Viviana Sposub: „Toate s-au rezolvat”

George Burcea a făcut recent declarații despre relația pe care o are cu Andreea Bălan, mama fiicelor sale, după despărțirea de Viviana Sposub. Actorul și Andreea Bălan au fost subiectul multor zvonuri și speculații în ultimul timp, dar recent actorul a explicat cum stau lucrurile între el și fosta sa soție.

Ce relaţie are George Burcea cu Andreea Bălan

După o perioadă în care relaţia dintre Andreea Bălan și George Burcea a fost destul de tensionate, actorul a subliniat că acum totul este în regulă. În ciuda numeroaselor speculații și a divorțului lor, cei doi au reușit să ajungă la o înțelegere și o relație pașnică, mai ales din dragoste pentru cele două fetițe pe care le au împreună.

În ceea ce privește viitorul lor, George Burcea a subliniat că, deși au avut momente dificile, acum totul este „în normalitate”, iar el poate să își petreacă timpul cu fiicele sale, să le ducă și să le ia ori de câte ori dorește.

„Cât de mult timp se poate, în condițiile tale, mă refer strict la joburi. (…) Slavă Cerului că suntem bine și că pot să stau cu ele, pot să mă joc cu ele, pot să le iau când vreau, pot să le duc când vreau, e foarte bine. Am intrat în normalitate. E bine, s-a rezolvat cu totul. Și noi adulții între noi, toate s-au rezolvat”, a declarat George Burcea, în emisiunea „Viața fără filtru”, potrivit spynews.ro.

Se pare că deşi trecutul lor a fost marcat de tensiuni, în prezent lucrurile s-au reglat și ambii părinți își îndeplinesc responsabilitățile față de copii.

Viviana Sposub a anunţat despărţirea de George Burcea

Relația lui George Burcea cu Viviana Sposub a fost un subiect intens discutat în ultimul timp, iar despărțirea celor doi a venit ca o surpriză pentru mulți. La începutul anului 2024, George și Viviana păreau că și-au rezolvat problemele, însă pe 8 aprilie 2025, Viviana a confirmat despărțirea definitivă – despărţire care se pare că a avut loc cu jumătate de an înainte.

Într-o postare pe rețelele sociale, Viviana Sposub a spus că, după o perioadă în care au încercat să repare lucrurile, cei doi au ajuns la concluzia că nu mai sunt făcuți unul pentru celălalt.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a scris Viviana Sposub pe contul ei de socializare.

Ce spunea George Burcea de Viviana Sposub înainte ca aceasta să confirme despărţirea

Cu câteva zile înainte ca Viviana Sposub să anunţe despărţirea de George Burcea, actorul mărturisea că nu pune nicio presiune pe relaţie cu aceasta şi că se bucură de momentele petrecute împreună cu ea, fără să îşi facă planuri prea mari.

„Viviana e foarte bine, nu știu dacă plecăm în vreo vacanță. Eu le am pe ale mele, ea pe ale ei. Nu ne facem planuri de vacanță”, a spus George despre relația sa cu Viviana pentru cancan.ro

