Fulgy, reacție neașteptată după dezvăluirile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. „Arată așa și vorbește așa din cauza…” Ce spune despre Melek, văduva lui Dani Vicol

Fulgy, fiul Clejanilor, a reacționat public după declarațiile lui Mario Iorgulescu în emisiunea lui Dan Capatos. Într-un mesaj video pe rețelele sociale, acesta a ales să-i ia apărarea lui Mario și să o critice dur pe Melek, văduva victimei, care l-a acuzat pe Iorgulescu.

Fulgy, mesaj dur pentru Melek, văduva victimei

Mario Iorgulescu a vorbit public despre situația sa la șase ani de la accidentul rutier în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. La momentul tragediei, el se afla la volan sub influența substanțelor interzise, iar impactul a avut consecințe devastatoare pentru familia victimei. După incident, Mario a fost internat în mai multe clinici din străinătate, iar în prezent se află într-un centru medical din Italia, în timp ce procesul său penal a continuat în România. Declarațiile sale recente au generat reacții în mediul online, printre cei care au comentat fiind și Fulgy, care a intervenit după apariția lui Mario:

„Mario Iorgulescu, Melek și toată țara românească. În primul rând vreau să încep de la cei mai mici, la cei mai mari.”

Artistul o menționează pe Melek, văduva lui Dani Vicol, criticând-o pentru declarațiile făcute și pentru modul în care ar fi gestionat situația:

„Domnișoara Melek – ai fost și plătită, și-a cerut și scuze și a fost și un accident.”

Fulgy continuă cu o serie de remarci la adresa acesteia, referindu-se inclusiv la activitatea ei online:

„Pe lângă că faci cele mai proaste platouri, că le-am gustat eu, pline de ulei și grase, vreau să spun că dacă faci videoclipuri să-ți crească cota și vorbești numai prost și nu știu ce-ți dorești cu răzbunare… du-te peste ăla și fă-i felul!”

Citeşte şi: Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”

Citeşte şi: Mario Iorgulescu și-a pus garda de corp să îl bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu: „M-a dat afară din club”. Ce spune despre familie și studii

Citeşte şi: Fulgy, reacție explozivă în conflictul Ramona Olaru – Alex Bodi. „Dacă mai aud vreodată în viața asta că ți-ai permis…” Ce i-a transmis asistentei TV

Citeşte şi: Ioniță de la Clejani, prima apariție publică de la problemele de sănătate și scandalul cu Fulgy

Fulgy îi ia apărarea lui Mario Iorgulescu

În partea a doua a mesajului, Fulgy se concentrează pe Mario Iorgulescu, încercând să explice comportamentul acestuia și cerând publicului să fie mai indulgent.

„Mario Iorgulescu arată așa și vorbește așa din cauza tratamentului. Lăsați-l în pace să-și revină, că și-a cerut scuze, e băiatul lui Gino Iorgulescu și a fost un accident!” – a precizat el.

Fulgy insistă asupra ideii că scandalul nu ar trebui alimentat pentru vizualizări și că reacțiile publice ar trebui să fie mai temperate.

„Soluția nu e să vă faceți vizualizări, soluția e să iertați, să înțelegeți, să fiți mai buni! Că n-a vrut nimeni să facă nimic, măi fraților!”

Reacția lui Fulgy la situația lui Mario Iorgulescu apare într-un context tensionat, marcat de comportamentul public al artistului din ultimele luni. Fulgy a avut mai multe ieșiri controversate în spațiul online și în presă, în care a vorbit despre familia sa, despre conflicte personale și despre diverse scandaluri din lumea mondenă. În acest climat deja încărcat, intervenția lui privind declarațiile lui Mario Iorgulescu a atras din nou atenția publicului, amplificând discuțiile și polarizând opiniile din mediul online.

Foto – capturi video

Urmărește-ne pe Google News