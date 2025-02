Cum s-au trezit Monica și Leonard Doroftei cu poliția la ușă din cauza copiilor lor: „S-a enervat”

Monica și Leonard Doroftei au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Power Couple România, sezonul doi. Fostul sportiv și soția sa au reușit să atragă simpatia celorlalți concurenți, dar și a telespectatorilor, prin felul lor natural de a fi și prin iubirea pe care și-o poartă unul celuilalt, după 30 de ani de căsnicie. Invitați în podcastul Giuliei Anghelescu, soții Doroftei au arătat încă o dată ce înseamnă o familie unită.

Monica și Leonard Doroftei s-au trezit cu poliția la ușă

Monica și Leonard Doroftei sunt împreună de peste 30 de ani și au împreună trei copii, doi băieți și o fată. Aceștia au locuit o lungă perioadă de timp în America, inclusiv când copiii lor erau mici. Aceștia au mers la grădiniță acolo, unde erau învățați încă din primele zile ca atunci când au probleme acasă să sune la numărul de urgență.

Astfel, într-o zi, soții Doroftei s-au pomenit cu doi polițiști la ușă, după ce fiul lor cel mic a sunat la 911, în urma unei dispute cu fratele lui mai mare. Amintindu-și amuzați de această situație, Monica a povestit-o cu zâmbetul pe buze Giuliei Anghelescu, în podcastul ei, „BadassMom”.

„Alex a învățat la grădiniță, pentru că Adi era puțin mai mare. Și ne-am trezit cu poliția la ușă. În momentul în care îi duci la grădiniță, educatoarea îi învață, dacă ți se întâmplă ceva acasă, dacă unul dintre părinți, în cazul în care ceva grav, apelezi 911 și cineva o să te salveze. Un copilaș de 3 ani s-a bătut cu frate-su, adică s-au șicanat de fapt, pe jucării pe ceva. Frate-su probabil i-a luat jucăria, s-a enervat; „stai, chem poliția”. Și a sunat la poliție, noi fiind în bucătărie, copiii în salon, lângă noi. Și în câteva minute ne trezim că sună la ușă doi polițiști, foarte serioși, „unde sunt copiii?””, a povestit Monica Doroftei.

Leonard Doroftei a intervenit, precizând că, de la ușă se putea vedea livingul, unde se afla un șemineu, iar deasupra șemineului era una din centurile sale.

Citește și: Ce au spus Theo Zeciu și Cesima despre banii primiți la Power Couple România: „Dacă stăteam acasă, făceam mai mulți”

Citește și: Cine este Vlad Huidu de la Power Couple 2025. Secretul relației cu soția sa, Giulia Anghelescu

„Ce s-a întâmplat? Ochii unuia i-a fugit direct pe centură, a văzut centura pusă deasupra șemineului, ce-o fi zis: „gata, ăsta e”. N-au înțeles din vorbe că nu am sunat, că copiii n-au nimic. Nu au plecat până nu au văzut copiii și copiii au vorbit cu ei și au recunoscut”, a mai spus Doroftei.

„Ăsta mic a zis, „da, păi mi-a luat fratele meu jucăria”. Când de fapt am înțeles că ei nici nu au spus ceva la telefon, a sunat, a realizat că greșește și a închis telefonul, dar ei (n.r polițiștii) deja…”, și-a amintit amuzată Monica Doroftei.

Ce a însemnat pentru familia Doroftei experiența Power Couple

Monica și Leonard Doroftei au fost eliminați din competiția Power Couple după câteva săptămâni petrecute în casa din Malta. Cei doi mărturisesc că a fost o experiență unică, pe care nu o vor uita niciodată. Însă, înainte de a accepta să participe la emisiune, cei doi l-au sunat pe Cosmin Natanticu, care i-a încurajat să accepte propunerea venită din partea Antenei 1.

„L-am sunat pe Natanticu, am cerut părerea cuiva care a fost anul trecut la Power Couple. Și ne-a zis: „Deci bombă, mergeți. Tare rău de tot, mergeți că o să fie ceva fantastic”. L-am crezut. Lăsând gluma de-o parte, a fost tare”, a spus Leonard Doroftei.

„Nu mă gândeam vreodată să trăiesc o aventură așa frumoasă”, a completat el.

Citește și: Cine este Robert Tudor de la Power Couple. Povestea impresionantă de viață a simpaticului magician

Citește și: Reacții dure în mediul online, după eliminarea lui Theo Zeciu și a Cesimei Nechifor de la Power Couple. Doc și Anca Munteanu, aspru criticați: „Niște prefăcuți. Rușine!”

La rândul ei, Monica a mărturisit că dinamica relației lor s-a schimbat foarte mult după ce au revenit acasă.

„Ne-am întors cu o altă energie. Dacă ceva s-a schimbat în urma acestui show, a fost energia. Și parcă altă dinamică între noi, asta simt că s-a schimbat. E un lucru bun, clar”, a explicat ea.

„Ne-a trezit și ne-a făcut să înțelegem că sunt atât de multe lucruri în viață pe care trebuie să le faci și trebuie să le vezi”, a mai spus Leonard Doroftei.

„Tot ce am simțit acolo și tot ce am făcut, a fost ceva ce nu am fi făcut niciodată”, a precizat fostul sportiv, care a recunoscut că soția lui l-a surprins „100%”.

„Dacă îmi pare rău că am ieșit, pentru ea îmi pare rău. Eu aș fi plecat din prima zi, crede-mă. Cred că de 10 ori pe zi îmi spuneam singur: „Ce caut aici?””, a subliniat el, făcând referire la faptul că Monica a fost mult mai competitivă decât el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Monica și Leonard Doroftei

Sursă foto: Captură video, Facebook

Urmărește-ne pe Google News