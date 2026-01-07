  MENIU  
Home > Vedete > Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, accident în competiție: „Mi-a sărit antebrațul, mi l-am pus singură la loc. Doctorul a rămas șocat” / Exclusiv

Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, accident în competiție: „Mi-a sărit antebrațul, mi l-am pus singură la loc. Doctorul a rămas șocat” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.

Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventură”, în echipa „Norocoșii”, a suferit o lovitură cumplită în competiție! Tânăra s-a accidentat la antebraț.

Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, spune că s-a accidentat la probele din competiție. Show-ul prezentat de Daniel Pavel, în fiecare luni și marți, de la 20.30, la Pro Tv, pare a fi unul cu probe sportive destul de grele.

Pe Codruța Sanfira am întâlnit-o la avanpremiera primului episod „Desafio: Aventura”, ce a avut loc pe 4 ianuarie. La ținuta aleasă, concurenta a asortat o pereche de dresuri negre, care să-i acopere vânătăile de pe picioare, cu care s-a pricopsit în competiție, după cum ne-a dezvăluit. Codruța a povestit, pentru Unica.ro, cum a trăit experiența în Thailanda și cât de greu i-a fost să facă față în competiție.

Codruța Sanfira, concurentă: „Aş putea să definesc “Desafio: Aventura” drept aventura vieţii mele”

Codruţa, ce înseamnă Desafio: Aventura pentru tine? Cum a fost?

Aş putea să definesc “Desafio: Aventura” drept aventura vieţii mele sau provocarea, experienţa vieţii mele şi totodată aş mai compleţa prin a spune că a fost visul pe care nu ştiam că-l am. Atât de tare m-am bucurat de toată experiența în sine, încât dacă mi-ai cere acum să o iau de la capăt, aș face-o. Atât de mult mi-a plăcut.

Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Recomandarea zilei
Codruța Sanfira Desafio AventuraIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)



Deși am venit acasă cu vânătăi, mușcături de păianjeni, mi-a sărit și antebrațul în competiție, mi l-am pus singură la loc, o să vedeți. Am trecut prin momente grele. Pot să zic că niciunul din lucrurile astea nu m-a făcut să regret tot ce s-a întâmplat.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Îți dai seama cine e în poze? FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Îți dai seama cine e în poze? FOTO
Recomandarea zilei

„Eu o să fiu plângăcioasa emisiunii”

Ai plâns mult în emisiune?

Da, eu o să fiu plângăcioasa emisiunii, trebuie să vă dau acest spoiler. Eu o să fiu cea mai sensibilă, dar în același timp puternică, dintre concurenți. Pentru că mi-a fost foarte greu, într-adevăr.

Nu înțeleg. Cum adică ți-ai pus antebrațul la loc singură?

Da. Am avut o probă fizică destul de grea, în care o să vedeți, la un moment dat, chiar a trebuit să ne luptăm corp la corp. Și nu știu cum s-a întâmplat, nu știu ce am făcut, că a sărit. Și din disperarea de a face lucrurile până la capăt bine și așa cum trebuie, l-am pus singură la loc. Domnul doctor a venit, a rămas șocat și a zis “nu se poate așa ceva, dar bravo!”

A mai fost umflată zona cotului vreo 5 zile, după care și-a revenit și am mers mai departe.

Și ai și mușcături, ziceai?

Au fost cazuri în care fetele au fost mușcate de păianjeni și situația lor a fost mult mai rea decât a mea. Adică au avut nevoie de antidot. La mine e ok, într-adevăr au durut, dar cumva au trecut și au rămas doar semne, vânătăi.

Codruța Sanfira s-a accidentat cumplit la „Desafio: Aventura”, show-ul de la Pro TV

Sunt niște specii de tot felul de insecte ciudate, periculoase, veninoase, de care a trebuit să ne ferim și la care a trebuit să avem grijă în mare parte.

Dar câtă grijă și să ai în momentul în care ești în junglă și trebuie să supraviețuiești?

Cremele, spray-urile nu făceau față?

Ne-am dat și cu spray-uri, și cu creme, dar nu știu cât de mult au făcut față. Dar cred că și-au făcut treaba în mare parte din momentul în care am ajuns acasă teferi și aproape nevătămați.

Și colegile tale au avut avut reacții mai urâte la mușcăturile de păianjen…

Da, da. Au fost cazuri în care a trebuit să primească una dintre colegele mele, din echipa mea, antidotul imediat, în următoarele secunde, pentru că era destul de rău. Era o mușcătură veninoasă și a fost nevoie și de așa ceva.

I s-a făcut rău, a început să vomite. Au fost și cazuri de genul ăsta. S-au întâmplat tot felul de lucruri.

Citește și – Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice

Citește și – Nicoleta Mirea, prima eliminată de la “Desafio: Aventura”: “Nu mâncasem de trei zile. La televizor pare simplu, dar când ești acolo realitatea este cu totul diferită” / Exclusiv

Citește și – Cine este Nicolae Lupșor de la Desafio: Aventura. Este supranumit „Regele fitnessului” și are o poveste de viață impresionantă

Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”: „Am dormit și pe podea, pe scândură. Am făcut baie doar în mare. M-am spălat pe păr și la două săptămâni jumătate. N-am avut săpun”

În ce condiții ai stat acolo? Bune sau rele?

Nu știu dacă am voie să vă zic că trebuie să vă uitați la competiție. O să vă spun că am stat și în condiții rele, și în condiții bune și că timpul a fost petrecut jumătate-jumătate.

Adică au fost și perioade în care am făcut foamea și am slăbit, au fost și perioade în care ulterior am recuperat.

Descrie-mi condițiile grele.

Au fost trei teritorii. Se știe deja că a fost vila, a fost pescăria și a fost jungla.

Condițiile cele mai grele erau unde? În junglă. Am trecut și pe acolo. N-a fost simplu. Am dormit și pe podea, pe scândură. Am făcut baie și doar în mare. M-am spălat pe păr și la două săptămâni jumătate. N-am avut săpun, n-am avut șampon, n-am avut de toate cele. Dar ne-am descurcat.

Ce planuri ai pentru acest an?

Anul ăsta vreau să muncesc foarte, foarte mult, așa cum o fac de altfel în fiecare an, dar cumva simt că am și mai multă putere de muncă, poate tocmai din cauza faptului că a rămas adrenalina din Desafio: Aventura undeva în suflet. Și atunci vreau să continui așa cu energia asta frumoasă și bună și sper să-mi reușească până la final, oricum proiecte multe vor fi.

Foto: Pro TV

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Fanatik
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
GSP.ro
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Redactia.ro
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Citește și...
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale judecătorilor
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile fac furori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  8 ianuarie 2026. Stephen Hawking
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cine este Nicolae Lupșor de la Desafio: Aventura. Este supranumit „Regele fitnessului” și are o poveste de viață impresionantă
Cine este Codruța Sanfira de la Desafio: Aventura. Este măritată cu Valentin Sanfira, este artistă și are o carieră în Drept
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Bee, tânăra scoasă cu forța dintr-un spital din Constanța. A devenit cunoscută datorită "Regelui TikTok‑ului"
Cine este Bee, tânăra scoasă cu forța dintr-un spital din Constanța. A devenit cunoscută datorită "Regelui TikTok‑ului"
Ștefan Bănică Jr., moment adorabil pe pârtie, împreună cu fiul cel mic, Alexandru. "Tati, hai că poți!" Cum i-a surprins Lavinia Pîrva dându-se cu sania
Ștefan Bănică Jr., moment adorabil pe pârtie, împreună cu fiul cel mic, Alexandru. "Tati, hai că poți!" Cum i-a surprins Lavinia Pîrva dându-se cu sania
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Cine este noul iubit al Marinei Almășan. Și el e celebru și apare la TV! Nu își mai ascund relația și au petrecut sărbătorile împreună
Elle
Sunt căsătoriți de 17 ani, au împreună doi copii, însă relația lor nu este lipsită de probleme. Ce a mărturisit Andreea Bănică, despre soțul ei, Lucian Mitrea: „Îmi doresc din toată inima ca ...”
Sunt căsătoriți de 17 ani, au împreună doi copii, însă relația lor nu este lipsită de probleme. Ce a mărturisit Andreea Bănică, despre soțul ei, Lucian Mitrea: „Îmi doresc din toată inima ca ...”
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
Mai îndrăgostit ca oricând! Ce a dezvăluit public Valentin Butnaru despre iubita lui, Ana Bodea: „Sunt puține zilele în care să nu ne dorim să...”
DailyBusiness.ro
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Românii aflaţi în telecabina blocată în Italia au fost evacuați și sunt într-o stare bună
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
Tunelul Canalului Mânecii se redeschide parțial, dar Eurostar recomandă pasagerilor să-și amâne călătoriile
A1.ro
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Tiago Oțil, fanul tatălui său. Cum a reacționat fiul lui Dani Oțil la evenimentul de vizionare a primului episod de Power Couple
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cine este dr. Cezar Amititeloaie de la Desafio: Aventura. Are 45 de ani și este un fost medic cardiolog ce s-a dedicat medicinei holistice
Cine este Lucian Popa de la Survivor România 2026. Este triatlonist și unul dintre puținii români care au reușit să finalizeze renumita cursă "Iron Man"
Cine este Lucian Popa de la Survivor România 2026. Este triatlonist și unul dintre puținii români care au reușit să finalizeze renumita cursă "Iron Man"
Cornel Păsat, probleme cu alcoolul? Ar fi una dintre cauzele pentru care soția lui vrea să divorțeze: „Nu ai cum fără alcool”
Cornel Păsat, probleme cu alcoolul? Ar fi una dintre cauzele pentru care soția lui vrea să divorțeze: „Nu ai cum fără alcool”
Cine este Lolita, cântăreața care a făcut furori pe Tik Tok. Are o voce splendidă și o frumusețe aparte, dar nu e reală: „Nu mă deranjează că e generată cu AI”
Cine este Lolita, cântăreața care a făcut furori pe Tik Tok. Are o voce splendidă și o frumusețe aparte, dar nu e reală: „Nu mă deranjează că e generată cu AI”
Observator News
Un "oraș" de 260.000 mp într-o singură clădire: 20.000 de oameni care nu trebuie să iasă niciodată din ea
Un "oraș" de 260.000 mp într-o singură clădire: 20.000 de oameni care nu trebuie să iasă niciodată din ea
Libertatea pentru Femei
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Valeriu Gheorghiță, vacanță cu soția și cu copiii! Fiul îi seamănă leit, iar fiica e frumoasă ca mama ei, și ea medic. Medicul colonel, imagini rare cu familia
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un posibil tratament pentru cancer, blocat timp de 55 de ani, a fost în sfârșit recreat în laborator
Un posibil tratament pentru cancer, blocat timp de 55 de ani, a fost în sfârșit recreat în laborator
Un medic de familie de 31 de ani, găsit mort în cabinetul său
Un medic de familie de 31 de ani, găsit mort în cabinetul său
Astronomii avertizează: o stea care trece pe lângă Sistemul Solar ar putea scoate Pâmântul din orbită. Impactul ar fi catastrofal
Astronomii avertizează: o stea care trece pe lângă Sistemul Solar ar putea scoate Pâmântul din orbită. Impactul ar fi catastrofal
Un semn precoce de demență poate fi motivul pentru care nu poți să dormi noaptea
Un semn precoce de demență poate fi motivul pentru care nu poți să dormi noaptea
TV Mania
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton