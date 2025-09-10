Câți bani a luat Angela Rusu de la Traian Băsescu când s-a măritat EBA: „Domnul președinte i-a dat un plic soțului meu”

Angela Rusu a vorbit despre ziua în care a cântat la nunta Elenei Băsescu și a vorbit despre suma primită de la tatăl miresei, fostul președinte Traian Băsescu. Pentru artistă, faptul că a participat la eveniment a contat foarte mult în cariera ei.

Câți bani a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu

Angela Rusu a fost invitată să cânte la petrecerea de nuntă a Elenei Băsescu. Interpreta a făcut show total cu vocea ei unică și piesele sale vesele.

De altfel, interpreta a avut mult de câștigat de pe urma faptului că a cântat la unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului 2012.

„A fost o onoare pentru mine să fiu invitată la nunta fiicei domnului președinte. Vreau să vă spun și cum s-a întâmplat: eu cântam pe litoral, iar dânsul frecventa o terasă cunoscută din Olimp, unde, întâmplător, am cântat într-o seară în care dânsul a fost prezent împreună cu soția.

M-a plăcut foarte mult, deci asta se întâmpla în luna iulie, și am fost sunată din partea dânsului, că ar dori ca, pe data de 2 septembrie, să fiu prezentă la nunta Elenei’, a povestit Angela Rusu.

Cântăreața a spus că a fost întrebată de costul prestației sale.

„Normal că primul lucru pe care domnul respectiv l-a întrebat a fost: „Cât costă?” și am zis: „Ce să coste? Nu pot să fac acest lucru, adică să primesc bani de la domnul președinte. Nu și nu și nu, că vrea să plătească”’, a povestit interpreta.

Angela Rusu a spus că a păstrat discreția până la eveniment și nu a dorit să discute suma înainte de nuntă.

Fostul președinte i-a dat banii personal

Angela Rusu a povestit că după ce a cântat și și-a prezentat momentul artistic, fostul președinte i-a oferit personal un gest simbolic.

„Am ajuns la nuntă, am cântat, am avut momentul meu, după care a venit domnul președinte personal și a dat un plic soțului meu’, a spus artista.

Ea a fost întrebată despre suma pe care a primit-o pentru cântare, însă a preferat să spună doar că nu au fost mulți bani și că a fost mai important că a avut onoarea de a cânta.

„Nu erau mulți, nu! Pentru mine a fost onoarea de a cânta și nu mai contau banii absolut deloc”, a spus interpreta.

