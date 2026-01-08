  MENIU  
Veronica și Ahmed de la „Casa Iubirii” s-au despărțit. Cine a pus punct relației. „Mă iei la mișto?”

Raluca Vițu
Actualizat 08.01.2026, 18:16

Relația dintre Veronica și Ahmed, una dintre cele mai urmărite povești din Casa Iubirii, a ajuns într-un punct critic. După săptămâni de tensiuni, răceală și neînțelegeri, cei doi au decis să pună punct legăturii lor.

Deși la început păreau compatibili, iar familiile lor îi primiseră cu brațele deschise, lucrurile s-au schimbat radical. Ultima lor discuție a fost încărcată de emoții, lacrimi și reproșuri, iar Andreea Mantea a intervenit pentru a calma spiritele.

Veronica și Ahmed au pus punct relației

La finalul anului trecut, Veronica l-a prezentat pe Ahmed mamei sale, iar întâlnirea a decurs perfect. Concurentul s-a dovedit galant, respectuos și atent, iar femeia a fost cucerită de comportamentul lui. Nici vizita la părinții lui Ahmed nu a ridicat semne de întrebare, ba chiar Veronica a fost primită cu căldură. Totul părea să meargă în direcția potrivită.

Între timp însă, relația lor s-a deteriorat vizibil. Veronica a început să îl trateze cu răceală, iar Ahmed a simțit tot mai mult distanța dintre ei. Deși ea recunoaște că îl face să sufere și că nu își dorește asta, tensiunile au devenit greu de gestionat.

Într-o discuție tensionată, Ahmed a simțit nevoia să afle adevărul direct de la Veronica. Întrebarea lui a venit ca un ultim apel la sinceritate: „Vrei să pui punct?”

Veronica nu a ezitat și i-a răspuns afirmativ. Ahmed, vizibil rănit, a continuat să o întrebe: „De ce?”

Răspunsul ei a fost la fel de dureros: „Pentru că eu așa n-am cunoscut… Și mi-e frică de faptul că ai putea să fii așa.”

Ahmed, debusolat și rănit, a reacționat cu neîncredere: „Eu cred că mă iei la mișto!”

Dialogul a devenit tot mai tensionat.

Ahmed: „Mă iei la mișto?”

Veronica: „Mi-aș dori!”

Ahmed: „Mă iei la mișto?”

Veronica: „Nu!”

În acel moment, Ahmed a simțit că totul se prăbușește: „Ascultă-mă! Eu cred că mă iei la mișto și nu vreau să cred că tu ești exact cum sunt ei acum!”

Lacrimi, vinovăție și intervenția Andreei Mantea

În timp ce discuția escalada, Andreea Mantea a intervenit pentru a o liniști pe Veronica, care izbucnise în plâns.

„Ce se întâmplă, Veronica? De ce plângi acum?”, a întrebat prezentatoarea.

„Nu mai pot!”, a reușit să spună concurenta printre lacrimi.

Ahmed, la rândul lui, s-a retras în casa băieților, unde a cedat emoțional. Lacrimile i-au curs în timp ce încerca să înțeleagă cum s-a ajuns aici. Veronica, în același timp, se învinovățea pentru felul în care l-a tratat.

Dorobanțu a încercat să îl calmeze pe Ahmed: „Trebuie să te liniștești! Nu s-a întâmplat nimic atât de grav.”

Despărțirea dintre Veronica și Ahmed pare, cel puțin pentru moment, definitivă. Deși între ei a existat o conexiune puternică, fricile, reacțiile impulsive și lipsa de încredere au cântărit mai mult decât sentimentele. Amândoi au suferit în urma rupturii, iar lacrimile lor arată cât de intensă a fost relația. Rămâne de văzut dacă timpul, discuțiile sau experiențele din Casa Iubirii vor schimba ceva între ei sau dacă drumul lor se va separa definitiv.

