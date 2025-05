Laura Vass, poveste de iubire interzisă timp de șapte ani: „Avea familie, are și un copil”

Laura Vass a dezvăluit că a jucat rolul amantei timp de șapte ani, când s-a îndrăgostit de un bărbat însurat. Artista a povestit că ea a fost cea care a pus capăt relației, în pofida dorinței bărbatului, care nu voia sub nicio formă să renunțe la ea, deși acasă îl aștepta o soție și un copil.

Laura Vass care a revenit în industria muzicală după o pauză de câțiva ani, a dezvăluit că a trăit o poveste de dragoste interzisă, iar relația a durat șapte ani.

Invitată în podcastul lui Bursucu, Laura Vass a vorbit deschis despre perioada în care a fost amantă și nu iubită. Artista a povestit cum relația a început ca o prietenie, însă a escaladat rapid.

Artista a mărturisit că era conștientă că acea relație nu era una corectă, altfel că a încercat, la un moment dat, să rupă legătura cu bărbatul respectiv.

„A fost intensă, s-au întâmplat multe într-un timp scurt. Relația a durat șapte ani. M-am îndrăgostit pentru că eram singură, dar nu știu dacă a început cu dragoste, ci cu un prieten, cu un confident. Avea familie, are un copil, dar a escaladat totul. Și mama avea pretenția asta la el (n.r. să nu îi spună să renunțe la familie). Și eu am încercat să opresc asta și mi-a zis că el nu poate să stea fără mine. Eu l-am părăsit. Am mai plecat și cu un an înainte”, a povestit Laura Vass.

Artista, despre relația cu Tzancă Uraganu

De asemenea, Laura Vass a vorbit despre presupusa relație cu Tzancă Uraganu, după ce în urmă cu câteva săptămâni au fost surprinși împreună.

Acum, artista a precizat că nu este nimic între ea și manelist, iar întâlnirea a fost în scop de afaceri Aceasta a explicat că s-au întâlnit pentru că aveau în plan să lanseze o piesă la care se gândesc de doi ani, dar nu au găsit niciun moment în care să discute despre colaborarea lor.

De asemenea, în urmă cu ceva timp s-a speculat că Laura Vass ar fi avut o relație cu Sorinel Copilul de Aur, dar acesta a dezmințit zvonurile.

„Eu aveam 14 ani, iar ea 16 ani. Era frumos, dar stăteam ore multe în studio, iar nașul stătea cu amândoi, ne arăta ce nu e bine, cum să facem. A avut multă răbdare cu noi. La filmări, era totul spontan. Venea din noi! Mulți și-au pus întrebarea dacă suntem împreună. Și pe mine și pe Laura ne tot întrebau datorită modului în care jucam în videoclipuri. Jucam prea bine. Intram bine în rol, dar nu am fost împreună! Dădeam de înțeles, dar nu am avut nicio treabă niciodată. Am fost doar colegi. O respect, e o voce extraordinar de bună, dar nu a fost mai mult decât partea profesională”, a declarat manelistul pentru Cancan.

