Irina Fodor, întâlnire surprinzătoare în Filipine, în timpul filmărilor pentru Asia Express: „Nu m-aș fi gândit niciodată”

Irina Fodor a avut parte de o întâlnire memorabilă în Filipine, unde se află zilele acestea pentru filmările celui mai nou sezon al emisiunii „Asia Express”. Prezentatoarea tv a povestit totul pe rețelele sociale, nevenindu-i să creadă cât de mică este lumea.

Irina Fodor, întâlnire surprinzătoare în Filipine

Irina Fodor este la cârma emisiunii „Asia Express” încă din sezonul patru al emisiunii, când a înlocuit-o pe Gina Pistol, care urma să o aducă pe lume pe fiica ei, Josephine. Însă, înainte ca bruneta să ajungă să călătorească prin Asia cu echipa Antenei 1, cel care s-a bucurat de această experiență a fost soțul ei, Răzvan Fodor, care a și câștigat sezonul trei împreună cu Sorin Bontea.

Aflat în Filipine, Răzvan Fodor a avut alături un ghid local care l-a îndrumat pe el și echipa sa prin această țară, ajutându-i să se ferească de pericole și să învețe despre cultura locală. Ei bine, spre surprinderea ei, Irina Fodor s-a întâlnit acum chiar cu ghidul soțului ei, care a recunoscut-o imediat.

„Fodorică, ia uite cu cine m-am întâlnit”, a scris Irina Fodor pe pagina sa de Facebook, unde a distribuit o fotografie în care apare alături de cel care i-a fost ghid soțului ei.

„Am auzit, la un moment dat, o teorie conform căreia e o distanță de doar cinci oameni între tine și orice alt om de pe planeta asta. Practic, știi pe cineva care cunoaște o altă persoană, care are un prieten care lucrează pentru altcineva care te poate ajuta să ajungi să te întâlnești față în față cu Beyonce, de exemplu. Nu știu cât stă în picioare teoria asta, dar eu nu m-aș fi gândit niciodată, acum 5 ani, când Fodor a plecat în Asia Express, iar mie nici nu-mi trecea prin gând că o să ajung să prezint proiectul ăsta, că voi ajunge, într-o zi, să îl cunosc pe LPA-ul din Filipine al lui Răzvan”, a povestit Irina Fodor în mediul online.

„LPA-ul e un fel de ghid local, ca să înțelegeți voi. Fiecare echipă are câte unul, inclusiv eu, la host team, și sunt cei care ne explică mai pe limba noastră cultura locală, care ne țin departe de pericole și comunică cu autoritățile în zonele prin care trecem”, a explicat prezentatoarea tv.

Cum s-au întâlnit prezentatoarea tv cu ghidul soțului ei

Irina Fodor a precizat că bărbatul a văzut-o la filmări și s-a dus imediat la ea, moment în care i-a șoptit la ureche că știe că este soția lui Răzvan Fodor.

„Eee, long story short, el e, cel din poza pe care o vedeți. A venit la mine, în prima zi, cu un zâmbet până la urechi și mi-a zis: “Ce faci? You are Razvan’s wife, i was with him in the race a few years ago, i’m so happy to see you!” (n.r. Ești soția lui Răzvan. AM fost cu el în cursă în urmă cu câțiva ani. Sunt atât de fericit să te văd). Când l-am îmbrățișat, mi s-a umplut sufletul. El e parte din aventura pe care a avut-o Fodor aici, și eu am ajuns să îl cunosc. Life is amazing!”, a mai scris Irina Fodor.

Cine sunt concurenții Asia Express 2025

Irina Fodor a plecat în Asia pentru filmările celui mai nou sezon al emisiunii „Asia Express” la începutul lunii februarie. La scurt timp au plecat și cele nouă echipe, pregătite să treacă prin cea mai mare aventură a vieții lor.

