George Burcea, despre relaţia cu fetiţele sale, după divorţul de Andreea Bălan: „S-au obişnuit cu acest lucru”. Ce planuri are cu Viviana Sposub

George Burcea a reuşit să se redescopere în ultimii ani, atât pe plan personal, cât și profesional, iar după divorţul de Andreea Bălan, actorul a găsit un echilibru în relaţia cu fetiţele sale, Ella și Clara. Recent, actorul a deschis ușa către viaţa sa de familie, vorbind despre cum a reuşit să facă faţă întrebărilor dificile venite din partea fiicelor sale și cum gestionează relaţia cu acestea, după despărţirea de fosta soţie. Dar şi ce planuri are cu iubita lui, Viviana Sposub.

George Burcea, despre relaţia cu fetiţele sale, după divorţul de Andreea Bălan

Deși viaţa lui George Burcea a fost marcată de publicitate și scandaluri, el a reuşit să rămână concentrat pe ceea ce contează cu adevărat: fetiţele sale. Deşi nu a fost un divorț ușor de explicat copiilor, actorul a povestit cu calm, pentru cancan.ro, cum a reuşit să mențină un echilibru în viaţa de familie.

În ultima perioadă, el se întâlneşte cu fetele sale şi ale Andreei Bălan, la care ține foarte mult, şi se asigură că nu simt lipsa lui.

„Toată lumea e bine, nu s-a schimbat nimic în viața personală. Bine că suntem sănătoși. Cu fetițele m-am întâlnit cred că acum o săptămână. Mergem să mâncăm, să ne jucăm, ne împărțim programul cum putem, în așa fel încât să nu simtă lipsa mea din viața lor”, a declarat George Burcea.

În plus, acesta a adăugat că fiica sa cea mare, Ella, în vârstă de 9 ani, a început să pună întrebări mai profunde, precum „ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat” legate de divorț.

„Să știi că s-au obișnuit cu acest lucru, mai ales cea mare care are nouă ani, care e destul de mare să înțeleagă și să-mi adreseze multe întrebări: ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat”, a mai spus George Burcea pentru cancan.ro.

Cum răspunde George Burcea la întrebările dificile ale fiicelor sale

Este greu pentru orice părinte să răspundă la întrebările complicate ale copiilor, mai ales atunci când subiectul este legat de separare și schimbarea stilului de viață. George Burcea a recunoscut că aceste întrebări sunt normale, dar subliniază că în timp, copiii vor înţelege din ce în ce mai mult.

„Cu siguranță timpul și vârsta își vor pune amprenta și vor înțelege din ce în ce mai bine. Nu sunt nici primul, nici ultimul om divorțat. Poate nu e o situație ideală, dar e o situație cu care se confruntă mulți oameni”, a explicat el.

Pe lângă întrebările legate de divorţ, Ella și Clara continuă să fie curioase și despre viața profesională a tatălui lor.

„Acum câteva săptămâni m-au întrebat și ce meserii am mai avut. Le-am zis că am fost barman, ospătar, marinar. Cea mică a zis că am fost pirat. Au tot felul de întrebări, ce fac la filmări, cu cine mă întâlnesc, de ce plec la Arad”, a mai spus actorul.

Cum își impune George Burcea respectul în faţa fetiţelor sale

În ciuda faptului că George nu a avut mult timp să petreacă cu fiica sa cea mică, el reuşeşte să impună respectul într-un mod unic.

„Eu am crescut mai mult cu cea mare, o luam la teatru, la repetiții, cu cea mică am apucat să stau doar un an până să se întâmple acel moment, dar sincer nici nu contează atâta timp cât sunt sănătoase și încercăm cumva să recuperam timpul. (…) Am reușit să impun respectul în fața lor cu o modalitate personală. Nu ne certăm sau alte lucruri, dar atât fac: hmm, hmm! În acel moment, ele știu că e suficient”, a dezvăluit George Burcea despre modul în care se face respectat de fetiţele sale.

Ce planuri are George Burcea cu Viviana Sposub

Pe lângă viaţa de familie, George Burcea nu a ezitat să vorbească și despre relaţia sa cu Viviana Sposub, partenera sa de viață. Actorul nu pare să pună presiune pe relaţie, ci se bucură de momentele petrecute împreună, fără să îşi facă planuri prea mari.

„Viviana e foarte bine, nu știu dacă plecăm în vreo vacanță. Eu le am pe ale mele, ea pe ale ei. Nu ne facem planuri de vacanță”, a spus George despre relația sa cu Viviana.

George Burcea, protagonist în filmul „Miorița. De la capăt”

În ceea ce privește cariera sa profesională, George Burcea are multe motive de mândrie. După succesul înregistrat cu seria „Wednesday”, actorul este acum în faţa unui nou proiect important.

„Am terminat filmările pentru noul filmul, «Miorița. De la capăt», care o să apară în cinematografele din România”, a spus acesta.

Actorul joacă un rol semnificativ în filmul regizat de Călin Coman, în care va interpreta un personaj istoric din celebra baladă „Miorița”.

„Filmul o să vă surprindă. Dacă anul trecut l-am jucat pe Alexandru Ioan Cuza, anul acesta îl joc pe Ungureanu, din balada «Miorița»”, a mai adăugat actorul cu entuziasm.

