Un grup gigantic de retail dispare de pe piață. Ce se întâmplă cu magazinele din România

Retailerul sportiv Hervis își închide activitatea în România. Pierderi uriașe au dus la vânzarea celor 49 de magazine către Sven Voth, noul proprietar și la retragerea grupului austriac Spar.

Hervis vinde magazinele din România

Retailerul sportiv Hervis, parte a grupului austriac Spar, își încheie activitatea în România, iar cele 49 de magazine locale urmează să fie preluate și rebranduite sub numele Sports Direct.

Decizia vine pe fondul unei strategii de reorganizare a grupului Spar, care își propune să se concentreze pe piețele principale din Austria, Slovenia și Croația.

„Piețele orientate spre modă din Ungaria și România s-au îndepărtat de afacerea noastră principală. Odată cu vânzarea Hervis România și Hervis Ungaria, ne concentrăm toată energia pe consolidarea profilului pe piețele noastre principale”, a declarat Ulrich Hanfeld, directorul general al Hervis, citat de Știripesurse.ro.

Ce se întâmplă cu angajații

Decizia de a părăsi piața românească survine pe fondul pierderilor financiare semnificative. Potrivit datelor publicate de Profit.ro, Hervis România a înregistrat în 2024 afaceri de 342,5 milioane lei, însă pierderile au crescut cu 74% față de anul anterior, ajungând la 41,3 milioane lei. Ultimul an profitabil pentru companie a fost 2019. În plus, în 2023, grupul Spar a raportat un deficit de 64 de milioane de euro, urmat de alte pierderi de 43 de milioane de euro în 2024.

Hans Reisch, directorul general al Spar, a sugerat încă din anii anteriori că se iau în calcul „alte decizii” privind viitorul Hervis, iar în 2026 procesul de tranziție va fi complet, toate magazinele Hervis devenind parte a lanțului Sports Direct.

Închiderea Hervis în România afectează aproximativ 558 de angajați, care vor fi preluați de noul proprietar, Sven Voth, fondatorul lanțului Snipes. Balázs Dalnoki, actualul director general al Hervis, a subliniat: „Noul proprietar va prelua magazinele și angajații și va asigura continuitatea afacerii. Pe lângă gama obișnuită, clienții vor putea găsi și mărci noi, odată cu începerea transformării în 2026”.

Tranziția către Sports Direct în România nu va avea loc imediat, ci va începe în 2026. Magazinele vor trece printr-un proces de rebranding, iar clienții vor avea acces la o varietate mai mare de mărci și produse adaptate nevoilor actuale ale pieței. Această schimbare face parte dintr-o strategie amplă care include reorganizarea a 134 de magazine Hervis din regiuni precum Austria, Slovenia, Croația și Bavaria, împreună cu cei peste 1.360 de angajați.

