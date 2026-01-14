  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Fulgy, reacție neașteptată după dezvăluirile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. „Arată așa și vorbește așa din cauza…” Ce spune despre Melek, văduva lui Dani Vicol

Fulgy, reacție neașteptată după dezvăluirile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. „Arată așa și vorbește așa din cauza…” Ce spune despre Melek, văduva lui Dani Vicol

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 14.01.2026, 11:46

Fulgy, fiul Clejanilor, a reacționat public după declarațiile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. Într-un mesaj video pe rețelele sociale, acesta a ales să-i ia apărarea lui Mario și să o critice dur pe Melek, văduva victimei, care l-a acuzat pe Iorgulescu.

Fulgy, mesaj dur pentru Melek, văduva victimei

Mario Iorgulescu a vorbit public despre situația sa la șase ani de la accidentul rutier în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. La momentul tragediei, el se afla la volan sub influența substanțelor interzise, iar impactul a avut consecințe devastatoare pentru familia victimei. După incident, Mario a fost internat în mai multe clinici din străinătate, iar în prezent se află într-un centru medical din Italia, în timp ce procesul său penal a continuat în România. Declarațiile sale recente au generat reacții în mediul online, printre cei care au comentat fiind și Fulgy, care a intervenit după apariția lui Mario:

„Mario Iorgulescu, Melek și toată țara românească. În primul rând vreau să încep de la cei mai mici, la cei mai mari.”

Artistul o menționează pe Melek, văduva lui Dani Vicol, criticând-o pentru declarațiile făcute și pentru modul în care ar fi gestionat situația:

Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Recomandarea zilei

„Domnișoara Melek – ai fost și plătită, și-a cerut și scuze și a fost și un accident.”

Fulgy continuă cu o serie de remarci la adresa acesteia, referindu-se inclusiv la activitatea ei online:

„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Recomandarea zilei

„Pe lângă că faci cele mai proaste platouri, că le-am gustat eu, pline de ulei și grase, vreau să spun că dacă faci videoclipuri să-ți crească cota și vorbești numai prost și nu știu ce-ți dorești cu răzbunare… du-te peste ăla și fă-i felul!”

Citeşte şi: Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”

Citeşte şi: Mario Iorgulescu și-a pus garda de corp să îl bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu: „M-a dat afară din club”. Ce spune despre familie și studii

Citeşte şi: Fulgy, reacție explozivă în conflictul Ramona Olaru – Alex Bodi. „Dacă mai aud vreodată în viața asta că ți-ai permis…” Ce i-a transmis asistentei TV

Citeşte şi: Ioniță de la Clejani, prima apariție publică de la problemele de sănătate și scandalul cu Fulgy

Mario Iorgulescu rupe tăcereaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Fulgy îi ia apărarea lui Mario Iorgulescu

În partea a doua a mesajului, Fulgy se concentrează pe Mario Iorgulescu, încercând să explice comportamentul acestuia și cerând publicului să fie mai indulgent.

„Mario Iorgulescu arată așa și vorbește așa din cauza tratamentului. Lăsați-l în pace să-și revină, că și-a cerut scuze, e băiatul lui Gino Iorgulescu și a fost un accident!” – a precizat el.

Fulgy insistă asupra ideii că scandalul nu ar trebui alimentat pentru vizualizări și că reacțiile publice ar trebui să fie mai temperate.

„Soluția nu e să vă faceți vizualizări, soluția e să iertați, să înțelegeți, să fiți mai buni! Că n-a vrut nimeni să facă nimic, măi fraților!”

Reacția lui Fulgy la situația lui Mario Iorgulescu apare într-un context tensionat, marcat de comportamentul public al artistului din ultimele luni. Fulgy a avut mai multe ieșiri controversate în spațiul online și în presă, în care a vorbit despre familia sa, despre conflicte personale și despre diverse scandaluri din lumea mondenă. În acest climat deja încărcat, intervenția lui privind declarațiile lui Mario Iorgulescu a atras din nou atenția publicului, amplificând discuțiile și polarizând opiniile din mediul online.

Foto – capturi video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Fanatik
Concedieri masive în fabrici importante din România. Dezastrul industrial din UE lovește din plin și în angajații din țara noastră
Concedieri masive în fabrici importante din România. Dezastrul industrial din UE lovește din plin și în angajații din țara noastră
GSP.ro
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Citește și...
Jurgen Klopp, atac la Florentino Perez și Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso: „Lucrurile nu se întâmplă corect 100%”
Vestea tristă a zilei! Sofia Viconveanca a făcut infarct. Îndrăgită cântăreaţă de muzică populară a fost...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Tavan prăbușit peste elevi, într-o școală din România
Viorica de la Clejani, dezvăluiri despre Fulgy. Ce planuri are pentru 2026: „Treaba lui Ioniță ce face, îi urez succes și sănătate”
Fulgy, reacție explozivă în conflictul Ramona Olaru – Alex Bodi. "Dacă mai aud vreodată în viața asta că ți-ai permis..." Ce i-a transmis asistentei TV
Fulgy, derapaj la adresa românilor, anunț că se însoară și mesaj pentru Viorica și Ioniță de la Clejani: „Neam de trădători, sclavi și amărâți”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Cătălin Măruță are deja oferte de job, după demisia de la ProTV! LOVITURĂ DURĂ pentru șefii care l-au concediat

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV
Zodiile care au parte de trădări şi despărţiri în 2026: „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac” / EXCLUSIV
Chitaristul Matt Kwasniewski-Kelvin a murit la vârsta de 26 de ani
Chitaristul Matt Kwasniewski-Kelvin a murit la vârsta de 26 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Elle
La un an de la logodnă, vedeta noastră se căsătorește! Când va avea loc evenimentul și ce a dezvăluit despre viitorul ei soț, alături de care are o fetiță: „Dacă nu era el, nu aș fi reușit..."
La un an de la logodnă, vedeta noastră se căsătorește! Când va avea loc evenimentul și ce a dezvăluit despre viitorul ei soț, alături de care are o fetiță: „Dacă nu era el, nu aș fi reușit..."
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
A șocat pe toată lumea! Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu Victoria & David Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
A șocat pe toată lumea! Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu Victoria & David Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
DailyBusiness.ro
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Horoscop 15 ianuarie 2026. De la agonie la extaz. Miracol pentru o zodie! Credea ca a pierdut totul, dar astrele îi schimbă destinul și o răsplătesc cu binecuvântări
Horoscop 15 ianuarie 2026. De la agonie la extaz. Miracol pentru o zodie! Credea ca a pierdut totul, dar astrele îi schimbă destinul și o răsplătesc cu binecuvântări
Cătălin Măruță, acuzat că și-a scris cu ChatGPT mesajul în care anunță plecarea de la Pro TV
Cătălin Măruță, acuzat că și-a scris cu ChatGPT mesajul în care anunță plecarea de la Pro TV
Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”
Dan Negru, reacție dură după introducerea serialelor în locul emisiunii lui Cătălin Măruță: „Pare o întoarcere în timp pentru toată breasla”
Nelu Boată, chitaristul de legendă care a impresionat-o pe Maria Tănase, a murit la 82 de ani
Nelu Boată, chitaristul de legendă care a impresionat-o pe Maria Tănase, a murit la 82 de ani
Observator News
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica
Oraşul din România care nu măreşte impozitul pe locuinţe. O altă categorie de taxe se va modifica
Libertatea pentru Femei
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnele de demență pe care neurologii spun să nu le ignori niciodată. Când uitarea nu mai e „normală” și merită un consult
Semnele de demență pe care neurologii spun să nu le ignori niciodată. Când uitarea nu mai e „normală” și merită un consult
Condiții de muncă fără precedent: personalul de la Urgențe din acest spital intră în grevă nelimitată
Condiții de muncă fără precedent: personalul de la Urgențe din acest spital intră în grevă nelimitată
Cele mai norocoase cinci zodii ale anului 2026. Vor trăi cea mai prosperă perioadă din viața lor cu șanse mari de îmbogățire
Cele mai norocoase cinci zodii ale anului 2026. Vor trăi cea mai prosperă perioadă din viața lor cu șanse mari de îmbogățire
Pastilele care pot agrava demența: 1 din 4 pacienți le primește
Pastilele care pot agrava demența: 1 din 4 pacienți le primește
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton