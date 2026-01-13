Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”

Mario Iorgulescu a oferit primul interviu la aproape șapte ani de la producerea accidentului în care și-a pierdut viața Dani Vicol. Aflat într-o clinică din Italia, fiul lui Gino Iorgulescu a acceptat să vorbească deschis despre viața sa dinainte și după tragicul accident. Tânărul a povestit despre cum la vârsta de 13 ani a fost dus de tatăl său la petreceri cu lăutari, unde consuma și alcool, iar mai târziu a ajuns să organizeze petreceri cu swingeri și chiar orgii.

Mario Iorgulescu, dus de Gino Iorgulescu la petreceri cu lăutari la 13 ani

Mario Iorgulescu a povestit cum a intrat în lumea petrecerilor la o vârstă fragedă, fiind condus de tatăl său, Gino Iorgulescu, la ieșiri cu alcool și alte distracții. Drogurile a început să le consume la vârsta de 21 de ani, însă spune că intrarea timpurie în această lume i-a inflșuența viața.

„Eu am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri, petreceri și poate aici a greșit și el. El și-a dorit foarte mult un copil. Un băiat mai ales. Și maică-mea a făcut tratament ca să mă aibă pe mine. Și s-au chinuit foarte mult să mă aibă. Și, după ce am mai crescut puțin, s-a bucurat că m-a avut pe mine și a vrut să-mi facă toate plăcerile, să nu îmi lipsească nimic. Să nu trec eu prin ce au trecut ei. Sărind niște etape. Nu eram vreun prost la școală, jucam și fotbal. Făceam niște activități care să mândrească un părinte. Doar că el, din extazul lui, cât a așteptat să mai cresc eu puțin și să aibă cu cine să stea, m-a luat prea devreme. Și am început așa și așa am continuat. Bine, eu, de droguri nu m-am atins până la 21 de ani, de nimic”, a declarat Mario Iorgulescu în interviul acordat lui Dan Capatos.

Mario Iorgulescu, despre petrecerile private de la Snagov

În cadrul aceluiași interviu, fiul lui Gino Iorgulescu a vorbit și despre petrecerile private pe care le organiza la vila din Snagov, care avea facilități de lux precum piscină, parc, și posibilități pentru activități nautice, era perfectă pentru organizarea unor evenimente exclusiviste.

„Vila tatălui meu oferea intimitatea necesară, iar serile se transformau în adevărate petreceri private”, a explicat acesta.

Tipologia invitaților și atmosfera petrecerilor au fost subiecte centrale ale discuției. Iorgulescu a menționat că la aceste întâlniri participau tinere atent selecționate, dispuse să se distreze și să socializeze cu un grup variat de invitați, inclusiv prieteni apropiați și persoane din medii influente.

„Atmosfera era relaxată, iar invitațiile se făceau în funcție de deschiderea și disponibilitatea celor implicați”, a spus el.

„Eu făceam multe petreceri la Snagov, că aveam piscină, parc, jetski, ziua mergeam cu barca la restaurant, seara făceam club. Gagici erau nelipsite, fără 15-20 de fete nu făceam nicio petrecere, toate disponibile, rar să refuze una pe cineva. Fete singure, puse pe distracție, asta era important, și care arătau și bine. Normal că oricine vrea să vină”, a continuat Mario Iorgulescu.

Persoane publice, prezente la petrecerile fiului lui Gino Iorgulescu

Printre persoanele care ar fi participat la aceste evenimente s-ar fi numărat indivizi cunoscuți din sport, politică și afaceri, potrivit declarațiilor lui Mario Iorgulescu. Aceste experiențe, spune el, făceau parte din stilul său de viață din acea perioadă.

„Făceam multe acolo, nu pot să intru în detalii acum. Au fost petreceri și petreceri, unele la care aveau acces mai multe persoane, unele mult mai private. Eu decideam ce vreau să fac, ori făceam petrecere de swing, venea fiecare cu nevasta, soția, iubita și făceam schimb de partenere între noi, ori făceam orgii cu 2-3 prieteni și 6-7 fete. Erau și plăcerile mele, îmi plăceau lucrurile astea. Aveam vreo 20 de fete în telefon care la orice oră dacă le sunam veneau. Mereu mergeam cu câte o fată drăguță în oraș și erau prieteni și de-ai lui taică-miu și le puneam să-mi arate poze cu soțiile lor și îi întrebam dacă voiau să facă schimb. Eu vorbeam cu soțul din cuplul celălalt și era problema lui. Eu îi propuneam lui, la soț. Rata de succes era mare. Majoritatea s-au băgat, e foarte surprinzător ce fac unii oameni când au puțină încredere în tine. Oameni și din fotbal, și din politică, și din business. Tata îi cunoaște sigur, dar nu știu dacă știe astea. La câte am făcut nu știu ce îl mai șochează”, a povestit Mario.

Mario Iorgulescu a scris o carte despre viața lui

Mario Iorgulescu a mărturisit că, în timp ce era internat în una din clinici, a scris o carte autobiografică, în care a povestit amănunți despre tot ce a făcut încă de la vârsta de 13 ani, susținând că a avut relații intime cu peste 600 de femei.

„Cât eram în una din clinici am scris o carte de 300 de pagini în care am scris majoritatea chestiilor pe care le-am făcut de la 13 la 23 de ani. Aș vrea să o public, mă gândesc. (…) Am făcut un calcul în timp ce scriam eu cartea, am fost cu peste 600 de femei”, a precizat el.

Tânărul, despre mama lui

În timp ce mergea la petreceri cu Gino Iorgulescu, Mario spune că mama lui, psiholog de meserie, a fost cea care a ținut familia unită. Acesta spune că femeia s-a simțit tot timpul trădată de bărbații din viața ei, care lipseau des de acasă, fiind plecați la lăutari.

„Ea toată viața s-a simțit trădată de amândoi. Că eu cu tata am fost mereu o echipă, ieșeam la șprițuri împreună, beam împreună, plecam nopțile, câte 3-4 zile de acasă, nu dădea de noi. Noi am fost o echipă mereu. Mama ne-a suportat și cu toate astea tot nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și nu suntem pe drumuri, că dacă eram doar eu cu tata nu se știe unde ajungeam”, a mai spus Mario Iorgulescu în interviu acordat lui Dan Capatos.

