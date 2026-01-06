Cine este Nicoleta Mirea de la Desafio: Aventura. Este atlet și consultant în nutriție și este supranumită „Celine Dion de România”

Nicoleta Mirea, supranumită „Celine Dion de România” face parte din echipa „Visătorii” la Desafio: Aventura. Concurenta în vârstă de 50 de ani vrea să inspire femeile să-și urmeze visurile, dovedind că performanța nu are vârstă.

Cine este Nicoleta Mirea de la Desafio: Aventura

Nicoleta Mirea, cunoscută drept „Celine Dion de România”, este dovada vie că vârsta este doar un număr. La 50 de ani, aceasta s-a înscris la Desafio: Aventura, cel mai nou show de la Pro TV.

„Pentru mine e o mare provocare, mă va valida cu siguranță; vreau să arăt tuturor femeilor din România care au peste 50 de ani că se poate, că poți să fii și la 50 de ani frumoasă, în formă și să faci performanță”, a declarat Nicoleta pentru Click, înainte de a pleca în Thailanda, la filmări.

În echipa Visătorii, Nicoleta este alături de alți șapte concurenți cu povești remarcabile. Deși fiecare vine cu o experiență unică, dorința de a câștiga premiul de 150.000 de euro îi unește. Filmările vor avea loc în peisajele exotice ale Thailandei, unde cultura locală și competiția se împletesc într-un spectacol de neuitat.

Povestea impresionantă de viață a concurentei

Nicoleta are o poveste impresionantă. Sportivă de performanță, antrenor și consultant în nutriție, mișcarea este pentru ea un stil de viață. Însă, în spatele succesului se ascunde o copilărie marcată de pierderea mamei.

„A existat un moment de cumpănă în viața mea, atunci când mi-a murit mama. Aveam numai 12 ani și am avut o perioadă destul de delicată după decesul mamei mele. Dar, împreună cu cei doi frați ai mei și cu tatăl meu am trecut ușor, ușor peste”, a mărturisit ea.

„Celine Dion de România”, așa cum mai este numită concurenta de la Desafio: Aventura, este fostă practicantă de atletism, cu activitate curentă de antrenor și consultant în nutriție.

Porecla a fost preluată pe larg de presa tabloidă și de divertisment, care remarcă asemănarea fizică și energia scenică.

Nicoleta Mirea este sigură ca va face față cu brio provocărilor de la Desafio: Aventura.

„M-am bucurat extrem de mult să fiu aleasă și sunt convinsă că acolo voi face o figură frumoasă. Mi-am propus să fiu cea mai bună versiune a mea. Acolo mă regăsesc 100%”, a mai spus concurenta din echipa „Visătorii”.

