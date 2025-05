Cătălin Cazacu, primele declaraţii despre relaţia cu iubita sa, Roxana: „Sunt pe drumul de a deveni băiat serios”

Cătălin Cazacu, cunoscut pentru trecutul său tumultuos în plan amoros, pare că a ajuns, în sfârșit, într-un punct de cotitură. Motociclistul rebel, cu reputație de cuceritor, a făcut recent primele declarații despre actuala lui relație cu Roxana, femeia care – după cum chiar el recunoaște – l-a transformat într-un… „băiat serios”. Prezentatorul TV nu doar că își asumă noua poveste de dragoste, dar pare mai îndrăgostit ca niciodată și chiar pregătit pentru o viață așezată.

„A fost dragoste la prima vedere!”

Zilele trecute, Cazacu a atras toate privirile după ce a făcut o postare care a stârnit un val de reacții. Întâi a repostat urarea iubitei sale cu ocazia zilei lui de naștere, semn clar că relația e una asumată și publică, apoi a continuat cu o declarație care i-a pus pe jar pe fani.

„Zilele trecute am avut o întâlnire. Speram să fie dragoste la prima vedere. Și, ce credeți… a fost dragoste la prima vedere! Lucrul care, pe mine, mă face să mă bucur foarte tare! Am și călărit-o, de la prima întâlnire”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Spynews.ro.

După o asemenea frază, era de așteptat ca publicul să creadă că face referire la iubita sa. Însă motociclistul a întors totul cu un plot twist neașteptat și a dezvăluit că… nu era vorba deloc despre Roxana!

„Nu înțelegeți greșit! Este vorba despre o nouă motocicletă pe care mi-am dorit-o foarte tare, de foarte mult timp. Însă, din păcate, pentru că am fost sub contract cu alte branduri, nu am putut să-mi ofer acest lucru. De data aceasta, mi s-a împlinit și acest vis – am și semnat un contract de imagine cu acest brand”, a mai declarat motociclistul.

Primele declarații despre Roxana: „Avem planuri împreună”

Totuși, declarația mult așteptată despre relația cu Roxana nu a întârziat să apară. Întrebat dacă repostarea urării de ziua lui este o asumare publică a relației, Cazacu a confirmat fără ezitare și a dat de înțeles că lucrurile sunt serioase între ei.

Cunoscut pentru relațiile sale din trecut și aparițiile constante în presa mondenă, Cătălin Cazacu surprinde acum cu un alt tip de atitudine: una matură, asumată și stabilă. Relația cu Roxana pare să-l fi schimbat radical, iar faptul că se afișează public cu ea, dar și că vorbește deschis despre „planuri împreună”, confirmă că vedeta nu mai fuge de angajamente.

Prezentatorul TV a mai dezvăluit că urmează un weekend special pentru el și Roxana, semn că relația nu este doar una emoțională, ci și construită pe experiențe comune. Evenimentele la care participă împreună arată că sunt tot mai uniți și că își trăiesc povestea de dragoste în lumina reflectoarelor, fără să o mai țină ascunsă.

„Referitor la întrebarea voastră: da! Sunt bine pe toate planurile și mă bucur că avem planuri împreună! Chiar în weekend avem un eveniment mare, la Craiova. Deci, se pare că sunt pe drumul de a deveni băiat serios”, a declarat Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu, rebelul showbizului românesc, pare că a fost „îmblânzit” de Roxana. Dacă până acum era asociat cu libertatea, motocicletele și aventurile pasagere, acum își asumă o relație și vorbește despre planuri de viitor. Iar dacă îl credem pe cuvânt… e doar o chestiune de timp până când îl vom vedea cu verighetă la mână.

Sursa foto: Facebook şi Instagram

