Cine este Claudia Cîrjan, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple 2026. Câți ani are și cu ce se ocupă

Claudia Cîrjan concurează la Power Couple România 2026 cu iubitul ei, Andrei Niculae. Împreună de șase ani, cei doi au dat tot ce au avut mai bun în competiția filmată anul trecut în Malta. Emisiunea se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1. Descoperă în rândurile de mai jos cu ce se ocupă Claudia.

Cine este Claudia Cîrjan de la Power Couple 2026

Claudia Cîrjan și-a pus la încercare limitele în sezonul 3 Power Couple România, alături de iubitul ei, Andrei Niculae. Cei doi formează un cuplu de șase ani, iar reality show-ul de la Antena 1 a reprezentat o oportunitate pentru ei să-și testeze relația, dar și o ocazie pentru Claudia să se remarce.

„Am acceptat această provocare cu emoții și entuziasm. Eu simt că noi formăm în viața reală un power couple, așa că este ocazia perfectă să arătăm asta, într-un reality show”, a mărturisit Claudia Cîrjan pentru A1.ro, înaintea filmărilor din Malta.

Cu ce se ocupă

La doar 27 de ani, Claudia se poate lăuda cu un parcurs profesional impresionant. Deși a început în modelling în 2016, pozând în Bangkok și New Delhi, s-a reinventat rapid și a explorat domenii diverse. Astăzi, Claudia activează în industria digitală, coordonând proiecte de social media și campanii cu influenceri.

Din 2019, Claudia s-a implicat în proiecte de marketing digital și PR pentru branduri de renume din România. A lucrat ca manager de proiect și specialist în strategie social media, dezvoltând campanii creative și colaborând cu influenceri de top. De asemenea, timp de doi ani și patru luni, a fost asistent de producție la același post de radio unde activează Andrei Niculae, concentrându-se pe emisiuni matinale și strategii de conținut pentru rețelele sociale. O perioadă, Claudia a lucrat și în jurnalism, ca redactor, dar și ca manager într-un restaurant.

Așteptări de la experiența Power Couple

Claudia consideră că fiecare etapă din viața ei a fost o lecție valoroasă.

„Mă aștept să oferim tot ce avem mai bun în competiție, dar să ne și distrăm pe parcurs și să ne bucurăm de fiecare moment”, a mai declarat ea, despre Power Couple 2026.

„Cred că, mental, toți visăm să avem ocazia de a accepta această provocare, în momentul în care urmărim emisiunea de pe canapea, alături de partenerii noștri și ne întrebăm «cum ar fi să?». Cred că participarea la Power Couple este o ocazie unică, iar așteptările mele sunt să reușim să obținem punctaj maximum la toate probele și întreaga țară să vadă că suntem un power couple”, a declarat și Andrei Niculae.

