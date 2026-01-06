Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura. Deține una din cele mai mari firme de design interior din România și are o relație de 7 ani

Sergiu Califar face parte din echipa Norocoșii de la Desafio: Aventura, show care a avut premiera la Pro TV pe 5 ianuarie 2026. Tânărul concurent luptă pentru premiul cel mare de 150.000 de euro.

Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura

Sergiu Califar face parte din echipa Norocoșii și se consideră o persoană carismatică și complexă. Concurentul este un antreprenor de succes, deținând una dintre cele mai mari firme de design interior din România.

Cu o carieră clădită pe muncă asiduă și perseverență, Sergiu a demonstrat că succesul vine celor care îl caută cu pasiune. Inspirat și susținut de umor, dar și de o puternică încredere în sine, Sergiu a transformat o idee într-o afacere de top în domeniul designului interior. Acum, el își testează forțele într-un mediu cu totul diferit: competiția Desafio: Aventura.

Prin participarea la show-ul de la Pro TV, concurentul vede în această experiență o oportunitate unică de a-și depăși propriile bariere.

„Oportunitatea de a ajunge aici este una care mă bucură enorm. Pot să spun că este un amalgam de emoții, dar sunt emoții bune. Sunt un pic îngrijorat că îmi las toată activitatea acasă, că nu voi avea acces la telefon, clienți. Mi-am dat seama acum că vreau mereu să fiu stăpân pe situație. Sunt o persoană agitată și impulsivă”, a declarat el în timpul unei apariții în emisiunea „La Măruță”.

Concurentul are o relație de 7 ani

Cu toate acestea, competiția vine și cu provocări emoționale. Sergiu recunoaște că îi va fi dor de partenerul său, cu care are o relație de peste șapte ani.

„Cel mai dor îmi va fi de persoana de acasă, de jumătatea mea, nu am stat niciodată despărțiți, în cei 7 ani de când suntem împreună, mai mult de 2-3 zile”, a mărturisit el.

Pe Instagram, Sergiu Califar se descrie drept un visător, un romantic și un pasionat de design.

„Îmi place să pozez într-un cadru ideal. Apus, plajă, lumină perfectă… Genul de scenariu care mă inspiră și îmi hrănește pasiunea pentru design. Îmi place să cred că apusurile au ceva special: închid o zi plină, dar deschid noi perspective. Lumina e esențială, atât în viață, cât și în interioarele pe care le creez. Dar această imagine e doar o fantezie romantică. Realitatea? Până când AI-ul va începe să genereze vieți în care să trăim efectiv vă invită să vă bucurați de proiectele noastre, care sunt cât se poate de reale”, a scris concurentul de la Desafio: Aventura în mediul online.

Sursă foto: Facebook

