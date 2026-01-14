Mircea Solcanu, despre viața cu o pensie de 1.280 lei și neajunsurile financiare. „Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin!” Fostul prezentator TV critică dur noile decizii fiscale

Mircea Solcanu vorbește deschis despre realitățile cu care se confruntă de când trăiește exclusiv dintr-o pensie de handicap de 1.280 de lei și despre modul în care schimbările recente îl afectează. Fostul prezentator TV, stabilit de mai mulți ani la Constanța, a comentat atât plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, cât și măsurile fiscale anunțate de Guvern, pe care le consideră profund nedrepte pentru persoanele cu dizabilități.

Reacția lui Solcanu după plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV

Solcanu recunoaște că vestea plecării lui Cătălin Măruță l-a surprins complet. „Am fost șocat să aflu asta. A fost shocking pentru mine, mai ales că m-am uitat la prima ediție din anul acesta și spunea el acolo… că va face 18 ani. Eu cred că el nu se aștepta. Nu te apuci să spui că faci 18 ani dacă tu știi că nu mai apari pe post”, a declarat acesta pentru viva.ro.

Cum se descurcă cu pensia de handicap

Fostul prezentator spune că trăiește la limită, iar uneori ajunge să reducă din mâncare pentru a putea pune bani deoparte. „Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin”, mărturisește el. Solcanu are peste 14 afecțiuni trecute în certificatul de handicap, inclusiv lipsa unui timpan și antecedente oncologice. „Pentru toate poveștile mele de sănătate, nu doar pentru problema cu urechea. Am pe certificat peste 14 povești de acest gen”, a explicat el.

Tratamentul îl ajută, dar costurile sunt greu de acoperit. „Am noroc că unele sunt gratuite. Iar dacă plătim impozite, nu mai avem bani de tratamente”, spune Solcanu. El povestește și despre controalele periodice la comisie: „Merg la doi ani să vadă dacă mi-a trecut și odată i-am și spus: Doamnă, nu are cum să-mi treacă, nu are cum să-mi crească timpanul la loc. Și doamna mi-a răspuns: Dumnezeu face minuni.”

Citeşte şi: Cu ce se ocupă Mircea Solcanu, la 10 ani de la dispariția de pe micile ecrane: „Sunt pensionar. Am indemnizație de handicap”

Citeşte şi: Mircea Solcanu, despre schimbările prin care trece: „Am închis multe capitole, cum ar fi homosexualitatea”

Citeşte şi: Mircea Solcanu, de nerecunoscut într-o apariție televizată. Cum arată acum și în ce condiții trăiește fostul prezentator TV

Citeşte şi: Mircea Solcanu are din nou probleme de sănătate: „Tumora s-a refăcut!”

Ce spune despre măsurile luate de Guvern privind impozitele

Solcanu critică dur noile decizii fiscale care afectează persoanele cu dizabilități. „Pentru oamenii cu dizabilități, care nu au decât această sursă de venit, e un dezechilibru. Un dezechilibru din acesta de 100 de lei, lor le dă toată viața peste cap”, afirmă el.

Fostul prezentator consideră nedrept ca toți cei cu dizabilități să fie penalizați din cauza unor certificate acordate nejustificat în trecut. „Mi se pare aiurea să sufere toată lumea cu dizabilități, pentru că unii și-au luat certificate aiurea. Ar trebui trași la răspundere doctorii care au dat acele certificate, nu să pedepsim toți handicapații. Acum e efectiv o pedeapsă pentru cei care chiar au dizabilități”, spune Solcanu.

El subliniază că responsabilitatea ar trebui să revină comisiilor care au emis documentele: „Comisiile acelea sunt vinovate, nu handicapații.”

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News