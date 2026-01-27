  MENIU  
Se majorează alocațiile de hrană. Cine primește banii și despre ce sume este vorba

Se majorează alocațiile de hrană. Cine primește banii și despre ce sume este vorba

Raluca Vițu
Actualizat 27.01.2026, 17:11

În 2026, statul român aduce modificări importante în sistemul de protecție socială, prin actualizarea alocației de hrană pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Creșterea acestei sume reflectă nevoia de a asigura mese adecvate și condiții de trai decente pentru cei care depind zilnic de sprijinul instituțiilor sociale. Într-un context în care costurile de trai au crescut constant, actualizarea alocației devine o măsură necesară pentru menținerea unui nivel minim de bunăstare.

Ce este alocația de hrană

Alocația de hrană reprezintă suma pe care statul o alocă zilnic pentru acoperirea meselor persoanelor care nu se pot întreține singure și se află în grija unor instituții acreditate. Acești bani nu sunt primiți direct de beneficiari, ci sunt gestionați de centrele și serviciile sociale care se ocupă de pregătirea hranei. În 2026, valoarea alocației a fost majorată pentru a reflecta mai bine necesarul nutrițional zilnic și pentru a răspunde creșterii prețurilor la alimente. Prin această actualizare, instituțiile pot asigura meniuri mai echilibrate și mai apropiate de standardele recomandate pentru o alimentație sănătoasă.

Cine poate beneficia de alocația de hrană

Alocația de hrană este destinată persoanelor aflate în sistemul de protecție socială, care depind de sprijinul statului pentru a-și acoperi nevoile de bază. Printre cei care pot beneficia se numără copiii din centre de zi sau centre rezidențiale, tinerii și adulții cu dizabilități incluși în servicii sociale acreditate, precum și persoanele vârstnice care locuiesc în cămine de îngrijire.

De asemenea, alocația se aplică și altor categorii vulnerabile care primesc sprijin prin instituții finanțate de stat sau de autoritățile locale. Prin intermediul acestei măsuri, statul urmărește să ofere un nivel minim de siguranță alimentară celor care nu își pot asigura singuri hrana zilnică.

Ministrul Muncii: Să actualizăm alocația de hrană

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat inițiativa de a actualiza standardele de cost pentru alocația zilnică de hrană din sistemul de protecție socială. Decizia vine după mai mulți ani în care valoarea acestei alocații a rămas neschimbată, în timp ce prețurile la alimente și costurile de trai au continuat să crească.

Ministrul Petre‑Florin Manole a explicat că actualizarea era necesară pentru a răspunde nevoilor reale ale persoanelor vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. El a subliniat că suma de 22 de lei pe zi, stabilită în urmă cu câțiva ani, nu mai putea acoperi o alimentație adecvată pentru copii, persoane cu dizabilități sau vârstnici aflați în centre de îngrijire. În acest context, alocația de hrană va ajunge, din 2026, la 32 de lei pe zi, ceea ce reprezintă o creștere de peste 60%.

Totodată, Ministerul Muncii a anunțat și majorarea finanțării pentru serviciile sociale, cu procente semnificative atât pentru centrele destinate copiilor, cât și pentru cele care oferă sprijin adulților cu dizabilități. Potrivit ministrului, aceste creșteri nu sunt doar cifre într-un raport, ci se traduc în mese mai bune, condiții mai sigure și servicii care pot funcționa în continuare la standarde demne de persoanele pe care le deservesc.

“Din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%. Tot de aceea am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități” – a declarat Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Manole a subliniat că statul are o responsabilitate morală și legală față de cei aflați în situații vulnerabile, iar aceste măsuri reprezintă un pas necesar pentru a asigura un nivel minim de trai și o îngrijire adecvată în instituțiile sociale din România.

