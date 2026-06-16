Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu, asociați pentru o afacere în Zanzibar. Ce pregătesc cei doi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cătălin Cazacu și Cătălin Scărlătescu se pregătesc să fie asociați și să deschidă un restaurant în Zanzibar. Cei doi au împreună un proiect ambițios în care au mare încredere. Mai mult, deja se lucrează la ultimele detalii, iar inaugurarea ar putea avea loc chiar în toamna aceasta.

Scărlătescu și Cazacu, asociați într-o afacere în Zanzibar

Cătălin Cazacu și-a unit forțele cu celebrul bucătar Cătălin Scărlătescu. Cei doi lucrează la un important proiect și au planuri mărețe. Aceștia au planuri avansate pentru a deschide un restaurant pe insulă, iar dacă totul merge bine, acesta ar putea fi deschis în această toamnă. Cazacu a mărturisit că avea deja spațiul, iar colaborarea cu Scărlătescu a venit natural.

Mai mult, noua afacere nu se va rezuma doar la zona de restaurant, ci va avea și camere generoase, pe care cei doi asociați le vor folosi când se afla în Zanzibar.

Citește și: Cătălin Scărlătescu, în vacanță cu iubita lui. Cum a apărut tânăra de 27 de ani: „Am venit să văd ce mai face marea”

„Lucrăm împreună. S-a nimerit, nu a fost o chestie gândită dinainte. Eu aveam deja spațiul de ceva timp și mi se potrivește. Sperăm să deschidem în octombrie, iar inaugurarea să fie în noiembrie”.

El a vorbit și despre partea financiară, spunând că investiția este perfectă ca să scape de niște cheltuieli pe care le avea înainte și care erau destul de mari.

„Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam”.

Are încredere în Scărlătescu că va conduce bucătăria

Cazacu spune că afacerea are toate șansele să devină un succes și are încredere totală în talentul lui Cătălin Scărlătescu în bucătărie.

Citește și: Cătălin Scărlătescu a contractat o „infecție ciudată” într-o vacanță: „A trebuit să merg cu cadru”. Cum se simte acum

„El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele. Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România.

Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante”.

Restaurantul ar putea să se deschidă chiar în toamna aceasta, dacă totul merge bine, iar Cazacu spune că se simte foarte încrezător că va deveni unul dintre cele mai apreciate locuri de pe insulă.

Urmărește-ne pe Google News