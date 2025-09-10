Câți bani a luat Angela Rusu de la Traian Băsescu când s-a măritat EBA: „Domnul președinte i-a dat un plic soțului meu”

Angela Rusu a vorbit despre ziua în care a cântat la nunta Elenei Băsescu și a vorbit despre suma primită de la tatăl miresei, fostul președinte Traian Băsescu. Pentru artistă, faptul că a participat la eveniment a contat foarte mult în cariera ei.
„A fost o onoare pentru mine să fiu invitată la nunta fiicei domnului președinte. Vreau să vă spun și cum s-a întâmplat: eu cântam pe litoral, iar dânsul frecventa o terasă cunoscută din Olimp, unde, întâmplător, am cântat într-o seară în care dânsul a fost prezent împreună cu soția.
Cântăreața a spus că a fost întrebată de costul prestației sale.
„Normal că primul lucru pe care domnul respectiv l-a întrebat a fost: „Cât costă?” și am zis: „Ce să coste? Nu pot să fac acest lucru, adică să primesc bani de la domnul președinte. Nu și nu și nu, că vrea să plătească”’, a povestit interpreta.
Angela Rusu a spus că a păstrat discreția până la eveniment și nu a dorit să discute suma înainte de nuntă.
Fostul președinte i-a dat banii personal
Angela Rusu a povestit că după ce a cântat și și-a prezentat momentul artistic, fostul președinte i-a oferit personal un gest simbolic.
„Am ajuns la nuntă, am cântat, am avut momentul meu, după care a venit domnul președinte personal și a dat un plic soțului meu’, a spus artista.