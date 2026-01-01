  MENIU  
Daniel Pavel, interviu din Thailanda, de pe platourile Desafio: Aventura: "Cabana în care stau seamănă cu o cabină de navă. M-aș vedea revenind aici pentru a scrie, nu pentru vacanță" / Exclusiv

Daniel Pavel, interviu din Thailanda, de pe platourile Desafio: Aventura: “Cabana în care stau seamănă cu o cabină de navă. M-aș vedea revenind aici pentru a scrie, nu pentru vacanță” / Exclusiv

Unica.ro
.

Desafio: Aventura, cel mai intens reality show de aventură din România, prezentat de Daniel Pavel, debutează luni, 5 ianuarie 2026, la PRO TV și pe VOYO.

Unica.ro a realizat un interviu exclusiv cu Daniel Pavel care se află în Thailanda, la filmările Desafio: Aventura, show-ul ce va începe curând la Pro TV. 24 de concurenți, împărțiți în trei echipe, Norocoșii, Visătorii și Luptătorii, au pornit într-o experiență care le va pune la încercare atât limitele fizice, cât și pe cele mentale. Aceștia luptă pentru marele premiu de 150.000 de euro.

Daniel Pavel, prezentatorul Desafio: Aventura: „Când se spune „stop”, ne adunăm la umbră, bem ceva răcoritor, mâncăm ușor, vorbim încet, ca să ne protejăm vocea”

Prezentatorul ne-a relatat atmosfera de pe platoul de filmare, dar ne-a și vorbit despre ce îi lipsește cel mai mult din România.

Ce momente prețuiești cel mai mult pe platoul din Thailanda, de la Desafio: Aventura?

Momentele de pauză. Când se spune „stop”, ne adunăm la umbră, bem ceva răcoritor, mâncăm ușor, vorbim încet, ca să ne protejăm vocea. Nu sunt ședințe de lucru, ci clipe în care depănăm ce a fost și ce urmează. Sunt unele dintre cele mai frumoase momente trăite de mine în industria media.

Ce îți lipsește cel mai mult de acasă?

Viața cu soția mea, Ana. Îmi lipsesc plimbările zilnice cu tatăl meu – știu că și lui îi lipsesc. Din păcate, nu putem vorbi video, primesc doar poze. Îmi lipsește băiatul meu, care este la Viena.

Familia, conexiunea umană.

Și, surprinzător, îmi lipsește să conduc. Anul acesta am parcurs peste 20.000 de kilometri și credeam că pauza îmi va prinde bine, dar nu e chiar așa.

Ai simțit vreodată că Thailanda îți devine „acasă”, chiar și temporar?

Da, pe malul mării, în cabana în care stau. Seamănă cu o cabină de navă. M-aș vedea revenind aici pentru a scrie, nu pentru vacanță, ci pentru muncă creativă. Dacă aș avea o lună doar pentru mine și ideile mele, aș putea finaliza prima carte, poate chiar pentru începutul lui 2026.

În ce condiții se filmează Desafio: Aventura? Daniel Pavel: „Umiditatea este mult mai mare decât mi-am imaginat”

Cum faci față climei și umidității din junglă?

Umiditatea este mult mai mare decât mi-am imaginat. Regiunea este extrem de luxuriantă, cu foarte mulți copaci, palmieri, cocotieri. După ciclonul devastator din 1989, tot ce vedem acum sunt copaci replantați. Umiditatea vine la pachet cu această bogăție naturală.

Sunt multe păsări, sunete, o adevărată simfonie naturală. Este un decor autentic, imposibil de reprodus în altă parte. Asta oferă realismul total al poveștii: jungla adevărată, oameni adevărați, emoții reale.

Există un obicei local care ți-a rămas la suflet?

Da, ritualul ofrandelor. L-am învățat și de la Ana, care a călătorit mult în Asia. Florile de iasomie, culorile aurii și portocalii, lumânarea, gestul de a pune ofranda la frunte și apoi de a o lăsa pe apă – totul are o simbolistică profundă. Ofranda purifică trecutul, lumânarea trimite gândurile spre viitor.

Am făcut acest ritual nu doar pentru show, ci pentru noi, pentru echipă. Ca o rugăciune: mulțumire și binecuvântare.

Ești într-o formă fizică excelentă. Cum reușești să te menții?

Fac exerciții oriunde apuc: tracțiuni, flotări, cu ce avem la îndemână. Nu e show-off, ci un semnal pentru creier că suntem în acțiune. Într-un climat torid, lentoarea vine natural, iar exercițiul fizic te trezește.

Nu pot exagera, pentru că port tehnică de sunet, dar găsesc un echilibru. E dificil, dar necesar.

Cum ți-ai descrie starea actuală în trei cuvinte?

Aventuros, curios și recunoscător.

Trăiesc această experiență ca pe o poveste adevărată, cu eroi moderni. O poveste pe care publicul o va trăi alături de noi – la vilă, în satul pescăresc, în pustiu, în arenele de luptă. Este un „real reality”, o aventură care nu poate fi ignorată.

