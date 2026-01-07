Nicoleta Mirea, prima eliminată de la “Desafio: Aventura”: “Nu mâncasem de trei zile. La televizor pare simplu, dar când ești acolo realitatea este cu totul diferită” / Exclusiv

Nicoleta Mirea este prima eliminată din show-ul „Desafio: Aventura”, care a avut premiera pe 5 ianuarie, de la 20.30, la Pro Tv și pe Voyo. Concurenta, din echipa Visători, a pierdut la duelul cu Alina.

Nicoleta Mirea a părăsit competiția „Desafio: Aventura”. Cum a fost eliminată?

Cum ai descrie experiența ta în „Desafio: Aventura” într-un singur cuvânt?

Aș spune copleșitor. Dacă ar fi să folosesc mai multe cuvinte, experiența a fost intensă, grea, dar în același timp minunată. A fost un amestec de trăiri puternice care m-au scos complet din zona de confort.

Care a fost cel mai greu moment pe care l-ai trăit în competiție?

Cel mai dificil moment a fost lipsa hranei. Faptul că nu m-am alimentat corespunzător a fost un mare minus pentru mine, pentru că m-a lăsat fără energie exact când aveam cea mai mare nevoie, mai ales la duelul cu Alina.

Ce ți-a plăcut cel mai mult la echipa Visătorii și la coechipierii tăi, cât ai stat în competiție?

Cel mai mult mi-a plăcut energia tinereții din echipa Visătorii și determinarea tuturor. Chiar și în momentele grele, dorința de a merge mai departe și spiritul de echipă au fost foarte puternice.

„Lipsa totală de energie, faptul că nu mâncasem de trei zile și amalgamul de emoții, sentimente și trăiri intense m-au dus în acel punct”

Ai avut momente în care te-ai gândit să renunți înainte de duelul cu Alina?

Nu, nu am avut momente în care să mă gândesc să renunț. Am venit în competiție știind că va fi greu și că vor exista multe provocări. Totul ține de felul în care alegi să le gestionezi.

Ce te-a determinat să spui „nu mai pot” în acel moment?

Lipsa totală de energie, faptul că nu mâncasem de trei zile și amalgamul de emoții, sentimente și trăiri intense m-au dus în acel punct. La televizor pare simplu, dar când ești acolo, pe teren, realitatea este cu totul diferită.

Ai simțit presiune din partea ta sau a echipei când ai decis să te retragi? Care a fost motivul?

Nu am simțit presiune din nicio parte. Pur și simplu am simțit că nu mai pot duce și am ales să-mi ascult sufletul și corpul. A fost o decizie personală, luată cu sinceritate față de mine însămi.

Nicoleta Mirea: „Am învățat să nu-mi fie teamă să spun „nu mai pot” atunci când simt cu adevărat acest lucru. Părerea celor din jur contează mai puțin”

Te-ai simțit împăcată cu decizia ta imediat sau ți-a fost greu să accepți eliminarea?

Au existat momente în care m-am gândit că poate aș fi putut continua și că deznodământul ar fi fost diferit. Totuși, decizia fusese deja luată și nu mai era cale de întoarcere.

Ce ai învățat despre tine în urma acestei experiențe?

Am învățat să nu-mi fie teamă să spun „nu mai pot” atunci când simt cu adevărat acest lucru. Părerea celor din jur contează mai puțin, pentru că percepțiile sunt diferite. Oamenii caută validare din exterior, dar mai întâi trebuie să te validezi tu pe tine, apoi îi poți observa pe ceilalți.

Dacă ai putea să te întorci în competiție, ai schimba ceva?

Nu știu dacă aș putea schimba ceva. Tot ce s-a întâmplat a făcut parte din parcursul meu și m-a adus la lecțiile pe care trebuia să le învăț.

Ce sfat ai da celor care participă pentru prima dată într-un astfel de show?

Să fie foarte bine pregătiți fizic, mental și psihologic pentru un astfel de reality show. Nu este doar o competiție, ci o experiență extrem de intensă care te testează pe toate planurile.

Foto: Pro TV

