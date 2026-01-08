Dan Capatos, confesiuni dureroase despre carieră, problemele de sănătate și familie: „Monica, soția mea, a fost alături de mine în toate aceste momente dificile”

Dan Capatos a dezvăluit sacrificiile uriașe pe care le-a făcut pentru cariera lui. După ce a suferit un AVC în 2016, prezentatorul a revenit pe micile ecrane în doar trei zile, demonstrându-și devotamentul atât față de profesie, cât și față de public.

Dan Capatos, confesiuni dureroase despre sacrificiile din cariera sa

Dan Capatos și-a deschis sufletul într-un interviu sincer pentru Cancan.ro, dezvăluind ce a sacrificat pentru a rezista vreme de mai bine de trei decenii în media. De la sănătatea afectată până la timpul petrecut departe de familie, povestea lui este o lecție despre ambiție și perseverență.

„Sănătatea și familia au fost cele mai mari sacrificii”, a mărturisit Dan Capatos, reflectând asupra programului intens care l-a ținut departe de cei dragi. „Mă culc la 5 dimineața, dorm ziua. Pe măsură ce fiul meu, Andrei, a crescut și mergea la școală, aproape că aveam zile când nu ne mai întâlneam”, a explicat.

Deși recunoaște că aceste momente au fost grele, Dan subliniază puterea și unitatea familiei sale: „În spatele unui bărbat de succes se află o femeie puternică sau o familie puternică. Monica, soția mea, a fost alături de mine în toate aceste momente dificile”.

Capatos a povestit că a lipsit de pe micul ecran doar în momentul în care și-a pierdut părinții la scurt timp unul după celălalt și după ce s-a operat la corzile vocale.

S-a întors la muncă la trei zile după ce a suferit un AVC

Pasiunea față de profesie și responsabilitatea față de public l-au determinat să depășească momente grele, precum un atac cerebral suferit într-o zi de vineri, revenind în fața camerelor de filmat lunea următoare. „Am făcut atacul cerebral vineri și luni eram la emisiune. Mi-am dat seama că nu poți să te joci cu publicul, indiferent ce ți se întâmplă”, este de părere prezentatorul, subliniind importanța consecvenței în televiziune.

Consecvență este cuvântul-cheie al succesului lui Dan Capatos. „În televiziunea clasică, monotonia poate părea plictisitoare, dar ea îți oferă stabilitate. Când oamenii știu exact ce găsesc, asta creează o legătură între tine și telespectatori”, a explicat.

Regrete și dorințe profesionale

În interviu, prezentatorul TV recunoaște că regretă că nu a avut ocazia să aducă în emisiunea sa personalități precum Radu Paraschivescu, pe care îl admiră.

De asemenea, își amintește cu nostalgie de perioada când realiza interviuri pentru revista Playboy, un format pe care și-ar fi dorit să-l adapteze pentru televiziune. „Interviurile Playboy erau o instituție în sine. Te întâlneai de câteva ori cu persoana intervievată, setai întrebări și construiai un dialog profund. Mi-aș fi dorit să pot face asta pe TV”, a mărturisit.

Dan observă schimbările din peisajul media și recunoaște provocările mediului online. Deși ideea de a realiza podcasturi l-a atras, consideră că multe dintre acestea nu reușesc să fie relevante. „Prea s-au apucat mulți de podcasturi. Și prea puține sunt relevante. Totuși, cine știe, poate voi încerca și eu la un moment dat”, a spus.

La finalul anului 2025, după aproximativ două decenii în grupul Intact Media, Dan Capatos ar fi fost dat afară după ce politicianul Cristian Rizea l-a acuzat de proxenetism și alte comportamente grave. Ulterior, Capatos s-a alăturat grupului Arcmedia, din cadrul Cancan.ro, gestionat de Radu Budeanu.

Foto: Instagram

