Angela Rusu a făcut confesiuni dureroase despre violențele îndurate în timpul celei de-a treia căsnicii. Interpreta de muzică populară spune că a fost supusă la abuzuri fizice și psihice de către cel de-al treilea soț.

Angela Rusu, confesiuni dureroase despre fostul soț abuziv

Invitată la Un Podcast de Seară, cu Alex Dobreanu, Angela Rusu (51 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre calvarul prin care a trecut în timpul celui de-al treilea mariaj. Coșmarul a început cu o palmă și a continuat cu bătăi repetate.

„A urmat prima palmă, dar nu mă întreba de la ce, că nu știu. Chiar nu știu și chiar vreau să mi se șteargă din memorie episoadele astea. După prima palmă, au urmat bătăile. Bătăi în sensul lovită cu capul de tocul ușii, pumni în coaste, în burtă, târâtă prin casă”, a declarat solista, pentru sursa citată.

Deși își dorea să plece, era ținută pe loc de amenințările pe care le primea din partea fostului soț.

„N-am putut să fac nimic, pentru că m-a amenințat tot timpul că dacă fug sau dacă fac ceva sau zic la cineva, mă omoară. Eu chiar îl credeam în momentele alea”, a mai mărturisit artista.

Și-a găsit liniștea alături de Marius Moldovan

Angela Rusu și-a găsit liniștea în brațele lui Marius Moldovan, cel de-al patrulea soț, cu care s-a căsătorit în 2017. Cei doi s-au căsătorit în Las Vegas, iar Silviu Prigoană și Mihaela Botezatu le-au fost nași. Pe 24 mai 2021, Angela și Marius au devenit părinții unei fetițe, Maria Anais. Cântăreața mai are două fiice, Larisa și Rebeca.

Între artistă și actualul ei soț este o diferență de vârstă de patru ani, ea fiind cea mai mare.

În 2022, între interpreta de muzică populară și Marius Moldovan au apărut tensiuni după ce ea a decis să își pună un balon gastric, procedură cu care partenerul ei de viață nu a fost de acord.

„Terapia ne ajută. Anul 2022 a fost dificil. Am avut multe dispute. Nu cădeam de acord pe anumite probleme din familie, anumite discuții. Eu eram de o părere, el era de altă părere”, declara Angela în emisiunea „La Măruță”.

