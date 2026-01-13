  MENIU  
Home > Vedete > Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”

Mario Iorgulescu, mărturisiri scandaloase despre petrecerile organizate la Snagov: „Ori făceam swing, ori făceam orgii”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 13.01.2026, 12:55

Mario Iorgulescu a oferit primul interviu la aproape șapte ani de la producerea accidentului în care și-a pierdut viața Dani Vicol. Aflat într-o clinică din Italia, fiul lui Gino Iorgulescu a acceptat să vorbească deschis despre viața sa dinainte și după tragicul accident. Tânărul a povestit despre cum la vârsta de 13 ani a fost dus de tatăl său la petreceri cu lăutari, unde consuma și alcool, iar mai târziu a ajuns să organizeze petreceri cu swingeri și chiar orgii.

Mario Iorgulescu, dus de Gino Iorgulescu la petreceri cu lăutari la 13 ani

Mario Iorgulescu a povestit cum a intrat în lumea petrecerilor la o vârstă fragedă, fiind condus de tatăl său, Gino Iorgulescu, la ieșiri cu alcool și alte distracții. Drogurile a început să le consume la vârsta de 21 de ani, însă spune că intrarea timpurie în această lume i-a inflșuența viața.

„Eu am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri, petreceri și poate aici a greșit și el. El și-a dorit foarte mult un copil. Un băiat mai ales. Și maică-mea a făcut tratament ca să mă aibă pe mine. Și s-au chinuit foarte mult să mă aibă. Și, după ce am mai crescut puțin, s-a bucurat că m-a avut pe mine și a vrut să-mi facă toate plăcerile, să nu îmi lipsească nimic. Să nu trec eu prin ce au trecut ei. Sărind niște etape. Nu eram vreun prost la școală, jucam și fotbal. Făceam niște activități care să mândrească un părinte. Doar că el, din extazul lui, cât a așteptat să mai cresc eu puțin și să aibă cu cine să stea, m-a luat prea devreme. Și am început așa și așa am continuat. Bine, eu, de droguri nu m-am atins până la 21 de ani, de nimic”, a declarat Mario Iorgulescu în interviul acordat lui Dan Capatos.

Citește și: Gino Iorgulescu reacționează dur după declarațiile fiului său, Mario Iorgulescu: „O persoană bolnavă, lipsită de discernământ”

Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Mario Iorgulescu rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat înainte de accidentul în care a murit Dani Vicol: „Am luat-o ca pe o trădare și m-a afectat foarte tare”

Mario Iorgulescu, despre petrecerile private de la Snagov

În cadrul aceluiași interviu, fiul lui Gino Iorgulescu a vorbit și despre petrecerile private pe care le organiza la vila din Snagov, care avea facilități de lux precum piscină, parc, și posibilități pentru activități nautice, era perfectă pentru organizarea unor evenimente exclusiviste.

„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Recomandarea zilei

Vila tatălui meu oferea intimitatea necesară, iar serile se transformau în adevărate petreceri private”, a explicat acesta.

Tipologia invitaților și atmosfera petrecerilor au fost subiecte centrale ale discuției. Iorgulescu a menționat că la aceste întâlniri participau tinere atent selecționate, dispuse să se distreze și să socializeze cu un grup variat de invitați, inclusiv prieteni apropiați și persoane din medii influente.

„Atmosfera era relaxată, iar invitațiile se făceau în funcție de deschiderea și disponibilitatea celor implicați”, a spus el.

Eu făceam multe petreceri la Snagov, că aveam piscină, parc, jetski, ziua mergeam cu barca la restaurant, seara făceam club. Gagici erau nelipsite, fără 15-20 de fete nu făceam nicio petrecere, toate disponibile, rar să refuze una pe cineva. Fete singure, puse pe distracție, asta era important, și care arătau și bine. Normal că oricine vrea să vină”, a continuat Mario Iorgulescu.

Citește și: Mario Iorgulescu și-a pus garda de corp să îl bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu: „M-a dat afară din club”. Ce spune despre familie și studii

Citește și: Smiley a făcut publice primele înregistrări cu vocea fiicei sale, Josephine. Micuța, pe urmele părinților ei / Video

Persoane publice, prezente la petrecerile fiului lui Gino Iorgulescu

Printre persoanele care ar fi participat la aceste evenimente s-ar fi numărat indivizi cunoscuți din sport, politică și afaceri, potrivit declarațiilor lui Mario Iorgulescu. Aceste experiențe, spune el, făceau parte din stilul său de viață din acea perioadă.

Făceam multe acolo, nu pot să intru în detalii acum. Au fost petreceri și petreceri, unele la care aveau acces mai multe persoane, unele mult mai private. Eu decideam ce vreau să fac, ori făceam petrecere de swing, venea fiecare cu nevasta, soția, iubita și făceam schimb de partenere între noi, ori făceam orgii cu 2-3 prieteni și 6-7 fete. Erau și plăcerile mele, îmi plăceau lucrurile astea. Aveam vreo 20 de fete în telefon care la orice oră dacă le sunam veneau. Mereu mergeam cu câte o fată drăguță în oraș și erau prieteni și de-ai lui taică-miu și le puneam să-mi arate poze cu soțiile lor și îi întrebam dacă voiau să facă schimb. Eu vorbeam cu soțul din cuplul celălalt și era problema lui. Eu îi propuneam lui, la soț. Rata de succes era mare. Majoritatea s-au băgat, e foarte surprinzător ce fac unii oameni când au puțină încredere în tine. Oameni și din fotbal, și din politică, și din business. Tata îi cunoaște sigur, dar nu știu dacă știe astea. La câte am făcut nu știu ce îl mai șochează”, a povestit Mario.

Mario Iorgulescu a scris o carte despre viața lui

Mario Iorgulescu a mărturisit că, în timp ce era internat în una din clinici, a scris o carte autobiografică, în care a povestit amănunți despre tot ce a făcut încă de la vârsta de 13 ani, susținând că a avut relații intime cu peste 600 de femei.

„Cât eram în una din clinici am scris o carte de 300 de pagini în care am scris majoritatea chestiilor pe care le-am făcut de la 13 la 23 de ani. Aș vrea să o public, mă gândesc. (…) Am făcut un calcul în timp ce scriam eu cartea, am fost cu peste 600 de femei”, a precizat el.

Tânărul, despre mama lui

În timp ce mergea la petreceri cu Gino Iorgulescu, Mario spune că mama lui, psiholog de meserie, a fost cea care a ținut familia unită. Acesta spune că femeia s-a simțit tot timpul trădată de bărbații din viața ei, care lipseau des de acasă, fiind plecați la lăutari.

„Ea toată viața s-a simțit trădată de amândoi. Că eu cu tata am fost mereu o echipă, ieșeam la șprițuri împreună, beam împreună, plecam nopțile, câte 3-4 zile de acasă, nu dădea de noi. Noi am fost o echipă mereu. Mama ne-a suportat și cu toate astea tot nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și nu suntem pe drumuri, că dacă eram doar eu cu tata nu se știe unde ajungeam”, a mai spus Mario Iorgulescu în interviu acordat lui Dan Capatos.

Sursă foto: Captură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Fanatik
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
GSP.ro
Ce se întâmplă aici? » Gino Iorgulescu lansează „colacul de salvare”, la câteva ore de la declarațiile aiuritoare ale fugarului Mario
Ce se întâmplă aici? » Gino Iorgulescu lansează „colacul de salvare”, la câteva ore de la declarațiile aiuritoare ale fugarului Mario
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Citește și...
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Vestea tristă a zilei! Sofia Viconveanca a făcut infarct. Îndrăgită cântăreaţă de muzică populară a fost...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Salarii 2026 în Administrația Prezidențială: cât câștigă președintele și consilierii
Cine este Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Ce planuri are după reality show-ul de la Antena 1: „Am și pasiunea asta”
Cine este Adrian Kaan de la Survivor România 2026. Antreprenorul vrea să-și testeze limitele în junglă. "Merg până în final!"
Cine este Claudia Cîrjan, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple 2026. Câți ani are și cu ce se ocupă
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
BOMBA momentului! Am aflat de ce Măruță a fost DAT AFARĂ de PRO TV! Nimeni NU se aștepta

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Ce planuri are după reality show-ul de la Antena 1: „Am și pasiunea asta”
Cine este Andrei Niculae de la Power Couple 2026. Ce planuri are după reality show-ul de la Antena 1: „Am și pasiunea asta”
Cine este Adrian Kaan de la Survivor România 2026. Antreprenorul vrea să-și testeze limitele în junglă. "Merg până în final!"
Cine este Adrian Kaan de la Survivor România 2026. Antreprenorul vrea să-și testeze limitele în junglă. "Merg până în final!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Julia Roberts a fost vedeta absolută a galei Globurile de Aur 2026. A făcut spectacol pe scenă. Cine e bărbatul care îi stă alături de 24 de ani
Elle
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă.
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă.
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cine este Claudia Cîrjan, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple 2026. Câți ani are și cu ce se ocupă
Cine este Claudia Cîrjan, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple 2026. Câți ani are și cu ce se ocupă
Mădălin Ionescu, schimbare importantă în carieră, la început de an: „Munca excesivă nu e virtute”
Mădălin Ionescu, schimbare importantă în carieră, la început de an: „Munca excesivă nu e virtute”
Cine este Iulia Istrate de la Survivor România 2026. "Am ajuns să fac de performanță!" A mai cucerit publicul și într-o altă emisiune televizată
Cine este Iulia Istrate de la Survivor România 2026. "Am ajuns să fac de performanță!" A mai cucerit publicul și într-o altă emisiune televizată
Horoscop 14 ianuarie 2026. O zodie e remarcată de șefi. E o zi perfectă pentru o mărire de salariu sau o promovare
Horoscop 14 ianuarie 2026. O zodie e remarcată de șefi. E o zi perfectă pentru o mărire de salariu sau o promovare
Observator News
Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie
Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie
Libertatea pentru Femei
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Acuzată de Alex Bodi că se rușinează cu părinții ei de la țară, Ramona Olaru și-a arătat tatăl: Cât de bine seamnă cu el: ”Dacă nu îmi dau mustața jos, suntem 1 la 1”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Vremea îți poate da glicemia peste cap: ce se întâmplă în corp când e frig
Vremea îți poate da glicemia peste cap: ce se întâmplă în corp când e frig
Primul lucru pe care să-l verifici dacă îți amorțesc mereu mâinile noaptea. Semne să mergi la medic neapărat
Primul lucru pe care să-l verifici dacă îți amorțesc mereu mâinile noaptea. Semne să mergi la medic neapărat
Doi pensionari din Timișoara, găsiți înghețați în casă după ce au oprit căldura ca să facă economie
Doi pensionari din Timișoara, găsiți înghețați în casă după ce au oprit căldura ca să facă economie
Un pas spre incluziune reală: Help Autism construiește un centru multifuncțional pentru copiii din Bezdead
Un pas spre incluziune reală: Help Autism construiește un centru multifuncțional pentru copiii din Bezdead
TV Mania
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Cătălin Măruță, imagini de colecție după 18 ani la PRO TV: „Parcă ieri eram în platou”. Cum arăta la începutul emisiunii „La Măruță”
Cătălin Măruță, imagini de colecție după 18 ani la PRO TV: „Parcă ieri eram în platou”. Cum arăta la începutul emisiunii „La Măruță”
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Top 5 actori turci care domină serialele. Ce fac astăzi Burak Özçivit, Can Yaman & co
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Inna, escapadă exotică în Maldive: apariția în costum de baie care a atras toate privirile
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton