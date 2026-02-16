Doina Teodoru, primele dezvăluiri despre viața sentimentală, după despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu: „Mi-aș dori foarte mult…”

Doina Teodoru a făcut primele declarații despre viața ei sentimentală după despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu. Actrița și juratul de la MasterChef s-au despărțit după o relație de aproximativ patru ani.

Ce caută Doina Teodoru la un bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru s-a concentrat pe carieră după despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu. În timp ce juratul de la MasterChef se află într-o nouă relație, cu o tânără de 27 de ani, actrița mărturisește că a fost mult prea „prinsă” cu viața profesională pentru a cunoaște pe cineva nou.

„Sunt singură! Nu am timp, am fost foarte prinsă cu spectacolul și premiera filmului (Băieți de oraș – n.red.)… Dacă o să apară cineva bine, dacă nu, la fel de bine. Mi-aș dori foarte mult un bărbat stabil emoțional și psihic, care are direcție în viață și știe ce vrea și pe care să îl admir!”, a mărturisit Doina Teodoru pentru Click!.

În prezent, Doina joacă în spectacolul „6 inimi, 3 greșeli”, unde are un rol incitant, al unei femei care practic „distruge tot”, după cum chiar ea a mărturisit. „Mergeți la spectacol și vedeți! Merită! Cred că toate femeile o să își dorească să fie în locul personajului pe care îl joc, măcar o dată-n viață!”, a declarat Doina, cu zâmbetul pe buze.

Totodată, pe actriță o puteți vedea pe marele ecran în comedia „Băieți de oraș: Golden Boyz”, care rulează în cinematografe din 6 februarie.

Cum a început relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

În noiembrie anul trecut, în podcastul lui Cătălin Măruță, Scărlătescu a povestit cum a început relația dintre el și Doina.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Doina, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram cu… nu știu dacă pot să zic fosta. În momentul respectiv, eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: «Doina Teodoru, mare actriță». Am niște prieteni acolo, care au un restaurant, toată lumea m-a văzut acolo. Fiind iubita cuiva, pe cuvânt îți spun, nu m-am uitat în niciun fel, în nicio direcție.

După care ne-am întâlnit, la o petrecere, la cineva acasă și atunci am făcut eu poză cu ea. Prima poză. Nici în momentul ăla nu pot să spun că s-a întâmplat ceva. După care am fost la o onomastică și era Doina Teodoru acolo. Și s-a aplecat să-mi spună ceva la ureche și a rămas acolo”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, pentru sursa citată.

Foto: Instagram

