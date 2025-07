Dan Capatos, imagine rară cu soția sa pe rețelele sociale. „Petrecerea continuă!” Cum a fost surprinsă Monica

Dan Capatos a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu soția sa, Monica, cu ocazia zilei sale de naștere. Rezervat cu expunerea vieții personale în public, prezentatorul de televiziune le-a făcut astfel o surpriză plăcută fanilor din online.

Dan Capatos, imagine rară cu soția pe rețelele sociale

Dan Capatos este o figură bine cunoscută în televiziunea românească, apreciat de publicul larg pentru cariera sa de prezentator. În schimb, soția sa, Monica, preferă discreția și apare rar în spațiul public. De profesie jurnalist, Monica trăiește o viață departe de lumina reflectoarelor, alături de partenerul ei de peste două decenii. Recent, o apariție elegantă în compania lui Dan Capatos a atras atenția fanilor, stârnind curiozitatea cu privire la activitatea și prezența ei actuală.

Recent, Dan Capatos a marcat public un moment special din viața personală, postând pe rețelele de socializare o fotografie cu soția sa, Monica, îmbrăcată elegant și stând la masă într-un restaurant, cu ocazia zilei sale de naștere. Imaginea rară a fost însoțită de un mesaj simplu, dar emoționant: „La mulți ani, Monica!!! Petrecerea continuă!”

Cum s-au cunoscut Dan Capatos și Monica

Relația dintre Dan Capatos și soția sa, Monica, a început într-un context complicat, dar profund emoțional. Cei doi s-au cunoscut în redacția Media Pro, pe vremea când activau în presa scrisă, iar fiecare era deja implicat într-o relație. Monica se afla chiar în pragul unei căsătorii, cu planuri avansate și invitațiile deja trimise.

Întâlnirea lor a fost neașteptată și intensă, iar legătura care s-a format rapid între ei le-a schimbat complet direcția vieții. Capatos a descris începutul ca fiind „tumultuos”, recunoscând că decizia de a renunța la relațiile anterioare nu a fost ușoară și că oamenii implicați nu meritau să fie răniți. Totuși, el consideră că alegerea de a forma un cuplu cu Monica a fost una sinceră, bazată pe sentimente autentice și compatibilitate profundă.

De-a lungul anilor, relația lor s-a menținut solidă, fără să se erodeze, în ciuda provocărilor și expunerii publice. Capatos a mărturisit că speră ca Dumnezeu să-i ierte pentru deciziile luate atunci, dar crede cu tărie că au ales să nu-și distrugă propriile vieți, ci să construiască împreună ceva real și durabil.

„A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată. Suntem de mulți ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. O vedem rar…”Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu mai vechi pentru Taifasuri.

Andrei, fiul lor este pasionat de tenis

Dan Capatos și Monica au un fiu pe nume Andrei, un adolescent discret, dar extrem de talentat. Băiatul are 14 ani și este pasionat de tenis de performanță, fiind legitimat la clubul Dinamo. A început să joace de la o vârstă fragedă și a urcat rapid în clasamentele Federației Române de Tenis. La doar 10 ani, ajunsese pe locul 12 pe țară, pornind de pe poziția 450. Până la 12 ani, acumulase deja peste 15 trofee în competiții oficiale și medalii la turnee de amatori.

Andrei se antrenează zilnic, cu sesiuni intense de pregătire fizică și tehnică. Deși Dan Capatos ar fi preferat ca fiul său să joace fotbal, Andrei a ales tenisul pentru eleganța și disciplina pe care le implică. Mama sa, Monica, îl susține constant la antrenamente și competiții.

„Andrei e cu tenisul, da. Trage tare. La 10 ani a ajuns până pe locul 12 pe țară, acum ae 12 ani, să vedem ce demonstrează. A plecat de pe locul 450, evoluează frumos. Cred că sunt ok ca tată, vreau să fiu prietenul lui (…)

Încă încerc să găsesc o cale în care să nu intru cu picioarele în viața lui. Trebuie să aibă personalitate, să aibă alegerile lui, și la mine, probabil ca și la tine, se vor lupta foarte mult cu apăsarea numelui. Orice intruziune de genul ăsta va fi resimțită din partea lui mult mai puternic”, spunea Capatos la podcastul lui Măruță.

