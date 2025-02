Daniela Gyorfi, imagini rare cu fiii vitregi. „Ne-am dus cu toții la restaurant!” Toată familia s-a reunit de ziua lui George Tal / Foto

Daniela Gyorfi a publicat câteva fotografii rare în mediul online, în care apar băieții ei vitregi. Partenerul de viață al artistei, George Tal și-a serbat recent ziua de naștere, iar cu acest prilej a fost vizitat de fiii lui care locuiesc în străinătate.

Cum arată fiii vitregi ai Danielei Gyorfi

George Tal are doi băieți și o fată din relația anterioară – George, care ocupă un post de conducere într-o companie și locuiește în Augsburg, Germania, Marcus, care studiază în domeniul IT și stă în Zürich, Elveția și fiica Francesca. Cei trei au venit în București cu ocazia zilei de naștere a tatălui lor, dar și a surorii lor mai mici, Maria, care a împlinit 14 ani pe 16 februarie. Din păcate, ei nu au putut sta mult în România, având în vedere programul solicitant pe care îl au la locul de muncă.

„Au venit băieții lui George, George junior și Markus, că a fost ziua lui. A venit și Francisca, fata lui George cu soțul ei. A fost și mama lui George, soacra mea.

Ne-am dus cu toții la restaurant, am petrecut de ziua lui. Au plecat repede în Germania că fiecare au job-uri”, a declarat Daniela Gyorfi, pentru click.ro.

Partenerul Danielei Gyorfi a declarat că este foarte mândru că are o familie numeroasă și a dezvăluit că băieții îl vizitează de două-trei ori pe an. Daniela Gyorfi și George Tal au fost împreună cu fiica lor, Maria, și cu cei doi fii, în emisiunea „Vorbește Lumea”, de la Pro TV.

„Ne vedem cam de doua ori pe an. Acum, au venit de ziua mea. Eu mai am încă o fetiță, Francisca. Sunt foarte mândru că am patru copii, așa a fost soarta”, a spus Tal în emisiunea amintită anterior.

Daniela Gyorfi, mândră că are o fiică înțeleaptă și ascultătoare

Fiica Danilei Gyorfi și a lui George Tal a împlinit 14 ani pe 16 februarie și a fost sărbătorită cu mare fast de părinții ei. Cântăreața este foarte mândră de Maria pe care o laudă că este un copil cuminte și bun la învățătură. Fata studiază la o școală de stat, dar este înscrisă și la Cambridge. „Nu am deocamdată probleme cu ea, ceea ce mă bucură. Este în clasa a șaptea, are bursă, e la școală de stat și sunt foarte mulțumită. Face și Cambridge.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu e cuminte, ascultătoare, a înțeles că trebuie să învețe. Mă știți pe mine, eu sunt comunistă cu educația. Și taică-su e la fel! Dar, eu zic că este spre binele ei și dacă înțelege că trebuie să învețe e super bine, pentru că, vorba aceea, . Doamne ajută, să fie în continuare cuminte și să înțeleagă că tot ceea ce face este pentru ea” , a declarat cântăreța pentru sursa amintită anterior.

Despre creșterea si educația Mariei, Daniela Gyorfi povestea pentru Unica.ro vara trecută că ea este un păritne exigent, de modă veche.

„Comunistă. (n.r. – spune despre ea, ca mamă) E normal ca copiii să aibă cei 7 ani de acasă. Este normal să-i înveți să aibă o bază. Să știe să salute, să ajute, să fie buni. Eu sunt mândră de ea. Învață, are bursă, este la stat. Înseamnă că este un copil foarte, foarte bun și foarte civilizat” – ne-a mărturisit artista. În rolul de mamă de adolescentă, cel mai tare o preocupă acum fumatul, alcoolul și drogurile, mai ales că Maria i-a povestit că are în clasă colegi care fumează.

„I-am zis: «Sunteți foarte mici și nu mi se pare normal». I-am spus de droguri, de tot. Aproape zi de zi vorbesc cu ea. E o mare provocare. Dacă nu știe să-și aleagă prietenii va fi… Dar eu cu taică-su… v-am zis că sunt comunistă. Eu sunt de modă veche”, a mai spus Daniela Gyorfi, la Unica Urban Party 2024.

