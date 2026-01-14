  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Mircea Solcanu, despre viața cu o pensie de 1.280 lei și neajunsurile financiare. „Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin!” Fostul prezentator TV critică dur noile decizii fiscale

Mircea Solcanu, despre viața cu o pensie de 1.280 lei și neajunsurile financiare. „Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin!” Fostul prezentator TV critică dur noile decizii fiscale

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Mircea Solcanu vorbește deschis despre realitățile cu care se confruntă de când trăiește exclusiv dintr-o pensie de handicap de 1.280 de lei și despre modul în care schimbările recente îl afectează. Fostul prezentator TV, stabilit de mai mulți ani la Constanța, a comentat atât plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, cât și măsurile fiscale anunțate de Guvern, pe care le consideră profund nedrepte pentru persoanele cu dizabilități.

Reacția lui Solcanu după plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV

Solcanu recunoaște că vestea plecării lui Cătălin Măruță l-a surprins complet. „Am fost șocat să aflu asta. A fost shocking pentru mine, mai ales că m-am uitat la prima ediție din anul acesta și spunea el acolo… că va face 18 ani. Eu cred că el nu se aștepta. Nu te apuci să spui că faci 18 ani dacă tu știi că nu mai apari pe post”, a declarat acesta pentru viva.ro.

Cum se descurcă cu pensia de handicap

Fostul prezentator spune că trăiește la limită, iar uneori ajunge să reducă din mâncare pentru a putea pune bani deoparte. „Când vreau să strâng bani, mănânc mai puțin”, mărturisește el. Solcanu are peste 14 afecțiuni trecute în certificatul de handicap, inclusiv lipsa unui timpan și antecedente oncologice. „Pentru toate poveștile mele de sănătate, nu doar pentru problema cu urechea. Am pe certificat peste 14 povești de acest gen”, a explicat el.

mircea-solcanu-la-munteIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Tratamentul îl ajută, dar costurile sunt greu de acoperit. „Am noroc că unele sunt gratuite. Iar dacă plătim impozite, nu mai avem bani de tratamente”, spune Solcanu. El povestește și despre controalele periodice la comisie: „Merg la doi ani să vadă dacă mi-a trecut și odată i-am și spus: Doamnă, nu are cum să-mi treacă, nu are cum să-mi crească timpanul la loc. Și doamna mi-a răspuns: Dumnezeu face minuni.”

Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cu ce se ocupă Mircea Solcanu, la 10 ani de la dispariția de pe micile ecrane: „Sunt pensionar. Am indemnizație de handicap”

Citeşte şi: Mircea Solcanu, despre schimbările prin care trece: „Am închis multe capitole, cum ar fi homosexualitatea”

„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mircea Solcanu, de nerecunoscut într-o apariție televizată. Cum arată acum și în ce condiții trăiește fostul prezentator TV

Citeşte şi: Mircea Solcanu are din nou probleme de sănătate: „Tumora s-a refăcut!”

Ce spune despre măsurile luate de Guvern privind impozitele

Solcanu critică dur noile decizii fiscale care afectează persoanele cu dizabilități. „Pentru oamenii cu dizabilități, care nu au decât această sursă de venit, e un dezechilibru. Un dezechilibru din acesta de 100 de lei, lor le dă toată viața peste cap”, afirmă el.

Fostul prezentator consideră nedrept ca toți cei cu dizabilități să fie penalizați din cauza unor certificate acordate nejustificat în trecut. „Mi se pare aiurea să sufere toată lumea cu dizabilități, pentru că unii și-au luat certificate aiurea. Ar trebui trași la răspundere doctorii care au dat acele certificate, nu să pedepsim toți handicapații. Acum e efectiv o pedeapsă pentru cei care chiar au dizabilități”, spune Solcanu.

El subliniază că responsabilitatea ar trebui să revină comisiilor care au emis documentele: „Comisiile acelea sunt vinovate, nu handicapații.”

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Fanatik
A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Exclusiv
A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Exclusiv
GSP.ro
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Citește și...
Concedieri masive în fabrici importante din România. Dezastrul industrial din UE lovește din plin și în angajații din țara noastră
Vestea tristă a zilei! Sofia Viconveanca a făcut infarct. Îndrăgită cântăreaţă de muzică populară a fost...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Surpriză pentru fanii serialului fenomen „Squid Game”. Hwang Dong-hyuk va lansat un nou proiect pe Netflix
Mama lui Adrian Sînă a murit. "Drum lin! Ne va fi dor de tine!"
Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV
Chitaristul Matt Kwasniewski-Kelvin a murit la vârsta de 26 de ani
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Cătălin Măruță are deja oferte de job, după demisia de la ProTV! LOVITURĂ DURĂ pentru șefii care l-au concediat

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mama lui Adrian Sînă a murit. "Drum lin! Ne va fi dor de tine!"
Mama lui Adrian Sînă a murit. "Drum lin! Ne va fi dor de tine!"
Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV
Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Elle
La un an de la logodnă, vedeta noastră se căsătorește! Când va avea loc evenimentul și ce a dezvăluit despre viitorul ei soț, alături de care are o fetiță: „Dacă nu era el, nu aș fi reușit..."
La un an de la logodnă, vedeta noastră se căsătorește! Când va avea loc evenimentul și ce a dezvăluit despre viitorul ei soț, alături de care are o fetiță: „Dacă nu era el, nu aș fi reușit..."
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
A șocat pe toată lumea! Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu Victoria & David Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
A șocat pe toată lumea! Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu Victoria & David Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
DailyBusiness.ro
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Horoscop 15 ianuarie 2026. De la agonie la extaz. Miracol pentru o zodie! Credea ca a pierdut totul, dar astrele îi schimbă destinul și o răsplătesc cu binecuvântări
Horoscop 15 ianuarie 2026. De la agonie la extaz. Miracol pentru o zodie! Credea ca a pierdut totul, dar astrele îi schimbă destinul și o răsplătesc cu binecuvântări
Cătălin Măruță, acuzat că și-a scris cu ChatGPT mesajul în care anunță plecarea de la Pro TV
Cătălin Măruță, acuzat că și-a scris cu ChatGPT mesajul în care anunță plecarea de la Pro TV
Fulgy, reacție neașteptată după dezvăluirile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. "Arată așa și vorbește așa din cauza..." Ce spune despre Melek, văduva lui Dani Vicol
Fulgy, reacție neașteptată după dezvăluirile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. "Arată așa și vorbește așa din cauza..." Ce spune despre Melek, văduva lui Dani Vicol
Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”
Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”
Observator News
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica
Libertatea pentru Femei
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Florin Călinescu, adevărul dur despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV: “Este ultima victimă!”. A spus ce nimeni nu avea curaj, mai supărat ca oricând, nemilos mesaj la adresa conducerii
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Gata, Dan Negru a detonat bomba! Mai dur ca oricând, spune ce s-a întâmplat la PRO TV, detalii direct din culise: „Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată”
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Constipație severă? Top 6 alimente dietetice care te pot ajuta să „pornești” digestia rapid
Constipație severă? Top 6 alimente dietetice care te pot ajuta să „pornești” digestia rapid
Cât trebuie să mergi zilnic pe jos ca să-ți prelungești viața cu până la 11 ani, potrivit cercetătorilor
Cât trebuie să mergi zilnic pe jos ca să-ți prelungești viața cu până la 11 ani, potrivit cercetătorilor
Semnele de demență pe care neurologii spun să nu le ignori niciodată. Când uitarea nu mai e „normală” și merită un consult
Semnele de demență pe care neurologii spun să nu le ignori niciodată. Când uitarea nu mai e „normală” și merită un consult
Condiții de muncă fără precedent: personalul de la Urgențe din acest spital intră în grevă nelimitată
Condiții de muncă fără precedent: personalul de la Urgențe din acest spital intră în grevă nelimitată
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton