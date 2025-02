Mariana Edulescu a murit. Solista de muzică populară avea 67 de ani

Mariana Edulescu a murit marți în urma unor afecțiuni medicale, la vârsta de 67 de ani. Îndrăgita interpretă de muzică populară a fost o prezență constantă în peisajul muzical tradițional. Aceasta a lăsat în urmă o carieră impresionantă.

Interpreta de muzică populară Mariana Edulescu a încetat din viață marți, 18 februarie, la vârsta de 67 de ani. Artista care locuia în Constanța a lăsat lumii un repertoriu de peste 70 de cântece.

Mariana Edulescu s-a născut la 15 aprilie 1957, în comuna Reghiu, județul Vrancea. Copilăria sa a fost una dificilă, fiind crescută, alături de sora și fratele ei, de mama lor, Măriuța Edu. Numele mamei sale a inspirat-o mai târziu, când și-a ales numele de scenă.

Și-a început cariera la o vârstă fragedă, la serbările școlare, fiind încurajată să meagră pe acest drum de către învățătoarea sa, dar și de alți oameni care i-au observat talentul.

După ce a terminat studiile, Mariana Edulescu s-a angajat la o întreprindere din Focșani, dar iubirea pentru muzică a făcut-o să cânte la nunți și botezuri și să colboreze cu Ansamblul „Doina Vrancei”.

„Soarele în viața mea a apărut când m-am îndrăgostit de cântecul Mariei Lătărețu”, spunea Mariana Edulescu.

Mai apoi a cântat la Doina Gorjului din Târgu-Jiu, ansamblu cu care artista ajunge pe litoralul românesc, unde decide să rămână. Astfel, solista s-a stabilit la COnstanța, unde a fost primită cu brațele deschise.

În cei peste 40 de ani de carieră, Mariana Edulescu a scos 5 albume cu peste 70 de cântece populare, potrivit Radio Constanța.

Mariana Edulescu avea o fiică și un nepot, stabiliți la Londra.

Și-a expus viața în cântece

Mariana Edulescu a scris numeroase piese, toate inspirate din viața sa. Printre cele mai cunoscute se numără „În gara de la Focșani”, o melodie care a adunat zeci de mii de ascultări pe platformele online și care a rămas în inimile fanilor. Aceasta este povestea zilei în care l-a cunoscut pe cel ce avea să-i devină partener de viață.

„Toate cântecele îmi sunt dragi, pentru că ele reprezintă stările sufletești din viața mea, atunci când am râs sau am plâns, așa cum, de altfel, orice om are un destin, o poveste, dar nu toată lumea le transpune în cântec, facem asta doar noi, artiștii”, declara Mariana Edulescu, într-un interviu la Radio Constanța.

După anunțul dispariției Marianei Edulescu, postul de televiziune Etno TV a transmis un mesaj de condoleanțe familiei artistei.

„Etno tv transmite sincere condoleanțe familiei marii artiste Mariana Edulescu! În aceste clipe de adâncă tristeţe este foarte greu să găseşti cuvintele, pentru că nimic nu-ţi mai poate mângâia sufletul odată cu pierderea unei artiste atât de îndrăgite”, este mesajul postului tv.

