Silviu Andrei, implicat într-un scandal într-un club din București. DJ-ul din emisiunea lui Dan Capatos, acuzat că ar fi lovit un bărbat

Silviu Andrei, DJ-ul din emisiunea „Un show păcătos”, prezentată de Dan Capatos, a fost implicat, în weekend, într-un scandal într-un club din București.

Silviu Andrei, acuzat că ar fi lovit un bărbat în club

Sâmbătă seara, distracția dintr-un club celebru de fițe din București s-a transformat într-o altercație violentă. Silviu Andrei, celebrul DJ din emisiunea lui Dan Capatos ar fi avut un conflict cu un bărbat pe nume Alin, ce se afla în club la o masă cu prietenii lui. Cancan.ro notează că DJ-ul l-ar fi lovit cu pumnul pe Alin, doborându-l la pământ, pe motiv că acesta i-ar fi vorbit urât. Victima a ajuns la Spitalul Floreasca, având nevoie de îngrijiri medicale, iar ulterior, la Secția 6 Poliție pentru a depune plângere.

„Evenimentul a avut loc sâmbătă seara, la Fratelli, evenimentul se numește Ani de Liceu, iar în jurul orei 1:30, dimineața, acest individ, pe care eu nu-l cunoșteam, îl știam oarecum din vedere, dar nu știam cu exactitate cine e, m-a abordat. Eu eram la masă cu prietenii mei și soțiile lor. A venit la mine destul de agresiv și m-a întrebat de ce vorbesc urât despre el.

Eu am încercat să-i explic că n-am vorbit, că nu-l cunosc. L-am întrebat dacă el mă cunoaște pe mine. Prietenii mei au văzut că el continuă să fie agresiv cu mine și au intervenit, să stea de vorbă cu el, să-l liniștească. Dar în momentul acela, eu am fost lovit de el, direct în față, am căzut și m-am pierdut cunoștința. Asta s-a întâmplat în club, de față cu toată lumea, chiar lângă masa mea.

El era în stare de ebrietate avansată, am vorbit și cu organizatorul, după incident. Cel care se ocupă de aceste petreceri l-a dat afară din club” – a declarat Alin, potrivit sursei amintite anterior.

Acesta a mai povestit cum a sunat la 112, a ajuns la spital, iar apoi la Poliție pentru a depune plângere. Alin spune că în momentul incidentului era de față un bodyguard al clubului, dar acesta nu a intervenit în scandal.

„M-au luat de la Secția 6 și m-au dus la Spitalul Floreasca, unde m-au ținut vreo 3 ore pentru investigații. A doua zi am revenit la secție și am făcut o plângere penală împotriva lui. Nici nu am înțeles ce s-a întâmplat, eu nu-l știu pe el, nu am vorbit niciodată despre el, doar îmi părea cunoscut, de la emisiunea lui Dan Capatos. M-a lovit când era de față și un bodyguard al clubului, care ar fi trebuit să ofere protecție celor care erau acolo, însă el nu a fost dat afară decât în momentul în care a intervenit organizatorul” – a continuat Alin.

Ce spune Silviu Andrei despre incidentul de sâmbătă

Silviu Andrei are o altă variantă de poveste și spune că Alin a început să-l înjure când a trecut pe lângă masa lui, iar apoi a fost înjurat și de un alt prieten de la masa lui Alin, acesta din urmă provocându-l să iasă afară pentru a se bate.

”Omul exagerează, probabil, are un interes, nu știu! Nu a fost nicio altercație profundă în care s-au dat pumni, a fost exact o reacție a mea. Erau doi lângă mine, la masă, eu cunoscându-mă cu unul dintre ei. I-am zis prietenului meu că ăsta se uită urât la mine…

Dar am plecat de acolo, m-am întors la masa mea, unde erau ai mei. Apoi, m-am dus la o altă masă, să-mi salut niște prieteni și, când m-am întors, am trecut pe lângă masa lui. Și ăla a început să mă înjure. L-am întrebat ce se întâmplă, ce are cu mine, dacă mă cunoaște!” – a explicat Silviu Andrei, tot pentru cancan.ro.

DJ-ul spune că i-a dat o palmă, nu un pumn lui Alin și a făcut-o pentru a se apăra, iar acesta a căzut la pământ și a început să se tăvălească. Silviu Andrei spune că totul a fost o reacție a lui de apărare, nimic mai mult.

„Dar el a continuat să înjure, a mai venit unul lângă el, și ăla m-a înjurat… I-am întrebat pe amândoi ce au, ce s-a întâmplat. Ăla trăgea de mine, hai afară, să ne batem… Și a fost o reacție a mea, i-am dat o palmă, nici măcar un pumn! S-a prăbușit pe acolo, s-a tăvălit… Eram într-o situație de apărare, ca să fiu sincer, pentru că urma sigur altceva.

Ăla e mai mare cu un cap ca mine, eu am 1,87, deci ăla avea cam 1,90… Și prietenul lui era la fel de mărișor, din ce îmi aduc aminte. Amicul lui care era foarte agresiv. Îți spun sincer, eu m-am și speriat ca reacție. Aia a fost” – a încheiat DJ-ul.

