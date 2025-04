Leonard Doroftei a devenit bunic chiar de ziua lui. „Deja mănușile sunt pregătite. Boxul merge mai departe în familie!”

Leonard Doroftei a devenit bunic. Fostul campion mondial la box a avut parte de o zi de naștere memorabilă pe 10 aprilie, când a împlinit 55 de ani, cel mai frumos cadou venind din partea fiului său mijlociu, Alexandru, care a devenit tată chiar în aceeași zi.

Leonard Doroftei a devenit bunic la 55 de ani

Doroftei a devenit bunic pentru prima dată, iar vestea că nepotul său este un băiețel l-a umplut de bucurie. „Ce puteam să îmi doresc mai mult?”, a declarat el emoționat.

Alexandru Doroftei și Maria și-au unit destinele la începutul acestui an într-o ceremonie intimă desfășurată în orașul natal, Ploiești. Evenimentul a fost marcat de prezența celor mai dragi persoane din viețile celor doi, subliniind atmosfera caldă și familială a acestei zile speciale.

Leonard Doroftei a mărturisit că trăia momente de mare emoție înainte ca soția fiului său mijlociu să nască. Întreaga experiență l-a copleșit, iar nerăbdarea de a-și întâlni primul nepot l-a însoțit cu intensitate.

„Urmează să primesc cel mai frumos cadou. Soția fiului meu mijlociu, Alexandru, urmează să nască chiar azi, de ziua mea. Și e băiețel. O să fiu bunic! Ce puteam să-mi doresc mai mult?! Nu puteam să mergem toți la spital, așa că eu am rămas acasă și aștept să mă anunțe.

E clar că boxul merge mai departe în familia Doroftei. Deja m-am gândit, am făcut planuri, programe de antrenament pentru nepotu (râde). Gata, acum nu mai sunt ‘Moșu’ doar ca poreclă, o să fiu moș și pentru cel mic. Dar el o să-mi zică ‘Champ’. Deja mănușile sunt pregătite, sală avem, abia aștept să începem treaba”, a declarat Doroftei, pentru GSP.

Cum și-a cunsocut Leonard Doroftei soția

Leonard Doroftei și Monica și-au început povestea de dragoste în primăvara anului 1992, într-un moment care a părut aproape ireal. Sportivul era în vizită la mătușa sa când a întâlnit-o pe Monica, iar atracția a fost instantanee. Doroftei a memorat numărul ei de telefon încă de la prima întâlnire, fiind convins că trebuie să o revadă. Așa a început legătura lor specială, care a evoluat într-o relație de durată.

„Ne-am cunoscut în primăvara anului 1992, eu eram în vizită la mătușa mea. Știu doar că a intrat pe ușă o fată care mi-a câștigat inima din prima clipă, am râs, am povestit amândoi, fără să realizez că timpul a trecut și că ea urma să plece spre casă. Era însoțită de tatăl și fratele ei, am memorat numărul ei de telefon din prima, știind cumva că am nevoie s-o văd”, a spus Leonard Doroftei pentru viva.ro.

Monica Doroftei și-a amintit cu drag momentele în care l-a întâlnit pe Leonard, povestind cum întâlnirea lor a fost deosebită și plină de emoție. Ea a relatat că acele clipe au fost magice și au avut un farmec aparte, marcând începutul unei legături care avea să devină un capitol frumos și important din viețile lor.

„Noi veniserăm în vizită la nașa părinților mei, care era, de fapt, mătușa soțului meu, aici a fost ceva neașteptat. În casă era un băiat zâmbăreț, simpatic, cu o sclipire în ochi. Bineînțeles că se aflau mai multe persoane în încăpere, dar el îmi captase tot interesul, restul parcă nici nu existau, glumea și îmi povestea lucruri care mă făceau să râd, mi-a lăsat în suflet o bucurie imensă, a fost omul care mi-a încălzit sufletul.



Mă uitam și eram atentă la tot ce-mi spunea, nici nu mai știu de ce râdeam, dar îmi provoca o stare de bine pe care nu o întâlnisem până atunci, dorința mea de a sta alături de el era mai mare decât orice altceva. Cred că așa se definește dragostea la prima vedere…”, a spus şi soţia sportivului pentru sursa menţionată anterior.

