  MENIU  
Home > Vedete > Mickey Rourke apelează la ajutorul fanilor pentru a nu ajunge pe străzi. Actorul are datorii uriașe

Mickey Rourke apelează la ajutorul fanilor pentru a nu ajunge pe străzi. Actorul are datorii uriașe

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 05.01.2026, 13:53

Mickey Rourke a apelat la ajutorul fanilor pentru a evita evacuarea, după ce a rămas cu aproape 60.000 de dolari în urmă cu chiria. Celebrul actor, nominalizat la Oscar riscă să devină un om al străzii, dacă nu își va achita datoriile.

Mickey Rourke cere ajutorul fanilor pentru a nu ajunge pe străzi

Luna trecută, actorul în vârstă de 73 de ani și fostul luptător a primit o notificare prin care trebuie să plătească chiria restantă de 59.100 de dolari pe care se presupune că o datorează sau să părăsească proprietatea sa din Los Angeles în termen de trei zile. Acum, el le cere fanilor să-l ajute să strângă suma printr-un GoFundMe.

'Celebrity Big Brother' TV Show, Series 2, Episode 3, London, UK - 09 Apr 2025IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Potrivit The Hollywood Reporter, Liya-Joelle Jones, o prietenă și membră a echipei de management a lui Rourke, a organizat strângerea de fonduri, care a început duminică, 4 ianuarie.

Intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână în casa lui”, GoFundMe are un obiectiv declarat de strângere de fonduri de 100.000 de dolari și a strâns puțin peste 1.500 de dolari în primele șase ore.

Elena Băsescu a dat uitării hainele și gențile de lux și s-a pozat în timp ce gătea, cu șorțul pe ea și cu părul prins în coc! Cum arată, la 45 de ani, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Elena Băsescu a dat uitării hainele și gențile de lux și s-a pozat în timp ce gătea, cu șorțul pe ea și cu părul prins în coc! Cum arată, la 45 de ani, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Recomandarea zilei

„Mickey Rourke se confruntă în prezent cu o situație foarte dificilă și urgentă: riscă să fie evacuat din locuința sa”, a declarat Liya-Joelle Jones.

„Viața nu merge întotdeauna în linie dreaptă și, în ciuda a tot ceea ce Mickey a oferit prin munca și viața sa, el se confruntă acum cu o perioadă financiară dificilă care i-a pus în pericol locuința”, a mai spus aceasta.

„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Recomandarea zilei

Citește și: Ce s-a întâmplat cu chipul lui Mickey Rourke. Actorul a ajuns de nerecunoscut la 70 de ani

Citește și: Fulgy, derapaj la adresa românilor, anunț că se însoară și mesaj pentru Viorica și Ioniță de la Clejani: „Neam de trădători, sclavi și amărâți”

Actorul trece prin momente dificile

Descrierea mai precizează că GoFundMe „este creat cu permisiunea deplină a lui Mickey pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință și pentru a preveni evacuarea”.

„Scopul este să-i oferim lui Mickey o oarecare stabilitate și liniște sufletească într-o perioadă stresantă, astfel încât să poată rămâne acasă și să aibă spațiul necesar pentru a se pune din nou pe picioare”, continuă descrierea strângerii de fonduri.

„Orice donație, indiferent de mărime, va face o diferență reală. Dacă nu puteți contribui, distribuirea acestei pagini este, de asemenea, de mare ajutor. Vă mulțumesc foarte mult pentru bunătatea și sprijinul acordat”, mai scrie pe pagina de GoFundMe menită să îl ajute pe celebrul actor.

Citește și: Marina Almășan are un nou iubit. Cine este Sorin Mărcuș și cu ce femei celebre a mai avut acesta relații

Citește și: Ilinca Vandici și-a asumat relația cu Bogdan Boitor. Prima imagine cu noul iubit al prezentatoarei tv

Într-o declarație acordată publicației The Hollywood Reporter despre strângerea de fonduri, Jones a declarat: „Mickey trece printr-o perioadă foarte dificilă acum și a fost incredibil de emoționant să văd câți oameni țin la el și vor să-l ajute”.

Mickey Rourke a primit o notificare pe 18 decembrie pentru a plăti cei 59.100 de dolari pe care îi datorează proprietarului său, Eric Goldie, reprezentând chirie restantă sau pentru a părăsi proprietatea în termen de trei zile, potrivit unei plângeri depuse pe 29 decembrie și obținută de People.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mickey Rourke

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV
Fanatik
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
GSP.ro
Alimentul pe care Gică Hagi l-a eliminat din meniu: „De 5 ani”
Alimentul pe care Gică Hagi l-a eliminat din meniu: „De 5 ani”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Citește și...
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Lidia Buble şi Horațiu Nicolau, apariţie controversată în public! Aşa nu au mai fost văzuţi, artistă pare total dezolată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Bugetarii, recompensați regește pentru „stres”. Lista sporurilor neatinse de tăieri
Anamaria Prodan vorbește deschis despre operațiile sale estetice. Impresara a spus adevărul despre aspectul ei întinerit: „Acesta este rezultatul”
Cătălin Scărlătescu a confirmat noua relație. Cum s-a fotografiat cu iubita și cu cine își petrece fosta lui logodnică, Doina Teodoru, începutul de an
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, s-a despărțit de Auday, esteticianul vedetelor. Ce a pățit în competiția Desafio: „M-am întors fără păr, umflată și grasă”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Dan Petrescu, PRIMELE DECLARAȚII despre boala sa. Spune că NU are cancer. Ce problemă ar avea de fapt: Nu știe de unde au ieșit poveștile astea

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Anamaria Prodan vorbește deschis despre operațiile sale estetice. Impresara a spus adevărul despre aspectul ei întinerit: „Acesta este rezultatul”
Anamaria Prodan vorbește deschis despre operațiile sale estetice. Impresara a spus adevărul despre aspectul ei întinerit: „Acesta este rezultatul”
Cătălin Scărlătescu a confirmat noua relație. Cum s-a fotografiat cu iubita și cu cine își petrece fosta lui logodnică, Doina Teodoru, începutul de an
Cătălin Scărlătescu a confirmat noua relație. Cum s-a fotografiat cu iubita și cu cine își petrece fosta lui logodnică, Doina Teodoru, începutul de an
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, în ținute asortate în public. Cum au apărut cei doi în București. Foto
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, în ținute asortate în public. Cum au apărut cei doi în București. Foto
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt…”
Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt…”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, s-a despărțit de Auday, esteticianul vedetelor. Ce a pățit în competiția Desafio: „M-am întors fără păr, umflată și grasă”
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, s-a despărțit de Auday, esteticianul vedetelor. Ce a pățit în competiția Desafio: „M-am întors fără păr, umflată și grasă”
Un fotbalist celebru și-a cerut în căsătorie iubita. Momentul special a avut loc pe o plajă din Miami
Un fotbalist celebru și-a cerut în căsătorie iubita. Momentul special a avut loc pe o plajă din Miami
Horoscop 6 ianuarie 2026. Își taie singură craca de sub picioare. O zodie ia decizii greșite și suferă consecințele
Horoscop 6 ianuarie 2026. Își taie singură craca de sub picioare. O zodie ia decizii greșite și suferă consecințele
Cine este Cătălin Rizea, soțul Addei, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Cătălin Rizea, soțul Addei, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ei
Observator News
Țara care a renunțat complet la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna
Țara care a renunțat complet la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna
Libertatea pentru Femei
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
În sfârșit! Ilinca Vandici și-a asumat relația cu noul iubit și absolut toți au rămas muți când au văzut fotografia care face acum înconjurul internetului. Toți au rămas suprinși când l-au văzut pe bărbatul care îi stă alături
În sfârșit! Ilinca Vandici și-a asumat relația cu noul iubit și absolut toți au rămas muți când au văzut fotografia care face acum înconjurul internetului. Toți au rămas suprinși când l-au văzut pe bărbatul care îi stă alături
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Înjurăturile îți pot crește performanța fizică, potrivit științei. Află DE CE
Înjurăturile îți pot crește performanța fizică, potrivit științei. Află DE CE
Nu ignora prediabetul! Risc mult mai mare de infarct și AVC, potrivit unui studiu
Nu ignora prediabetul! Risc mult mai mare de infarct și AVC, potrivit unui studiu
Horoscopul săptămânii 5 -11 ianuarie 2026. ZODIILE norocoase în prima saptămână a anului
Horoscopul săptămânii 5 -11 ianuarie 2026. ZODIILE norocoase în prima saptămână a anului
Ajunul Bobotezei – tradiții și superstiții. Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului? Rugăciune făcătoare de minuni
Ajunul Bobotezei – tradiții și superstiții. Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului? Rugăciune făcătoare de minuni
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton