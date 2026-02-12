UE interzice pliculețele de sosuri din restaurante și sticluțele de șampon din hoteluri. Decizia intră în vigoare din 2030

Uniunea Europeană avansează în strategia sa de reducere a deșeurilor, iar următoarea măsură va afecta direct industria ospitalității. Începând cu mijlocul anului 2026, hotelurile, restaurantele și cafenelele din UE nu vor mai putea oferi anumite produse în ambalaje de unică folosință. Măsura, parte a Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), urmărește să reducă la minimum utilizarea plasticului de unică folosință, considerat dăunător pentru mediu.

Adio pliculețe de ketchup și maioneză. UE vrea să reducă folosirea plasticului de unică folosință

Noul regulament va interzice utilizarea recipientelor individuale pentru lapte și zahăr, precum și va afecta alte produse, cum ar fi porțiile de gem, unt sau sosuri. Regulamentul prevede, de asemenea, eliminarea sticluțelor mici de șampon și gel de duș din camerele de hotel.

Îngrijorări cu privire la igienă

În timp ce unele sectoare aplaudă reducerea utilizării plasticului, altele avertizează asupra inconvenientelor pe care această măsură le va avea asupra activității zilnice a afacerilor din ospitalitate.

„Eliminarea porțiilor individuale de gem sau unt înseamnă că oaspeții vor trebui să folosească recipiente comune”, subliniază unii reprezentanți ai industriei, care se tem că această măsură ar putea afecta igiena și experiența clienților.

Regulamentul face parte din planul ambițios al UE pentru o economie mai sustenabilă, însă opiniile sunt împărțite. În timp ce autoritățile susțin că aceste restricții vor contribui la o reducere semnificativă a deșeurilor, multe voci din sectorul ospitalității pun sub semnul întrebării eficiența lor reală. „Noile reguli nu vor duce la o reducere reală a deșeurilor, ci vor provoca doar dificultăți logistice”, afirmă unii critici.

Având în vedere că data implementării se apropie rapid, sectorul va trebui să se adapteze noilor reguli, ceea ce va însemna schimbări în modul în care sunt oferite anumite produse clienților. În ciuda protestelor, Bruxellesul rămâne ferm pe drumul către o Europă mai sustenabilă, iar dispariția acestor recipiente de unică folosință din restaurantele spaniole pare acum inevitabilă.

