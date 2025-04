Vero Căliman, declarații cu lacrimi în ochi, la un an de când a părăsit Gașca Zurli: „Nu mai sunt o poveste spusă de alții”

Vero Căliman a spus cu ce se confruntă la un an după ce s-a retras din Gașca Zurli. Actrița a fost împinsă să facă acest lucru după ce i s-a scris în repetate rânduri că vorbește ca Fetița Zurli, deși nu mai este animatoare pentru copii.

Vero Căliman, declarații cu lacrimi în ochi, la un an de când a părăsit Gașca Zurli

În 2024, Vero Căliman (36 de ani) a renunțat la proiectul Gașca Zurli, după 15 ani de activitate. Alături de alți doi colegi, Răzvan Marina și Ionuț Varodi, actrița a ales să încheie colaborarea cu Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli, din cauza neînțelegerilor cu aceasta.

„E prima dată când spun cu voce tare acest text. E despre vocea mea. Despre ce a fost, ce a rămas, și ce aleg azi. Nu am tăiat lacrimile de la final. Pentru că și ele sunt vocea mea”, a scris Vero Căliman, pe TikTok.

În TikTok-ul postat, Vero Căliman le transmite celor care o apreciază că „nu vorbește ca Fetița Zurli”, ci ca ea, pentru că aceea a fost dintotdeauna vocea ei, nu a personajului. Videoclipul are sute de mii de vizualizări și sute de comentarii.

„Vocea mea nu e un personaj. E o parte din mine.

Am o voce care a făcut milioane de copii să râdă. O voce care a spus cuvintele altora cu atâta bucurie, încât au devenit ale mele. O voce care a dat viață unui personaj atât de viu, încât lumea a început să mă confunde cu el.

Dar vocea aceea… nu era «a fetiței Zurli». Era a mea.

Uneori, în viața de zi cu zi, se întâmplă să fiu recunoscută «după voce». În spații publice, în supermarketuri, la terase… Iar unele persoane bine intenționate îmi spun, zâmbind: «În toate reel-urile tale… încă mai vorbești ca fetița Zurli». Și atunci, o parte din mine se strânge. Nu pentru că n-ar fi adevărat — ci pentru că nu e întreaga poveste.

Vocea aceea nu e o mască pe care am uitat s-o dau jos. E vocea mea entuziastă. Vocea mea autentică. Vocea mea prezentă. Da, vocea mea a fost acolo. Dar este în continuare aici. Și nu mai are nevoie să se justifice. Nu mai sunt un personaj. Nu mai sunt o mască. Nu mai sunt o poveste spusă de alții, chiar dacă a fost spusă frumos.

Sunt o femeie întreagă, care a traversat o poveste mare, care a iubit-o, care a pierdut mult în ea, și care astăzi alege să se recunoască pe sine în afara costumelor, dincolo de aplauze. Nu am de ce să mă ascund. Nu am de ce să mă micșorez. Nu am de ce să mă justific pentru cum vorbesc, pentru cine mă recunoaște, pentru cine nu.

Sunt Vero. Și vocea mea este întreagă. Ea poate să fie jucăușă sau fermă, copilăroasă sau profundă, ascuțită sau blândă. Pentru că este vie. Pentru că este a mea. Iar dacă seamănă cu ce-a fost… e pentru că eu am fost acolo. Dar acum sunt aici. Și aici, îmi aleg eu replicile”, a spus Vero Căliman pe Instagram și TikTok.

Sute de oameni au reacționat

Sute de oameni au reacționat în secțiunile de comentarii de pe rețelele sociale. Părerile au fost împărțite. Unii oameni i-au înțeles suferința, în timp ce alții au considerat-o nerecunoscătoare.

„Vero, ești minunată! Tu, Vero!”, a comentat Bianca Purcărea de la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 21.

„Ce dureroasă mi se pare situația asta…”, a comentat altcineva.

„Pentru copii și părinți ai fost doar Fetița Zurli atâția ani. Îți înțeleg supărarea și frustrarea, dar trebuie să îți asumi trecutul pentru că datorita lui te redescoperim azi Vero-femeia. Succes!”, a fost un alt mesaj.

„Mai facem niște vizualizări…”, a fost un alt comentariu cârcotaș.

Cu ce se ocupă Vero Căliman acum

La începutul anului 2024, Vero Căliman a devenit Ambasador și Director Creativ al festivalului pentru copii Big Little Festival. Potrivit unui comunicat de presă emis de organizatorii evenimentului, Vero Căliman își va folosi experiența pentru a îmbina arta teatrului cu proiectele dedicate dezvoltării creative a copiilor, dar și pentru a promova valori sociale și culturale.

Vero Căliman este implicată într-o varietate de proiecte culturale dedicate celor mici. Actrița regizează și scrie spectacole pentru copii, predă cursuri de dezvoltare personală prin teatru și este voluntar la primul centru social de psihoterapie. În plus, Vero promovează importanța reciclării aparatelor electrice și electronice, prin intermediul piesei de teatru „Ecotron”. În paralel, actrița urmează un master la UNATC în Teatru Comunitar și Terapeutic.

