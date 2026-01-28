Un pompier a intervenit la locul accidentului unde și-a pierdut propria fiică: „Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţi”

Un pompier din Brașov a trăit o tragedie cumplită pe 26 ianuarie 2026, fiind chemat să intervină la un accident rutier în Poiana Mărului. Ajuns la fața locului, bărbatul a descoperit că victima, o adolescentă de doar 14 ani, era chiar fiica sa.
Un moment de neimaginat pentru un tată și un salvator în același timp. Un pompier din Brașov a fost chemat să intervină la un accident rutier, fără să știe că tragedia personală îl aștepta la fața locului. Fiica lui, în vârstă de doar 14 ani, își pierduse viața în urma incidentului petrecut în Poiana Mărului, județul Brașov.
„Sunt misiuni care salvează vieţi şi sunt misiuni care îţi schimbă viaţa pentru totdeauna. Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţi. Acelea în care răspundem apelului datoriei, fără să ştim că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viaţa noastră”, au scris reprezentanții Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) pe Facebook, exprimându-și condoleanțele.
Accidentul tragic a avut loc pe 26 ianuarie 2026, când un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani a pierdut controlul direcției, ieșind de pe carosabil și răsturnându-se. Potrivit Poliției Brașov, „din primele date, conducătorul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei. Vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat”.
În mașină se mai aflau patru copii, cu vârste între 9 și 14 ani, care au scăpat cu răni minore, alături de șoferul vehiculului.
Drama pompierului care a trebuit să intervină la locul accidentului a fost descrisă emoționant de DSU: „La locul accidentului, dincolo de uniformă şi proceduri, s-a aflat un tată care îşi pierdea fiica de doar 14 ani. Este o suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenţii, rapoarte şi timp”.
