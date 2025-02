Ce băiat mare are Dan Capatos! Andrei a împlinit 14 ani și joacă tenis de performanță. Imagini rare cu fiul jurnalistului / Foto

Fiul lui Dan Capatos a împlinit recent 14 ani și a fost sărbătorit într-un mod inedit de părinții săi. Prezentatorul de televiziune este foarte discret cu privire la viața privată, dar în spațiul online au apărut imagini cu fiul său, Andrei, de la petrecerea aniversară. Cătălin Măruță care a fost prezent la frumosul eveniment, a publicat poze cu fiul jurnalistului.

Fiul lui Dan Capatos a împlinit 14 ani

Dan Capatos se mândrește ori de câte ori are ocazia cu fiul său, Andrei, care este campion la tenis la categoria lui de vârstă. Pe 15 februarie, tânărul a împlinit 14 ani și și-a sărbătorit ziua de naștere la karting. Printre invitați la petrecere s-au numărat și Cătălin Măruță cu copiii lui – David și Eva. Soțul Andrei a profitat de moment pentru a transmite în mediul online un mesaj emoționant legat de prietenia lui cu Dan Capatos. Și a publicat câteva fotografii cu Andrei și copiii săi.

„Îmi dau seama că suntem prieteni de-o viață când mă uit la băieții noștri, amândoi de 14 ani. Azi e ziua lui Andrei, băiatul lui Dan, și vreau să îi urez la mulți ani și cât mai mult timp petrecut în familie! Mă bucur mult că, după atâția ani în televiziune, suntem colegi și prieteni, chiar dacă ne vedeți pe posturi diferite. Mai multe lucruri ne leagă decât ne despart”, a transmis Cătălin Măruță în dreptul fotografiilor în care apare alături de Capatos, Andrei, David și Eva.

Andrei Capatos joacă tenis de performanță

Fiul lui Dan Capatos este înscris la clubul Dinamo și în 2023 se afla pe locul 52 în topul Federației Române de Tenis. Acela a fost momentul în care Andrei a apărut pe sticlă pentru prima dată, pentru a acorda un interviu pentru „Showbiz Report”. Tânărul spunea atunci că joacă tenis din pasiune și muncește mult pentru a deveni din ce în ce mai bun.

„Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune. Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT. Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră”, a spus băiatul lui Dan Capatos pentru Antena Stars.

Dan Capatos și soția sa, Monica, sunt împreună de mai bine de 25 de ani. Ei s-au cunoscut într-o perioadă în care fiecare era implicat într-o altă relație. Cei doi s-au cuplat după ce s-au despărțit de foștii parteneri, iar povestea lor de dragoste a evoluat treptat.

„A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată. Suntem de mulți ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu mai vechi pentru Taifasuri.

Monica este și ea jurnalist de profesie, dar preferă să stea departe de atenția publicului. Înainte de căsătorie, Dan Capatos i-a spus ceva care a frapat-o – că nu știe dacă va rămâne cu ea „până la final”.

„I-am zis de când ne-am căsătorit: ‘Băi, nu știu dacă o să stăm până la final’. ‘Aoleu, ce vorbă e asta?’. ‘Nu știu, nu-mi cere să-ți promit asta că nu știu ce mi-o veni prin cap, ce nebunii. O luăm așa ușor, ușor’”, a povestit Capatos în podcastul lui Teo Trandafir.

