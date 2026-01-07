Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, accident în competiție: „Mi-a sărit antebrațul, mi l-am pus singură la loc. Doctorul a rămas șocat” / Exclusiv

Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventură”, în echipa „Norocoșii”, a suferit o lovitură cumplită în competiție! Tânăra s-a accidentat la antebraț.

Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”, spune că s-a accidentat la probele din competiție. Show-ul prezentat de Daniel Pavel, în fiecare luni și marți, de la 20.30, la Pro Tv, pare a fi unul cu probe sportive destul de grele.

Pe Codruța Sanfira am întâlnit-o la avanpremiera primului episod „Desafio: Aventura”, ce a avut loc pe 4 ianuarie. La ținuta aleasă, concurenta a asortat o pereche de dresuri negre, care să-i acopere vânătăile de pe picioare, cu care s-a pricopsit în competiție, după cum ne-a dezvăluit. Codruța a povestit, pentru Unica.ro, cum a trăit experiența în Thailanda și cât de greu i-a fost să facă față în competiție.

Codruța Sanfira, concurentă: „Aş putea să definesc “Desafio: Aventura” drept aventura vieţii mele”

Codruţa, ce înseamnă Desafio: Aventura pentru tine? Cum a fost?



Aş putea să definesc “Desafio: Aventura” drept aventura vieţii mele sau provocarea, experienţa vieţii mele şi totodată aş mai compleţa prin a spune că a fost visul pe care nu ştiam că-l am. Atât de tare m-am bucurat de toată experiența în sine, încât dacă mi-ai cere acum să o iau de la capăt, aș face-o. Atât de mult mi-a plăcut.





Deși am venit acasă cu vânătăi, mușcături de păianjeni, mi-a sărit și antebrațul în competiție, mi l-am pus singură la loc, o să vedeți. Am trecut prin momente grele. Pot să zic că niciunul din lucrurile astea nu m-a făcut să regret tot ce s-a întâmplat.

„Eu o să fiu plângăcioasa emisiunii”

Ai plâns mult în emisiune?



Da, eu o să fiu plângăcioasa emisiunii, trebuie să vă dau acest spoiler. Eu o să fiu cea mai sensibilă, dar în același timp puternică, dintre concurenți. Pentru că mi-a fost foarte greu, într-adevăr.



Nu înțeleg. Cum adică ți-ai pus antebrațul la loc singură?



Da. Am avut o probă fizică destul de grea, în care o să vedeți, la un moment dat, chiar a trebuit să ne luptăm corp la corp. Și nu știu cum s-a întâmplat, nu știu ce am făcut, că a sărit. Și din disperarea de a face lucrurile până la capăt bine și așa cum trebuie, l-am pus singură la loc. Domnul doctor a venit, a rămas șocat și a zis “nu se poate așa ceva, dar bravo!”



A mai fost umflată zona cotului vreo 5 zile, după care și-a revenit și am mers mai departe.



Și ai și mușcături, ziceai?

Au fost cazuri în care fetele au fost mușcate de păianjeni și situația lor a fost mult mai rea decât a mea. Adică au avut nevoie de antidot. La mine e ok, într-adevăr au durut, dar cumva au trecut și au rămas doar semne, vânătăi.

Codruța Sanfira s-a accidentat cumplit la „Desafio: Aventura”, show-ul de la Pro TV

Sunt niște specii de tot felul de insecte ciudate, periculoase, veninoase, de care a trebuit să ne ferim și la care a trebuit să avem grijă în mare parte.

Dar câtă grijă și să ai în momentul în care ești în junglă și trebuie să supraviețuiești?

Cremele, spray-urile nu făceau față?

Ne-am dat și cu spray-uri, și cu creme, dar nu știu cât de mult au făcut față. Dar cred că și-au făcut treaba în mare parte din momentul în care am ajuns acasă teferi și aproape nevătămați.

Și colegile tale au avut avut reacții mai urâte la mușcăturile de păianjen…

Da, da. Au fost cazuri în care a trebuit să primească una dintre colegele mele, din echipa mea, antidotul imediat, în următoarele secunde, pentru că era destul de rău. Era o mușcătură veninoasă și a fost nevoie și de așa ceva.

I s-a făcut rău, a început să vomite. Au fost și cazuri de genul ăsta. S-au întâmplat tot felul de lucruri.

Codruța Sanfira, concurentă „Desafio: Aventura”: „Am dormit și pe podea, pe scândură. Am făcut baie doar în mare. M-am spălat pe păr și la două săptămâni jumătate. N-am avut săpun”

În ce condiții ai stat acolo? Bune sau rele?

Nu știu dacă am voie să vă zic că trebuie să vă uitați la competiție. O să vă spun că am stat și în condiții rele, și în condiții bune și că timpul a fost petrecut jumătate-jumătate.

Adică au fost și perioade în care am făcut foamea și am slăbit, au fost și perioade în care ulterior am recuperat.

Descrie-mi condițiile grele.

Au fost trei teritorii. Se știe deja că a fost vila, a fost pescăria și a fost jungla.

Condițiile cele mai grele erau unde? În junglă. Am trecut și pe acolo. N-a fost simplu. Am dormit și pe podea, pe scândură. Am făcut baie și doar în mare. M-am spălat pe păr și la două săptămâni jumătate. N-am avut săpun, n-am avut șampon, n-am avut de toate cele. Dar ne-am descurcat.

Ce planuri ai pentru acest an?

Anul ăsta vreau să muncesc foarte, foarte mult, așa cum o fac de altfel în fiecare an, dar cumva simt că am și mai multă putere de muncă, poate tocmai din cauza faptului că a rămas adrenalina din Desafio: Aventura undeva în suflet. Și atunci vreau să continui așa cu energia asta frumoasă și bună și sper să-mi reușească până la final, oricum proiecte multe vor fi.

Foto: Pro TV

