Andra și Cătălin Măruță, vacanță alături de o vedetă din showbiz. Unde au fugit după ce au muncit în noaptea de Revelion: „Zăpadă ca altădată. Așa ne-am dorit începutul de an”

Andra și Cătălin Măruță au muncit de Revelion 2026, așa că imediat după ce și-au onorat obligațiile, cei doi au fugit într-o vacanță alături de o cântăreață celebră din România. Familia Măruță a decis să se retragă la un hotel de lux din apropiere de Râșnov pentru a petrece câteva zile relaxante alături de cei dragi.

Andra și Cătălin Măruță, vacanță la munte

Andra și Cătălin Măruță au vrut ca începutul anului să îi prindă într-un cadru de poveste, relaxându-se după un Revelion în care au muncit.

Cei doi se află lângă Râșnov, însă nu au fost singuri. Pe lângă Eva și David, cei doi sunt însoțiți și de Vlăduța Lupău împreună cu familia ei.

Cântăreața are o relație foarte bună cu familia Măruță, iar prezentatorul a împărtășit mai multe fotografii de la munte și a surprins bucuria și legătura specială dintre soția lui și Vlădiuța Lupău.

„Ne-am dorit ca începutul acestui an să fie altfel. Mai liniștit. Mai așezat. Cu oameni dragi aproape. Zăpadă ca altădată, aer curat, râsete de copii, timp fără grabă și bucuria simplă de a fi împreună. Nu mai ai nevoie de nimic în plus. Așa ne-am dorit să înceapă anul”, a scris Cătălin Măruță.

Și Vlăduța Lupău a postat câteva imagini din vacanță și a scris un mesaj emoționant.

„Ne-am adunat să începem anul împreună… și asta nu face decât să îmi umple inima de bucurie. Așa de fain este când stăm cu toți într-un vârf de munte, în România și ne bucurăm de liniște și clipe minunate! Vă dorim și vouă să vă înconjurați doar de oameni care vă iubesc cu adevărat … ❤️”.

Andra și Cătălin Măruță au muncit de Revelion 2026

Andra este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe din România, așa că a avut multe cereri privind spectacolul din noaptea dintre ani. Ea a decis să petreacă Revelionul la Câmpulung Moldovenesc, unde a cântat la un hotel de cinci stele din inima Bucovinei.

Totodată, Cătălin Măruță a fost cel care a prezentat evenimentul. Cei doi au fost însoțiti de Eva și David, sărbătorind în familie trecerea în noul an.

„La mulți ani! ❤️👏🏼 Vrem să vă urăm un An Nou fericit, care să vă aducă în 2026 numai bucurii și realizări! Vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi și vă dorim cât mai multe momente frumoase! 🙏🏽”, a fost mesajul lor.



Petrecerea grandioasă a avut meniu ultra all inclusive și a avut invitați de seamă. Spectacolul tradițional înaintea orei 00:00, „Datini și Obiceiuri de Anul Nou”, a adus bucurie în sufletele oamenilor.

Evenimentul a început la ora 20:00, iar fiecare persoană a plătit 950 de lei pentru a participa la petrecere. Oamenii au avut parte de artificii spectaculoase la miezul nopții, șampanie, delicii culinare artizanale și un open bar premium.

