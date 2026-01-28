Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș vorbește despre greșeala fatală care a dus la tragedie. Cine a fost de vină, de fapt

Unul dintre cei trei supraviețuitori din microbuzul implicat în accidentul din Timiș soldat cu 7 morți a vorbit despre o greșeală fatală care a dus la o tragedie de proporții. Acesta a făcut o dezvăluire importantă în anchetă.

Detaliu extrem de important în accidentul din Timiș în care au murit 7 oameni

Medicul George Siadimas a vorbit cu supraviețuitorii accidentului din Timiș, conform publicației elene ERTnews.

Unul din cei trei supraviețuitori a declarat că în timpul unei încercări de depășire, sistemul de asistență al vehiculul a blocat volanul, lucru care a dus la pierderea controlului asupra microbuzului de către șofer.

Supraviețuitorul a vorbit despre cauza accidentului, și anume activarea asistenței la menținerea benzii de circulație. Din această cauză, funcția a dus la blocarea volanului și accidentul a fost inevitabil.

Conform medicului, pacientul supraviețuitor nu este sedat și știe exact ce s-a întâmplat.

Mai mult, există imagini video surprinse de camera de bord din autocisterna care este depășită de microbuz înainte de accident. Întreagă tragedie a fost înregistrată și arată cum microbuzul depășește autocisterna și încearcă să revină pe banda de deplasare, dar în cele din urmă virează spre stângă și lovește frontal un TIR aflat pe sens.

Șapte persoane au murit

În urma accidentului, șapte persoane din microbuz, printre care șoferul, au murit. Tragedia a avut loc pe E70, în apropierea localității Lugojul, județul Timiș. În microbuz se aflau cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, care se îndreptau spre Lyon, unde echipa lor avea joi seara un meci în Europa League.

Medicul Koukoulas a confirmat că doi dintre cei trei bărbați răniți sunt capabili să vorbească. El a spus că ambasadorul și consulul grec au ajuns la spital pentru a se interesa de victime.

Și ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete, a dat detalii despre starea victimelor.

1 pacient la Politraumatologie (Casa Austria) – politraumatisme multiple și contuzii pulmonare bilaterale

1 pacient la Ortopedie – fractură aripă sacrată

1 pacient la Neurochirurgie – hemoragie subarahnoidiană minimă și policontuzii

Doi dintre răniți au vârsta de 20 de ani, iar al treilea are 28 de ani.

„În urma stabilizării și evaluărilor medicale, pacienții sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă și tratament de specialitate. Situația medicală rămâne dinamică și este atent supravegheată de echipele medicale”, a mai precizat Rogobete.

Părinții victimelor au ajuns miercuri dimineața în Timișoara pentru a asista la identificarea trupurilor și pentru procedurile postmortem a celor șapte bărbați care și-au pierdut viața.

