Mickey Rourke a apelat la ajutorul fanilor pentru a evita evacuarea, după ce a rămas cu aproape 60.000 de dolari în urmă cu chiria. Celebrul actor, nominalizat la Oscar riscă să devină un om al străzii, dacă nu își va achita datoriile.

Luna trecută, actorul în vârstă de 73 de ani și fostul luptător a primit o notificare prin care trebuie să plătească chiria restantă de 59.100 de dolari pe care se presupune că o datorează sau să părăsească proprietatea sa din Los Angeles în termen de trei zile. Acum, el le cere fanilor să-l ajute să strângă suma printr-un GoFundMe.

Potrivit The Hollywood Reporter, Liya-Joelle Jones, o prietenă și membră a echipei de management a lui Rourke, a organizat strângerea de fonduri, care a început duminică, 4 ianuarie.

Intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână în casa lui”, GoFundMe are un obiectiv declarat de strângere de fonduri de 100.000 de dolari și a strâns puțin peste 1.500 de dolari în primele șase ore.

„Mickey Rourke se confruntă în prezent cu o situație foarte dificilă și urgentă: riscă să fie evacuat din locuința sa”, a declarat Liya-Joelle Jones.

„Viața nu merge întotdeauna în linie dreaptă și, în ciuda a tot ceea ce Mickey a oferit prin munca și viața sa, el se confruntă acum cu o perioadă financiară dificilă care i-a pus în pericol locuința”, a mai spus aceasta.

Actorul trece prin momente dificile

Descrierea mai precizează că GoFundMe „este creat cu permisiunea deplină a lui Mickey pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință și pentru a preveni evacuarea”.

„Scopul este să-i oferim lui Mickey o oarecare stabilitate și liniște sufletească într-o perioadă stresantă, astfel încât să poată rămâne acasă și să aibă spațiul necesar pentru a se pune din nou pe picioare”, continuă descrierea strângerii de fonduri.

„Orice donație, indiferent de mărime, va face o diferență reală. Dacă nu puteți contribui, distribuirea acestei pagini este, de asemenea, de mare ajutor. Vă mulțumesc foarte mult pentru bunătatea și sprijinul acordat”, mai scrie pe pagina de GoFundMe menită să îl ajute pe celebrul actor.

Într-o declarație acordată publicației The Hollywood Reporter despre strângerea de fonduri, Jones a declarat: „Mickey trece printr-o perioadă foarte dificilă acum și a fost incredibil de emoționant să văd câți oameni țin la el și vor să-l ajute”.

Mickey Rourke a primit o notificare pe 18 decembrie pentru a plăti cei 59.100 de dolari pe care îi datorează proprietarului său, Eric Goldie, reprezentând chirie restantă sau pentru a părăsi proprietatea în termen de trei zile, potrivit unei plângeri depuse pe 29 decembrie și obținută de People.

