Portocale cu pesticide din Egipt, vândute în România ca provenind din Grecia. Percheziții în trei județe, inclusiv București

Poliția Capitalei investighează un caz de portocale toxice din Egipt, vândute în România ca produse grecești. Pe 12 februarie 2026, au avut loc percheziții și audieri privind frauda fiscală și falsificarea etichetelor.

Portocale cu pesticide din Egipt, reetichetate și vândute în România ca venind din Grecia

Un nou caz șocant de fraudă alimentară a ieșit la iveală în România: 12.399 kg de portocale, importate din Egipt și cu un conținut periculos de pesticide, au fost reambalate și etichetate fals ca provenind din Grecia.

Ancheta scoate la lumină detalii care pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat astăzi, 12 februarie 2026, opt percheziții în București, Ilfov și Ialomița. Acțiunea vizează o companie suspectată că a reambalat și schimbat etichetele portocalelor pentru a ascunde originea reală și conținutul ridicat de pesticide, mult peste limita admisă.

„Astăzi, 12 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, a transmis Poliţia Capitalei.

Mai multe persoane, duse la audieri

Scopul reambalării a fost atât comercializarea produselor într-un lanț de hypermarketuri, cât și evitarea înregistrării veniturilor în evidențele contabile ale companiei. De altfel, surse Libertatea confirmă că 12 persoane, dintre care doi suspecți și 10 martori, urmează să fie audiate în acest caz.

„Oferirea acestora spre consum s-ar fi realizat prin intermediul unui lanţ de hypermarketuri, iar veniturile obţinute din comercializarea acestor produse nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii care furniza produsele”, se precizează în comunicatul oficial.

Autoritățile au confiscat mai multe bunuri relevante pentru probatoriu, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Acuzațiile sunt grave: evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Sursă foto: Shutterstock

