  MENIU  
Home > Vedete > Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura. Deține una din cele mai mari firme de design interior din România și are o relație de 7 ani

Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura. Deține una din cele mai mari firme de design interior din România și are o relație de 7 ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 06.01.2026, 11:05

Sergiu Califar face parte din echipa Norocoșii de la Desafio: Aventura, show care a avut premiera la Pro TV pe 5 ianuarie 2026. Tânărul concurent luptă pentru premiul cel mare de 150.000 de euro.

Cine este Sergiu Califar de la Desafio: Aventura

Sergiu Califar face parte din echipa Norocoșii și se consideră o persoană carismatică și complexă. Concurentul este un antreprenor de succes, deținând una dintre cele mai mari firme de design interior din România.

sergiu califar la desafioIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Cu o carieră clădită pe muncă asiduă și perseverență, Sergiu a demonstrat că succesul vine celor care îl caută cu pasiune. Inspirat și susținut de umor, dar și de o puternică încredere în sine, Sergiu a transformat o idee într-o afacere de top în domeniul designului interior. Acum, el își testează forțele într-un mediu cu totul diferit: competiția Desafio: Aventura.

Prin participarea la show-ul de la Pro TV, concurentul vede în această experiență o oportunitate unică de a-și depăși propriile bariere.

„Nu a fost o întâmplare!” Laura Cosoi, prima declarație după ce a anunțat că așteaptă al 5-lea copil. Ce a spus despre sexul bebelușului
„Nu a fost o întâmplare!” Laura Cosoi, prima declarație după ce a anunțat că așteaptă al 5-lea copil. Ce a spus despre sexul bebelușului
Recomandarea zilei

„Oportunitatea de a ajunge aici este una care mă bucură enorm. Pot să spun că este un amalgam de emoții, dar sunt emoții bune. Sunt un pic îngrijorat că îmi las toată activitatea acasă, că nu voi avea acces la telefon, clienți. Mi-am dat seama acum că vreau mereu să fiu stăpân pe situație. Sunt o persoană agitată și impulsivă”, a declarat el în timpul unei apariții în emisiunea „La Măruță”.

Citește și: Un concurent, la un pas de leșin în prima ediție a Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar

A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Cine este Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura. Actorul este însurat și are două fete

Concurentul are o relație de 7 ani

Cu toate acestea, competiția vine și cu provocări emoționale. Sergiu recunoaște că îi va fi dor de partenerul său, cu care are o relație de peste șapte ani.

„Cel mai dor îmi va fi de persoana de acasă, de jumătatea mea, nu am stat niciodată despărțiți, în cei 7 ani de când suntem împreună, mai mult de 2-3 zile”, a mărturisit el.

Citește și: Daniel Pavel, interviu din Thailanda, de pe platourile Desafio: Aventura: “Cabana în care stau seamănă cu o cabină de navă. M-aș vedea revenind aici pentru a scrie, nu pentru vacanță” / Exclusiv

Citește și: Marius Urzică, copleșit de emoții în prima ediție a Power Couple, sezonul 3: „Este luna noastră de miere pentru că nu am avut ocazia”

Pe Instagram, Sergiu Califar se descrie drept un visător, un romantic și un pasionat de design.

„Îmi place să pozez într-un cadru ideal. Apus, plajă, lumină perfectă… Genul de scenariu care mă inspiră și îmi hrănește pasiunea pentru design. Îmi place să cred că apusurile au ceva special: închid o zi plină, dar deschid noi perspective. Lumina e esențială, atât în viață, cât și în interioarele pe care le creez. Dar această imagine e doar o fantezie romantică. Realitatea? Până când AI-ul va începe să genereze vieți în care să trăim efectiv vă invită să vă bucurați de proiectele noastre, care sunt cât se poate de reale”, a scris concurentul de la Desafio: Aventura în mediul online.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sergiu Califar

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Cătălin Scărlătescu a publicat prima imagine alături de noua iubită, în vacanța din Mexic. Juratul de la MasterChef păstrează misterul. „Arhitecta”
Fanatik
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
GSP.ro
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Click.ro
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Citește și...
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
Lidia Buble şi Horațiu Nicolau, apariţie controversată în public! Aşa nu au mai fost văzuţi, artistă pare total dezolată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
România, ținta ironiilor în presa maghiară. „Așteptăm de la Trianon”
Un concurent, la un pas de leșin în prima ediție a Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar
Cine este Vladimir Drăghia de la Desafio: Aventura. Actorul este însurat și are două fete
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Suma URIAȘĂ pe care a dat-o Monica Bîrlădeanu pe rochia mini cu care a încins internetul. Un român de rând muncește o lună pe acești bani!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. "Următorul pas – ceva mai bun!"
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. "Următorul pas – ceva mai bun!"
Elena Vîșcu, adevărul din spatele divorțului de CRBL: „Când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții”
Elena Vîșcu, adevărul din spatele divorțului de CRBL: „Când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, în ținute asortate în public. Cum au apărut cei doi în București. Foto
Lidia Buble și partenerul ei, Horațiu Nicolau, în ținute asortate în public. Cum au apărut cei doi în București. Foto
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt…”
Mădălina Ghenea, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt…”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
La câte zile după Bobotează se pot spăla rufe. Care sunt, de fapt, regulile bisericești
La câte zile după Bobotează se pot spăla rufe. Care sunt, de fapt, regulile bisericești
Marius Urzică, copleșit de emoții în prima ediție a Power Couple, sezonul 3: „Este luna noastră de miere pentru că nu am avut ocazia”
Marius Urzică, copleșit de emoții în prima ediție a Power Couple, sezonul 3: „Este luna noastră de miere pentru că nu am avut ocazia”
Un concurent, la un pas de leșin în prima ediție a Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar
Un concurent, la un pas de leșin în prima ediție a Desafio: Aventura. Ce s-a întâmplat cu Sergiu Califar
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Laura Cosoi, mărturisiri emoționante după ce a anunțat că va fi din nou mamă: "Nu a fost o întâmplare!". Ce a dezvăluit despre sexul bebelușului
Laura Cosoi, mărturisiri emoționante după ce a anunțat că va fi din nou mamă: "Nu a fost o întâmplare!". Ce a dezvăluit despre sexul bebelușului
Observator News
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare
Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare
Libertatea pentru Femei
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Se dau bani de la stat pentru această categorie de români. Trebuie să depui cererea online între 19 ianuarie și 20 martie
Se dau bani de la stat pentru această categorie de români. Trebuie să depui cererea online între 19 ianuarie și 20 martie
Cum se obține certificatul de handicap în 2026? Obligații și beneficii pentru persoanele cu dizabilități începând cu 1 ianuarie 2026
Cum se obține certificatul de handicap în 2026? Obligații și beneficii pentru persoanele cu dizabilități începând cu 1 ianuarie 2026
Tăiere la pensie pentru această categorie de români: beneficiul care dispare în 2026, prin „ordonanța trenuleț”
Tăiere la pensie pentru această categorie de români: beneficiul care dispare în 2026, prin „ordonanța trenuleț”
Statul schimbă regulile jocului în sănătate: reforma care schimbă veniturile medicilor de familie în 2026
Statul schimbă regulile jocului în sănătate: reforma care schimbă veniturile medicilor de familie în 2026
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton