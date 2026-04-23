Cătălin Scărlătescu, în vacanță cu iubita lui. Cum a apărut tânăra de 27 de ani: „Am venit să văd ce mai face marea”

Cătălin Scărlătescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Elena Gogean, o tânără de 27 de ani cu care celebrul bucătar s-a cuplat la scurt timp după ce s-a despărțit de actrița Doina Teodoru. Cei doi au fost surprinși prima oară pe litoralul românesc, iar ulterior au nceput să meargă în tot felul de vacanțe. Acum, cei doi se află în Grecia, iar Elena s-a fotografiat la malul mării.

Cătălin Scărlătescu, vacanță cu iubita în Grecia

La începutul anului trecut, se zvonea că Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au despărțit, însă totul a devenit clar abia când celebrul chef s-a afișat cu noua iubită.

Celebrul jurat de la Masterchef s-a cuplat cu Elena Gogean, o tânără arhitectă de 27 de ani care l-a însoțit pe Scărlătescu în toate vacanțele din ultimul an.

Cei doi au fost surprinși împreună pe litoralul românesc vara trecută, iar apoi au mers în Mexic împreună, unde s-au și afișat împreună. Au petrecut o lună de zile prin Mexic, iar acum, cei doi se află într-o nouă vacanță.

Elena și Scărlătescu se află acum în vacanță în Grecia. În timp ce amândoi sunt încă timizi cu privire la fotografiile împreună, cei doi s-au fotografiat, separat, în același loc.

„Se vede vacanța la orizont”, a scris Cătălin Scărlătescu la o fotografie pe contul lui de Instagram.

De partea cealaltă, Elena Gogean a postat și ea o fotografie cu ea, confirmând că se află alături de iubitul ei. „Am venit să văd ce mai face marea”, a scris ea lângă fotografia de pe barca.

Cei doi au plecat în vacanță cu barca pentru a vizita mai multe locuri din Grecia, printre care și Atena sau Poros.

Blondina a postat câteva curiozități din Atena, făcând un fel de daily vlog din oraș.

„În Atena poți știi cât de bogați sunt oamenii. În multe zone din Atena, trotuarele nu sunt făcute de primărie, ci de proprietari. Așa că orașul nu e uniform. E o colecție de decizii individuale. Și uneori cel mai simplu indicator al unui cartier nu e casa, ci trotuarul”, a spus iubita lui Cătălin Scărlătescu.

Cine este Elena Gogean

Elena Gogean s-a născut în Focșani și este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.

Tânăra are doar 27 de ani, în timp ce Cătălin Scărlătescu are nu mai puțin de 53 de ani. Fosta lui iubită, Doina Teodoru, are 36 de ani, semn că celebrului chef îi plac femeile mai tinere decât el.

Între el și actuala iubită, Elena, este o diferență de vârstă de 26 de ani.

Totuși, cei doi par să nu fie deloc deranjați de această diferență. Relația lor pare din ce în ce mai solidă și se bucură de fiecare minut petrecut unul în compania celuilalt.

