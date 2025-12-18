  MENIU  
Veronica de la „Casa Iubirii”, reacție neașteptată legată de relația cu Ahmed. „Nu o să permit nimănui să intervină!” Din cauza cui au apărut tensiunile

Raluca Vițu
.

În cadrul emisiunii „Casa Iubirii”, relația dintre Veronica și Ahmed a devenit tot mai intensă, iar declarațiile recente ale concurentei au stârnit emoții și controverse. După ce a mărturisit deschis că îl iubește pe Ahmed, Veronica a intrat într-un schimb de replici cu Lucia, dar și într-o discuție despre o posibilă nuntă, alături de Dorobanțu și Naomi.

Veronica, deranjată de comportamentul Luciei

Tensiunile au apărut după ce Lucia a afirmat că Ahmed „nu este iubitul nimănui”. Veronica a reacționat imediat, subliniind că relația lor este una reală și că nu permite nimănui să intervină: „Este cunoașterea mea și nu o să permit nimănui să intervină. Eu am început să construiesc ceva în Casa Iubirii și nu o să permit nimănui să intervină.” Moderatoarea Andreea Mantea a intervenit pentru a clarifica situația, moment în care Veronica a recunoscut fără ocolișuri: „Da, iubesc.”

Veronica și Ahmed, discuție despre nuntă

În ediția din 17 decembrie, Veronica și Ahmed au discutat în grădina casei băieților, împreună cu Dorobanțu și Naomi, despre planurile lor de viitor. Subiectul unei posibile nunți a fost adus în discuție de Dorobanțu, care a propus să fie naș împreună cu Naomi. Ahmed a întrebat: „Vreți să fiți nași?”, însă Veronica a respins ideea, considerând că ea și Ahmed ar trebui să fie nașii: „Ei, noi trebuie să fim nașii lor! Cum să-mi fii tu mie naș? Ce mă înveți tu pe mine?”

Planuri după competiție

Cei patru concurenți au vorbit și despre ce vor face după terminarea emisiunii. Dorobanțu a spus că intenționează să se mute cu chirie în București alături de Naomi, în timp ce Ahmed a dezvăluit că vrea să meargă în Portugalia, după Veronica. Tânăra i-a răspuns că îl va lua cu ea doar dacă va continua să se comporte frumos: „Te iau!”, a spus Veronica, adăugând că îl va prezenta și părinților săi.

Declarațiile Veronicăi și discuțiile despre nuntă arată că relația dintre ea și Ahmed capătă contur, chiar dacă nu formează încă un cuplu oficial. Emoțiile, planurile și replicile din „Casa Iubirii” conturează imaginea unei povești care se construiește pas cu pas, sub ochii telespectatorilor.

Foto – capturi video

